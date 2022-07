Kreis Bergstraße

Bobstadt – Balkonbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bürstadt Ortsteil Bobstadt (ots) – Vergleichsweise glimpflich ging der Brand am

frühen Samstagmorgen (16.07.2022) auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in

Bürstädter Ortsteil Bobstadt aus. Vermutlich hatte der fahrlässige Umgang mit

einer Shisha und noch glühenden Kohlestückchen darin den Brand gegen 02:40 Uhr

in einem auf dem Balkon befindlichen Regal ausgelöst. Alle Bewohner konnten das

Haus unverletzt verlassen . Die alarmierte Feuerwehr Bürstadt konnte das Feuer

schnell löschen. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen an der Hausfassade,

dem Rollladen und den auf dem Balkon gelagerten Gegenständen ein Sachschaden im

hohen vierstelligen Bereich. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die

Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwingenberg: leichte Rauchgasvergiftung nach Löschversuch eines Kellerbrandes

Zwingenberg (ots) – Ein 41-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Westen

von Zwingenberg stellte am Sonntag (17.07.) gegen 13:15 Uhr Rauchentwicklung aus

seinem Kellerraum fest. Die Ursache wollte er mit einem kleinen Feuerlöscher

bekämpfen. Dies gelang ihm nicht vollständig, so dass die Feuerwehr Zwingenberg

den Brand, der vermutlich von einer defekten Steckdosenleiste ausging,

abschließend löschen musste. Die anderen sieben Hausbewohner hatten das Haus zu

diesem Zeitpunkt bereits unverletzt verlassen können. Der 41-jährige wurde vor

Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht, konnte aber vor Ort

wieder entlassen werde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 EUR

geschätzt. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bensheim

Bensheim (ots) – Am Freitag, den 16.07.2022 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis

18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße. Ein bislang noch

unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung

Innenstadt. Hierbei beschädigte dieses einen auf der Gegenfahrspur ordnungsgemäß

in einer Parkfläche geparkten schwarzen BMW. Am BMW wurde der Fahrerspiegel

abgerissen. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 4000 EUR. Anschließend

entfernte sich das KFZ unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum

Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit

der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallgeschädigter nach Verkehrsunfall in der Seekatzstraße gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (17.07.) um 12:52 Uhr wurde ein „kleines weißes

Fahrzeug“ vor der Seekatzstraße 9 in Darmstadt beim Einparken leicht beschädigt.

Bei dem Telefonat der Verursacherin mit hiesiger Polizeidienststelle entfernte

sich das beschädigte Fahrzeug vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzgl. des Geschädigten geben können, werden

gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim: Bereits in der Zeit zwischen Freitag (13.05.), 19 Uhr und Samstag (14.05.), 12 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen BMW 320i, der in der Pommernstraße in Rüsselsheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 3000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-696 595 entgegen.**

Odenwaldkreis

Blauer Geländewagen nach Unfallflucht gesucht

Brensbach/B38 (ots)

Am 14.07.2022 gegen 13.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der B38 und Wersauer Straße in Brensbach ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher signalisierte, dass er in eine Seitenstraße fahren wolle, um den Sachverhalt zu klären. Der Verursacher flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang wird ein hellblauer Geländewagen gesucht. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden von der Polizeistation Höchst Tel.: 06163-9410 entgegengenommen.