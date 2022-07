Unfall mit verletzter Frau

Speyer (ots) – Am 14.07.2022 gegen 11:54 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Pkw die Landauer Straße von der B9 kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ihr kam eine Orts unkundige Frau aus Thüringen entgegen, welche nach links auf die B39 in Fahrtrichtung Heidelberg abbiegen wollte. Diese übersah dabei die bevorrechtigte 32-Jährige. Infolgedessen kam es trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Frau aus Thüringen wurde dabei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Landauer Straße wurde während der Unfallaufnahme einseitig in Fahrtrichtung Speyer gesperrt.

Täterfestnahme nach Taschendiebstahl

Speyer (ots) – Am 14.07.2022 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei in Speyer ein aktueller Taschendiebstahl in der Bahnhofstraße in Speyer gemeldet, bei dem der Täter noch festgehalten wird. Der Mann wurde zuvor dabei beobachtet, wie er versuchte den Geldbeutel eines 72-Jährigen aus dessen hinterer Hosentasche zu entwenden. Der Zeuge machte durch Rufen auf den Diebstahl aufmerksam.

Daraufhin ließ der 38-Jährige aus Nordrhein-Westfalen von der Tat ab und versuchte sich fußläufig von der Tatörtlichkeit zu entfernen. Er wurde durch den Zeugen und einen weiteren Mann an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Rucksack aus PKW gestohlen

Speyer (ots) – Am 14.07.2022 zwischen 11:45-13:45 Uhr hebelten unbekannte Täter das Schloss der Beifahrerseite eines im Reffenthal abgestellten VW Golf auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde der im Fußraum des Beifahrersitzes befindliche, schwarze Rucksack entwendet.

Darin befanden sich ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag, mehrere Schlüssel und die EC-Karte des Geschädigten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500 Euro. Das Schloss wurde durch das Hebeln zerstört. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum im Bereich des Reffenthals beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schmuck aus Wohnung nach Trickdiebstahl entwendet

Speyer (ots) – Am Donnerstag 14.07.2022 gegen gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahls zum Nachteil einer 86-Jährigen. Im Vorfeld klingelte eine unbekannte Frau an einem Mehrfamilienhaus im Closweg und verwickelte die 86-Jährige sofort in ein Gespräch. Dieses verlagerte sich schnell in die Wohnung der älteren Dame. Sie stand dabei in der Küche und hatte den Wohnungseingang nicht mehr im Blick.

Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung verlassen hatte, stellte die 86-Jährige fest, dass aus ihrem Schmuckkasten mehrere Ketten und Ringe im Wert von ca. 1.500 Euro gestohlen wurde. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass während des Gespräches eine zweite Person in die Wohnung gekommen ist.

Die unbekannte Frau ist ca. 55 Jahre und von kräftiger Statur.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf 3 Grundmuster zurückführen:

das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Die Polizei warnt an dieser Stelle wiederholt: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen.

Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.