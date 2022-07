Über die Verkehrsinsel gerauscht und geflüchtet

Burrweiler (ots) – Eine Mercedesfahrerin war am Donnerstag 14.07.2022 gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Böchinger Straße unterwegs und fuhr am Ortsausgang aus ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel, wobei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Die Frau machte sich zunächst aus dem Staub, kam allerdings nach wenigen Minuten wieder zur Unfallstelle zurück, um sich einen Überblick über das Schadensausmaß zu machen. Nach der Begutachtung setzte sie ihre Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren. Anhand des Kennzeichens konnte die Fahrzeughalter Adresse ausfindig gemacht werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Portemonnaie mit mehreren hundert Euro entwendet

Edenkoben (ots) – Eine 48-jährige Frau räumte Donnerstag 14.07.2022 gegen 16.30 Uhr in der Luitpoldstraße ihren Einkauf im Fahrzeug ein und legte hierzu ihre schwarze Bauchtasche mit Portemonnaie im Einkaufwagen ab. Nach dem Verladen fuhr die Frau weg und vergaß ihre Tasche. Als sie wenig später zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Tasche entwendet hatten.

In der Tasche befand sich das Portemonnaie mit über 800 Euro Bargeld und sonstigen diversen Unterlagen. Die Polizei sucht unter Tel. 06323(9550 Zeugen.

Fehlende Heckscheibe ruft Polizei auf den Plan

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Ein Kleintransporter ohne Heckscheibe fiel am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 20:00 Uhr, einer Polizeistreife in der Weinstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Atemalkohol.

Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 64-jährige Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld und einem 4-wöchigen Fahrverbot rechnen. Die fehlende Heckscheibe muss in einem Mängelbericht-Verfahren unverzüglich ersetzt werden.

Schockanruf durch falschen Polizeibeamten

Edenkoben (ots) – Mit einem “Schockanruf” wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

So erhielt am Donnerstag 14.07.2022 eine 70-jährigen Frau einen Anruf von einem Unbekannten, dass ihr Ehemann schuldhaft einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und sie nun 84.000 Euro bezahlen müsse. Noch vor der bevorstehenden Transaktion wurde die Frau auf einen möglichen Betrug von einer Bankangestellten aufgeklärt. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Ein dringender Appell der Polizei:

Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder die Herausgabe sonstiger Informationen. Bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben, und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen. Es geht schließlich um Ihr Geld.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Maikammer (ots) – Ein 17-jähriger Radfahrer missachtete am Donnerstag 14.07.2022 um 21.20 Uhr von der Turmstraße kommend die Vorfahrt einer 43-jährigen Autofahrerin, weshalb es zur Kollision im Kreuzungsbereich der Alsterweiler Hauptstraße kam.

Hierbei erlitt er Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Einen Helm trug er nicht.

Die meisten Radfahrer verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.