Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.07.2022

Altleiningen: Kontrolle eines Wildpinklers – Widerstand gegenüber Ordnungsamt

Altleiningen (ots) – Im Rahmen der Altleininger Kerwe wurde am Sonntag, 17.07.2022, gegen 00:30 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Wattenheim vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland einer Personenkontrolle unterzogen, da dieser zuvor in der Öffentlichkeit in einen Busch urinierte. Das sogenannte Wildpinkeln ist nämlich bußgeldbewährt. Da der Mann sich nicht ausweisen wollte, sollte er nach einem Ausweisdokument durchsucht werden. Dies versuchte der Wattenheimer durch körperlichen Einsatz zu verhindern, weshalb dieser zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Da sich das Verhalten des Mannes nach seiner Personalienfeststellung im weiteren Verlauf verbesserte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nach kam. Gegen den Wattenheimer wurde durch die vor Ort eingetroffene Streife der Polizeiinspektion Grünstadt ein Strafverfahren eingeleitet.

