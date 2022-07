Mannheim-Innenstadt: Uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer wird handgreiflich gegenüber Polizeibeamten

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein uneinsichtiger Autofahrer wurde am

Donnerstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt handgreiflich gegenüber

Polizeibeamten. Der 22-Jähriger fiel einer Polizeistreife kurz nach 10 Uhr im

verkehrsberuhigten Bereich zwischen den Quadraten G 2 und H 2 auf, als er sein

Fahrzeug verkehrsbehindernd abstellte. Einer Aufforderung, sein Fahrzeug zu

entfernen und verkehrsgerecht abzustellen, wollte er nicht nachkommen. Bei der

darauf folgenden Kontrolle, weigerte er sich, seine Personalien anzugeben und

baute sich zunächst gegenüber den Beamten auf. Gegen die Durchsetzung der

Maßnahmen setzte er sich mit Tritten und Schlägen gegen die Polizisten zur Wehr.

Mit vereinten Kräften konnte der 22-Jährige jedoch überwältigt werden. Er wurde

zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht.

Beide Beamten sowie der 22-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Einer der

Beamten konnte aufgrund der erlittenen Verletzungen seinen Dienst nicht

fortsetzen.

Der 22-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und

erkennungsdienstlicher Behandlung auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun

wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen diese sowie wegen

Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Cafe – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag, zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr in ein Cafe an der Ecke „Lange

Rötterstraße“ und „Grillparzerstraße“. Bislang unbekannter Täter verschaffte

sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Cafes und entwendete Bargeld

in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte

Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.