Speyer: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz zugunsten der Ukrainehilfe

Speyer – In der Gedächtniskirche der Protestation fand am Freitag, 15.07.2022, ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz statt. Veranstalter war der Lions Club Speyer Palatina, der dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert.

Eva Wöhlert, Vizepräsidentin des Lion Clubs, begrüßte in Vertretung der kurzfristig erkrankten Präsidentin Erika Wagner die zahlreichen Konzertbesucher. „Dieser Konzertabend ist für uns sowohl ein Grund, dieses schöne Jubiläum zu feiern als auch Spenden zu sammeln für notleidende Menschen in der Ukraine. Jeder Euro des heutigen Abends geht zu 100 % in den Spendentopf der Ukrainehilfe der Stadt Speyer„, so Eva Wöhlert.

In der neugotischen Kirche mit einer sehr guten Akkustik erklangen durch die Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz (Leitung: Stefan Grefig) bekannte Melodien aus der Schlagerwelt sowie Filmmusiken, unter anderem von Billy Joel, Robby Williams und Whitney Houston.