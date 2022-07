Traktor aufgebrochen,

Wiesbaden, Boelckestraße,

Donnerstag, 14.07.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 15.07.2022, 07:00 Uhr

(jg) Ein Landwirt musste am frühen Freitagmorgen in der Boelckestraße

feststellen, dass zwei seiner Traktoren aufgebrochen wurden. Die Diebe brachen

jeweils die Heckscheibe der zwei Traktoren auf und gelangten so in den Innenraum

der Fahrzeuge. Aus den Traktoren wurden zwei LCD – Bildschirme sowie ein GPS

Sender demontiert und entwendet. Die entwendeten Geräte haben einen Wert von ca.

15000,- Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) – 345-2540 entgegen.

Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden, Mosbacher Straße,

Freitag, 15.07.2022, 08:00 Uhr bis Freitag, 15.07.2022, 13:00 Uhr

(jg) Am Freitagvormittag ist ein Fahrrad von einem Fahrradständer vor der Schule

in der Mosbacher Straße entwendet worden. Nach Schulende kehrte der Eigentümer

zu dem Fahrradständer zurück und stellte den Verlust seines Fahrrades fest. Er

teilte diesen Vorfall im Sekretariat der Schule mit. Dem Sekretariat der Schule

wurden durch Schüler angeblich weitere Fahrraddiebstähle im selben Zeitraum

gemeldet. Es liegen keine Hinweise auf einen Täter vor. Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 in Verbindung zu setzen.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Heppenheimerstraße,

Samstag, 16.07.2022, zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr

(mv)Unbekannte Diebe öffneten auf noch nicht ermittelte Art und Weise einen in

der Heppenheimerstraße geparkten Pkw der Marke Opel. Der oder die Täter

durchwühlten das Wageninnere und nahmen ein im Handschuhfach belassenes Tablet

im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Die Kriminalpolizei erbittet

Hinweisgeber und Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0

zu melden.

Großraummülltonne brennt,

Wiesbaden, Coulinenstraße,

Freitag, 15.07.2022, 15:00 Uhr

(jg) Am Freitagnachmittag geriet eine Großraummülltonne in der Coulinstraße in

Brand. Die brennende Mülltonne konnte durch die Feuerwehr Wiesbaden gelöscht

werden. Durch den Einsatz kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Auseinandersetzung im Bus,

Wiesbaden, Luisenstraße,

Samstag, 16.07.2022, 16:00 Uhr

(ds) Nach vorausgegangenen Streitigkeiten eskalierte eine Auseinandersetzung am

Samstagnachmittag schließlich im Bus und endete in gegenseitigen Schlägen. Im

Bereich Platz der Deutschen Einheit gerieten gegen 15:40 Uhr ein 22-jähriger

Mann und eine 37-jährige Frau in Streit. Beide stiegen anschließend in einen Bus

ein. Hier setzte sich der Streit offenbar fort und es kam zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Sowohl die Frau, als auch der Mann

wurden dabei leicht verletzt. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren dazu

verantworten

Auf Parkplatz geschlagen,

Wiesbaden, Äppelallee,

Samstag, 16.07.2022, 14.10 Uhr

(ds) Nach einem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer wurde am

Samstagnachmittag ein Mann geschlagen und verletzt. Ein 46-jähriger Mann lief

gegen 14.10 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz des Äppelallee-Centers und fühlte sich

von einem abbiegenden Autofahrer gefährdet. Daraufhin sprach er den Autofahrer

an. Dieser parkte sein Fahrzeug ein, lief dem Mann hinterher und schlug ihm

unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der bisher unbekannte Täter

entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Er soll ca. 40 Jahre alt,

182 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, blonde Haare und trug eine

Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellblauen

Jeans. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Das 5.

Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611/345-2540 zu melden.

E-Scooter aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Eichendorffstraße,

Freitag, 15.07.2022, 13:00 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 13:30 Uhr

(ds) Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag wurde ein E-Scooter aus

einem Keller entwendet. Der Segway E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen

931-MBR wurde am Freitag gegen 13:00 Uhr im Gemeinschaftskeller eines

Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße abgestellt und mit einem

Zahlenschloss gesichert. Am Samstag stellte die Geschädigte gegen 13:30 Uhr

fest, dass der E-Scooter entwendet wurde. Unbekannte Täter verschafften sich

offenbar Zugang zum Keller des Hauses, fädelten das Fahrzeug aus dem Schloss

heraus und entwendeten dieses. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 in

Verbindung zu setzen.

Geschlagen und Handy entwendet,

Wiesbaden, Pfarrer-Wermelskirchen-Weg,

Samstag, 16.07.2022, 21:40 Uhr

(ds) Zwei Brüder wurden am Samstagabend von einer Personengruppe abgefangen und

zusammengeschlagen. Dabei wurde auch ein mitgeführtes Handy entwendet. Die

Brüder im Alter von jeweils 15 Jahren wurden gegen 21:40 Uhr von einer

Personengruppe abgefangen und aufgefordert, diesen in den

Pfarrer-Wermelskirchen-Weg zu folgen. Hier wurden die beiden Jugendlichen durch

5 Personen aus der Gruppe mehrfach geschlagen und getreten. Während der Tat fiel

einem Geschädigten das Handy aus der Hosentasche. Ein Beschuldigter nahm es an

sich und entwendete das Nokia Mobiltelefon. Die Personengruppe soll aus 5

Männern und 2 Mädchen bestanden haben. Anschließend forderte die Gruppe die

beiden Jungs auf, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Geschädigten, die

sich nach der Tat nachhause begeben hatten, wurden zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu

setzen.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Mainzer Straße,

Samstag, 16.07.2022, 17:15 Uhr

(ds) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer

leicht verletzt. Der 25-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner KTM Duke gegen

17:15 Uhr den Amöneburger Kreisel in Wiesbaden-Biebrich. Dabei wurde er von dem

59-jährigen Fahrer eines Skoda Yeti übersehen, der die Mainzer Straße aus

Richtung Innenstadt kommend befuhr und in den Kreisel einfahren wollte. Es kam

zu einer Berührung, so dass der Kradfahrer stürzte. Hierbei verletzte sich der

25-Jährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Fahrzeug überschlägt sich,

Wiesbaden, Frankfurter Straße / Langenbeckplatz Samstag, 16.07.2022, 13:25 Uhr

(ds) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Frankfurter Straße

überschlug sich ein beteiligtes Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall nur eine Person leicht verletzt. Die

33-jährige Fahrerin eines gelben Opel Corsa befuhr gegen 13:25 Uhr die

Frankfurter Straße stadtauswärts in Richtung Berliner Straße. Nach Angaben eines

dahinterfahrenden Zeugen fuhr die 33-Jährige noch in die Kreuzung Frankfurter

Straße / Langenbeckplatz / Lessingstraße ein, obwohl die Ampel bereits Rotlicht

zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Corsa mit einem blauen Opel Mokka,

der die Frankfurter Straße, aus Richtung Langenbeckplatz kommend, in Richtung

Lessingstraße überqueren wollte. Der Mokka geriet daraufhin ins Schleudern,

überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 51-jährige

Fahrerin bleib dabei unverletzt, ihr Beifahrer erlitt lediglich leichte

Schürfungen. Die Fahrerin des Corsa und ihre beiden Kinder blieben ebenso

unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 27.000,- Euro.

14-Jährige mit Auto unterwegs,

Wiesbaden, Berliner Straße bis Mainz-Kastel, Sonntag, 17.07.2022, 04:10 Uhr

(mv)In den frühen Morgenstunden des Sonntags fiel ein schwarzer BMW mit

unsicherer Fahrweise auf und wurde kontrolliert. Die Beamten staunten nicht

schlecht, am Steuer saß eine 14-Jährige Wiesbadenerin. Am Sonntag morgen gegen

04:10 Uhr fuhr eine Zeugin mit ihrem Auto auf der Berliner Straße in Richtung

Mainz-Kastel und bemerkte einen schwarzen BMW, der Schlangenlinien fuhr und

abrupte Bremsmanöver durchführte. Sie meldete dies der Polizei. Eine Streife

konnte das Fahrzeug kurz darauf im Bereich einer Diskothek anhalten. Bei der

Kontrolle des Fahrers wurde ein 14-Jähriges Mädchen auf dem Fahrersitz

angetroffen. An dem schwarzen BMW wurden zudem frische Unfallspuren

festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die junge Fahrerin im Bereich des

Stadtgebietes einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat und dann geflüchtet

ist. Wie die Jugendliche in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangte und wo

sich der Unfall zugetragen hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hierzu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611-345 2240 Hinweise entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus

65510 Idstein, Fußgängerzone,

Freitag, 15.07.2022, 12.26 Uhr

Ein 71jähriger Mann hat in Idstein einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit

einem größeren Messer in der Hand durch die Fußgängerzone von Idstein laufen

sollte. Der Mann wurde von einer Streife der Idsteiner Polizei angetroffen, als

er das angebliche Messer bereits zur Seite gelegt hatte. Es handelte sich um ein

messerähnliches stumpfes Gartenwerkzeug. Nach einer Sensibilisierung des Mannes

in Bezug auf das Werkzeug, wurde dieser wieder aus der polizeilichen Maßnahme

entlassen.

Wohnungseinbruch

65232 Taunussstein, Lessingstraße

Samstag, 16.07.22, zw. 10.30 Uhr und 12.45 Uhr

Am Samstagvormittag brachen Unbekannte in eine Wohnung im 5. Stock eines

Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße ein. Dort entwendeten sie Schmuck. Das

Einbruchskommissariat der Polizeidirektion Rheingau Taunus bittet um

sachdienliche Hinweise unter 06124-70780.

Brand in Bad Schwalbach

65307 Bad Schwalbach, Marta-von-Opel-Weg 29 Sonntag, 17.07.22, 00.40 Uhr

In der Nacht zum Sonntag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in

dem Marta-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach gemeldet. Es wurde festgestellt, dass

hinter dem Wohnhaus Mobiliar und andere Gegenstände in unmittelbarer Nähe des

Hauses brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Haus entstand jedoch

Sachschaden, der Außenputz, als auch das Fenster wurden beschädigt. Die Bewohner

konnten nach dem Schreck wieder ins Haus. Verletzt wurde niemand. Die

Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche

Hinweise bitte an das Kommissariat 11 unter 0611-3450

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

65527 Niedernhausen-Niederseelbach, L 3223 Bahntunnel, Freitag, 15.07.2022,

14.12 Uhr

Am Freitag-Nachmittag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Oberseelbach und

Niederseelbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 56jährigen Radfahrerin und

einem entgegenkommenden 64jährigen Fahrer eines Wohnmobils. Das

vorfahrtsberechtigte Wohnmobil befand sich bereits in der Unterführung als es zu

einem Zusammenstoß des Außenspiegels vom Wohnmobil mit der augenscheinlich an

anderen Seite an wartenden Pkw vorbeifahrenden Radfahrerin kam. Die Radfahrerin

wurde bei dem Sturz schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus nach Wiesbaden

eingeliefert. Das Wohnmobil wurde durch den Anstoß leicht beschädigt. Zeugen des

Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei Idstein unter (06126) 93940 zu

wenden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooterfahrer

65510 Idstein-Kröftel, B8, Samstag,

16.07.2022, 21.35 Uhr

In der Freitagnacht kam es auf der B8 zwischen der Abfahrt Kröftel und

Glashütten zu einem Alleinunfall eines 19jährigen E-Scooterfahrers, bei welchem

dieser leicht verletzt wurde. An seinem E-Roller entstand kein Schaden. Vor Ort

wurde durch die Streife festgestellt, dass der junge Mann erheblich unter

Alkoholeinwirkung stand. Im Idsteiner Krankenhaus wurde zusätzlich zu seiner

Behandlung eine Blutentnahme durchgeführt. Einen Führerschein besaß er nicht,

was jedoch auch für das Fahren des Rollers nicht erforderlich war. Ein

Strafverfahren kommt dennoch auf ihn zu.

Unfall unter Alkoholeinfluss mit Linienbus

65375 Oestrich-Winkel,

Freitag, 15.07.22, 15.40 Uhr

Am Freitagnachmittag stieß ein 54-jähriger Mazda-Fahrer aus Alzey im Bereich des

EBS-Kreisels in Oestrich-Winkel mit einem Linienbus zusammen. Der Mazda wurde

erheblich und der Linienbus leicht beschädigt. Eine Businsassin verletzte sich

beim Zusammenstoß leicht an der Hand und musste ambulant behandelt werden. Bei

der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft

des Mazda-Fahrers fest, was eine Blutentnahme und eine Sicherstellung des

Führerscheins zur Folge hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro

geschätzt.

Mann verletzt sich bei Auffahrunfall

65375 Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42a

15.07.22, 20.20 Uhr

Am frühen Freitagabend, kam es zwischen EBS-Kreisel und Auffahrt zur B42 zu

einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger

musste verkehrsbedingt seinen VW-Caddy abbremsen. Der unmittelbar nachfolgende

18-jährige Fahrer eines Mini erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das

Heck des VW auf. Der Fahrer des Mini verletzte sich bei dem Aufprall leicht und

musste ambulant behandelt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert

sich auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten in Taunusstein und Bad Schwalbach

65232 Taunusstein, Kleiststraße 2, REWE-Einkaufscenter Samstag, 16.07.22, 08.45

Uhr-09.20 Uhr

Ein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Opel Corsa wurde am Samstagvormittag

auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufcenters beschädigt. Der Corsa wies Spuren an

der hinteren Stoßstange auf, welche gesichert werden konnten.

65307 Bad Schwalbach, Adolfstraße 44

Freitag, 15.07.22, 21.30 Uhr bis Samstag, 16.07.22, 11.15 Uhr

In der Adolfstraße in Bad Schwalbach wurde ein ordnungsgemäß, am Straßenrand

geparkter weißer Mercedes beschädigt. Die vordere Stoßstange wies Beschädigungen

auf, die darauf hinweisen, dass es beim Ein- oder Ausparken eines Pkw zu einer

Berührung der Fahrzeuge gekommen war.

In Beiden Fällen werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem

Verkehrsunfallfluchtsachbearbeiter der Polizeistation Bad Schwalbach, unter

06124-70780 in Verbindung zu setzen.