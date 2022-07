Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Weisenheim am Sand: Trunkenheitsfahrt endet im Widerstand

Weisenheim am Sand (ots) – Am Freitag, 15.07.2022, gegen 23:50 Uhr wurde in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand im Rahmen der Streife eine gestürzte Radfahrerin festgestellt. Die am Boden liegende Frau hatte schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Bei der 56-Jährigen konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien der erheblich alkoholisierte Ehemann der Verletzten, ebenfalls mit dem Fahrrad, an der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf wurde der 58-Jährige aus Weisenheim am Sand zunehmend aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten. Um einen kurz bevorstehenden körperlichen Angriff abzuwehren, musste er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nachdem den Eheleuten im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde, wurde der weiterhin aggressive 58-Jährige in Gewahrsam genommen. Die 56-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus verbleiben. Ein Polizeibeamter wurde im Rahmen des Widerstands leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 56-Jährige eingeleitet. Gegen ihren Ehemann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Weisenheim am Sand (ots) – Am Freitag, 15.07.2022, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenangaben habe der flüchtige VW-Fahrer die Ritter-von-Geißler-Straße aus Fahrtrichtung Freinsheim kommend mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und sei hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin sei der Golf auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen mit dem Mast eines Verkehrsschildes kollidiert. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Anschließend habe sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt, verlor jedoch sein Kennzeichen und Teile seines PKW. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

Freinsheim: Stadtmauerfest

Freinsheim (ots) – Am Freitag, 15.07.2022, startete der Auftakt zum Stadtmauerfest der Stadt Freinsheim. Die Polizei Bad Dürkheim war zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Freinsheim auf dem gut besuchten Fest unterwegs. Es fanden gemeinsame Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz, statt. Außer einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verlief das Fest ruhig.

Dirmstein: Strohballenbrand

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 16.07.2022, kam es gegen 00:55 Uhr auf einem Feld zwischen Dirmstein und Heuchelheim zu einem Strohballenbrand. Betroffen waren 49 Strohballen. Hierbei kam es zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

