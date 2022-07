Karlsruhe – Radfahrerinnen zusammengestoßen und verletzt

Karlsruhe-Durlach (ots) – In der Durlacher Amthausstraße sind am Freitag gegen

16 Uhr zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen und erheblich verletzt worden. Beide

kamen per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Kliniken.

Den ersten Erhebungen zufolge wollte eine der Zweiradfahrerinnen nahe des

Polizeireviers von der Amthausstraße kommend in eine Seitenstraße abbiegen,

wobei die Unfallkontrahentin wohl in Gegenrichtung unterwegs war. Beim folgenden

Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und erlitten diverse Verletzungen, die

einer weiteren Behandlung im Krankenhaus bedurften.

Karlsruhe – „Schockanrufer“ erbeuten Bargeld und Schmuck – Bankmitarbeiterin vereitelt weiteren Fall – Ein mutmaßlicher Täter festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Unbekannte Betrüger erbeuteten am Donnerstag gegen 15:30 Uhr von einer

66-jährigen Frau mit der „Schockanrufmasche“ Schmuck und Bargeld im Wert von

etwa 28.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand spiegelten die Täter der Betrogenen vor, ihr

Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Radfahrer ums Leben

gekommen sei. Die Angerufene könne eine andernfalls drohende Inhaftierung des

Sohnes einzig durch Zahlung einer Kaution abwenden. Im weiteren Verlauf

vereinbarten die Täter mit der Seniorin eine Geldübergabe in der Nähe des

„Beiertheimer Wäldchens“ in Karlsruhe. Dort übergab die Geschädigte einer

unbekannten Täterin Bargeld und Schmuck. Im Anschluss telefonierte die

Geschädigte mit ihrem echten Sohn und der Betrug flog auf. Eine Fahndung der

hinzugerufenen Polizei führte bislang nicht zur Spur der Geldabholerin.

Aufmerksame Bankmitarbeiterin

In einem weiteren Fall war es einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin zu verdanken,

dass eine 83-Jährige nicht auf die gleiche Betrugsmasche hereinfiel.

Am Donnerstagmittag wurde die in Karlsruhe wohnhafte Frau von unbekannten Tätern

ebenfalls mit der „Schockanrufmasche“ angerufen. Als die Geschädigte im weiteren

Verlauf bei ihrer Bank eine fünfstellige Bargeldsumme abheben wollte, wurde die

Bankangestellte misstrauisch und vermutete einen Betrug. Statt das Geld

auszuzahlen, verständigte die Bankangestellte die Kriminalpolizei. Nach einer

Kontaktaufnahme der echten Polizei mit der Geschädigten bestätigte sich der

Verdacht der bekannten Betrugsmasche.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erschien gegen 18:45 Uhr ein junger Mann am

Wohnanwesen der Seniorin in der Erwartung, von dieser wie telefonisch vereinbart

einen fünfstelligen Bargeldbetrag ausgehändigt zu bekommen. Er wurde daraufhin

von der Polizei vorläufig festgenommen und heute auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der

Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Diebstahlsschaden in Millionenhöhe – Acht Personen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach aufwändigen Ermittlungen des für Eigentumsdelikte zuständigen Dezernates

der Kriminalpolizei Karlsruhe kam es bereits Anfang Juni zur Festnahme von sechs

Tatverdächtigen. Die fünf Männer und eine Frau – allesamt rumänische

Staatsangehörige – stehen im Verdacht, als Mitglieder einer Bande über mehrere

Monate hinweg Fahrzeugteile bei einem Automobilzulieferer in Karlsruhe entwendet

und im Anschluss nach Osteuropa verbracht zu haben, wo die Fahrzeugteile an noch

unbekannte Abnehmer verkauft wurden. Der bislang ermittelte Diebstahlsschaden

beläuft sich auf über drei Millionen Euro.

Die Festnahme der sechs Tatverdächtigen erfolgte, als sie gerade im Begriff

waren, mehrere kurz zuvor vom Werksgelände entwendete und mit

Fahrzeugersatzteilen beladene Paletten im Wert von ca. 300.000 Euro in einen

Transporter umzuladen.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Beweismittel

sichergestellt. Bei einer der vorläufig festgenommenen Personen konnte Bargeld

in Höhe von über 70.000 Euro sichergestellt werden. Die sechs Tatverdächtigen

kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich gegen zwei weitere Männer der

Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Die beiden italienischen

Staatsangehörigen wurden Ende Juni festgenommen. Für sie waren zuvor durch die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehle erwirkt worden.

Die Ermittlungen gegen die Gruppierung, die in enger Abstimmung mit Ermittlern

einer Fachdienststelle in Rumänien geführt werden, dauern an.

Fischweier – Suchmaßnahmen nach vermisster Frau

Fischweier (ots) – Die Suchmaßnahmen nach einer vermissten 54-Jährigen aus dem

Enzkreis fanden am Donnerstagnachmittag in Fischweier ein gutes Ende.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen hatten sich Hinweise ergeben, dass sich die

Frau im Bereich des Albtals aufhalten könnte. So erstreckte sich die Suche der

Polizei ab der Mittagszeit bis gegen 16 Uhr mit mehreren Streifen, einem

Polizeihubschrauber und mit Unterstützung von Suchhunden der Johanniter sowie

der Drohenstaffel des ASB über das gesamte Albtal und die angrenzenden

Höhendörfer.

Schließlich wurde sie von Angehörigen bei einem Parkplatz im Bereich von

Fischweier wohlbehalten angetroffen und die Maßnahmen konnten eingestellt

werden.

