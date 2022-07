Heidelberg-Altstadt: Mann entblößt sich in Friseursalon

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr begab sich

ein 25-jähriger Kunde eines Friseursalons zunächst in die dortige Toilette. Als

er nach wenigen Minuten die Toilette verließ, soll der Mann unterhalb der Taille

entkleidet gewesen sein. Zudem soll er mit der Hand an seinem Geschlechtsteil

manipuliert haben und währenddessen eine dort anwesende 43-jährige Frau

angeschaut haben. Diese soll den Mann lautstark aufgefordert haben, seine

Handlungen zu unterlassen, woraufhin sich dieser wieder bekleidet haben soll.

Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen und nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das zuständige Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Exhibitionistischer

Handlungen gegen den 25-Jährigen.