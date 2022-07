Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am

Mittwochmittag in Walldorf einen 53-jährigen Fahrradfahrer. Der 53-Jährige war

gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Drehscheibe

unterwegs. Beim Befahren des Kreisverkehrs in Höhe der Schulstraße überholte ihn

ein 32-jähriger BMW-Fahrer über die Mittelplatte des Kreisels und schnitt ihm

die Weiterfahrtmöglichkeit in Richtung der Oberen Grabenstraße ab. Nur durch

eine Vollbremsung konnte der Radfahrer eine Kollision vermeiden. Der 53-Jährige

informierte eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife, die den BMW-Fahrer

schließlich kontrollieren konnten. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden

sowie Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche

Hinweise auch zur Fahrweise des 32-Jährigen geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Rahmen mehrere Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahlsdelikten hat der Polizeiposten St. Leon-Rot bereits am

30.06.2022 mehrere Fahrräder sichergestellt. Einen Teil der entwendeten

Fahrräder konnten nach Abgleich in den polizeilichen Informationssystemen

bereits ihren Eigentümern zugeordnet werden. Zu fünf weiteren Fahrrädern fehlen

der Polizei allerdings jegliche Anhaltspunkte auf die rechtmäßigen Eigentümer.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Fahrräder:

ein weißes Mountainbike der Marke BTWIN, Farbstreifen in grau

und pink,

und pink, ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Bulls,

ein blaues Mountainbike mit weißem Schriftzug der Marke Bulls,

Typ „Pulsar“,

Typ „Pulsar“, ein schwarzes Herrenrad der Marke Dürkopp, Typ „Comiso“,

sowie ein schwarzes Mountainbike mit blauem Schriftzug der Marke

Serious, Typ „Alloy“.

Sollten Sie ihr Fahrrad auf den beigefügten Bildern erkennen oder Hinweise zur

Tat haben, ist der Polizeiposten St. Leon-Rot unter Tel.: 06227/88160-0 oder das

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu erreichen. Eine Herausgabe

eines Fahrrades kann nur durch Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises

erfolgen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zweier Radfahrer – Verursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

am Dienstagnachmittag auf einem Feldweg bei Sinsheim wurde ein Beteiligter

verletzt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad in den

Feldern zwischen Sinsheim und Hoffenheim auf dem Weg „Große Minke“ unterwegs. In

einer scharfen Kurve kam ihm ein unbekannter Mann auf einem Rennrad entgegen und

kam dabei weit nach links und schnitt die Kurve. Obwohl beide Radler noch

versuchten, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß und beide stürzten. Der

Unbekannte fuhr über die Kurve hinaus, stieß gegen ein dort angebrachtes

Geländer und blieb schließlich in einem ausgetrockneten Bachlauf liegen. Bei

seinem Sturz zog sich der 37-Jährige zog sich einen Bruch am Mittelhandknochen

zu.

Der unbekannte Rennradfahrer schrie laut umher und versuchte die Schuld an dem

Zusammenstoß dem 37-Jährigen zuzuschieben. Schließlich stieg der Unbekannte

wieder auf sein Rennrad und fuhr unter lautem Schimpfen davon.

Zur Klärung des Unfallablaufs benötigt die Polizei Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können. Insbesondere wird eine Zeugin, die versetzt hinter dem

37-Jährigen fuhr, sowie ein ca. 55- bis 60-jähriger Mann, der angab Arzt zu sein

und dem unbekannten Radler medizinische Hilfe anbot, gesucht. Diese werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Ketsch/BAB 6: Auffahrunfall – eine Person schwer verletzt

Ketsch/BAB 6 (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der A 6 bei

Ketsch wurde ein Beteiligter schwer verletzt. Ein 52-jähriger Mann war gegen

23.30 Uhr mit einem Opel-Kleintransporter auf der A 6 in Richtung Mannheim

unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und

Mannheim/Schwetzingen fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit und zu geringem

Sicherheitsabstand einem voranfahrenden 21-jährigen Ford-Fahrer auf. Der Ford

schleuderte nach rechts und kam im Acker zum Stehen und der Transporter blieb

auf der linken Fahrspur liegen. Der Fahrer des Ford erlitt bei dem Zusammenstoß

schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine

Klinik gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Da die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim von Trümmerteilen übersät war, musste

diese während der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen vorübergehend voll

gesperrt werden. Gegen 1.20 Uhr waren wieder alle Fahrspuren für den Verkehr

freigegeben.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener fährt auf Verkehrsinsel – 30.000 Euro Sachschaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:00 Uhr in der Seegasse. Ein

45-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L598 von Heidelberg in Fahrtrichtung

Walldorf, als er auf Höhe der Seegasse in diese abbiegen wollte, hierbei von der

Fahrbahn abkam und auf die dortige Verkehrsinsel auffuhr. Anschließend flüchtete

der Mann zu Fuß in vorerst unbekannte Richtung. Als die hinzugerufenen Beamten

kurze Zeit später die Wohnanschrift des Halters überprüften, konnte der

45-Jährige angetroffen werden. Hier konnte durch die Beamten deutlicher

Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab den Wert von einer

Promille. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutentname verbracht,

sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.