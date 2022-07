Darmstadt

Darmstadt: Verkehrspolizisten kontrollieren/Getuntes Longboard und E-Bike im „Mopedmodus“

Darmstadt (ots) – In der Darmstädter Innenstadt kontrollierten Beamte der

Vekehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag (14.07.) mehrere

Verkehrsteilnehmer. Hierbei stellten die Ordnungshüter teils kuriose Verstöße

fest.

Ein 29 Jahre alter Mann war in der Bessunger Straße mit einem Longboard ohne

sichtbare eigene körperliche Anstrengung unterwegs. Die anschließende

Überprüfung zeigte, dass das Skateboard mit Elektromotoren ausgestattet war, die

eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 36 km/h ermöglichten. Das Board wurde von der

Polizei sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In der Heidelberger Straße stoppten die Beamten einen 34 Jahre alten

E-Bike-Fahrer. Hier wurde festgestellt, dass das Rad über einen Gasgriff

verfügte. Im „Mopedmodus“ wären Geschwindigkeiten bis zu 35 Stundenkilometer

möglich, ohne in die Pedalen zu treten. Zudem waren beide Scheibenbremsen ohne

Funktion. Das Bike wurde sichergestellt. Den Fahrer erwarten

Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.

Weiterhin stellten die Verkehrspolizisten in der Bleichstraße einen 65 Jahre

alten Motorroller-Fahrer mit einer sogenannten „Braincap“ als Schutzhelm fest.

Diese werden in der heißen Jahreszeit vermehrt von motorisierten Zweiradfahrern

getragen, bieten aber im Gegensatz zu Integral- oder Jethelmen bei einem Sturz

nur unzureichenden Schutz. Der 65-Jährige musste seinen Roller stehen lassen und

es wurde ein Bußgeld fällig.

Eine 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin in der Heidelberger Straße hatte keine

Haftpflichtversicherung für ihr Gefährt und weiterhin fehlte die

Hinterradabdeckung an dem Scooter komplett. Hierdurch bestand ein erhebliches

Verletzungsrisiko durch rotierende Fahrzeugteile. Der jungen Frau wurde die

Weiterfahrt von der Polizei untersagt. Auch sie erwartet ein

Ermittlungsverfahren.

Darmstadt: Hauswand von Schule mit Farbe beschmiert / Drei Unbekannte von Zeugen beobachtet

Darmstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen (15.7.) gegen 2 Uhr haben drei noch

unbekannte Täter ihr Unwesen in der Nieder-Ramstädter Straße getrieben und die

Mauer des Ludwig-Georg-Gymnasiums mit Farbe besprüht. Zeugen waren auf das

Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Das Kommissariat

43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu dem noch unbekannten Trio entgegen. Einer der

Täter trug einen hellen Pullover und eine helle Basecap. Sein Komplize war mit

einem dunklen Pullover bekleidet, der Applikationen in der Farbe Orange auf dem

Rücken hatte. Beide waren von schlanker Statur. Ihr Begleiter wurde als

„kräftig“ wahrgenommen. Er war mit einem zweifarbig gestreiften Pullover

bekleidet.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) –

Am Mittwoch (13.10.) in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr,

beschädigte ein aktuell unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten

Ford S-Max, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des

Bahnhofs in der Georgenstraße Reinheim abgestellt war. Die Reparatur

des Fahrzeugs, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde, wird

den Fahrzeughalter etwa 250 Euro kosten

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 – 63300 entgegen.

Lützelbach: Vandalismus an Schule/Mehrere tausend Euro Schaden Lützelbach (ots)

Die Fassade und zahlreiche Fenster unterschiedlicher Gebäude wurden in der Nacht zum Freitag (15.07.), möglicherweise auch schon bereits am Donnerstagabend (14.07.), an der Grundschule in der Schulstraße von Unbekannten beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Fenster wurden mit Steinen eingeworfen oder zerkratzt. Zudem finden sich die Schäden an Glasbausteinen und an einem mit Alublechen verkleideten Fassadenteil.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 zu melden.

Ober-Ramstadt: Dirk Höhl ist der neue Chef der Polizeistation Ober-Ramstadt (FOTO)

Ober-Ramstadt (ots) – Polizeihauptkommissar Dirk Höhl ist der neue Leiter der

Polizeistation Ober-Ramstadt. In feierlicher Runde und im Kreise zahlreicher

Gäste, zu denen Vertreter des Polizeipräsidiums Südhessen, die Stationsleiter

der umliegenden Polizeidienstellen, die Bürgermeister oder deren Vertreter der

zum Dienstgebiet gehörenden Kommunen zählten, übertrug Polizeivizepräsident Rudi

Heimann dem 40-jährigen Polizeihauptkommissar am Freitag (15.7.) offiziell die

Leitung der Dienststelle.

Damit übernimmt Dirk Höhl die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars

Thorsten Blümlein, der als Dienststellenleiter im Juni zur Polizeistation

Dieburg wechselte.

Nach der Begrüßung durch den Leiter der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg,

Leitender Polizeidirektor Hartmut Scherer, folgte die offizielle Amtseinführung

des Polizeihauptkommissars.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßte die Gäste und skizzierte die

zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen, die das neue Amt mit sich bringen

wird. Dabei würdigte er die bisherigen Leistungen des jungen

Dienststellenleiters, der als „südhessisches Gewächs“ auf mehr als 20 Jahre

Berufserfahrungen zurückblicken kann. Für die verantwortungsvolle Aufgabe als

Dienststellenleiter wünschte er dem Polizeihauptkommissar alles Gute.

Polizeihauptkommissar Dirk Höhl startete nach erfolgreich abgeschlossenem

Studium seine polizeiliche Laufbahn 2004 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei

in Wiesbaden. Bereits ein Jahr später zog es ihn nach Südhessen zum 2.

Polizeirevier in Darmstadt. Dort versah er seinen Streifendienst und sammelte

erste Führungserfahrungen als stellvertretender Dienstgruppenleiter, die er

nachfolgend mit zum 1. Polizeirevier nehmen und bis zum Jahr 2011 vertiefen

konnte. Im Anschluss führte ihn sein Weg zur Führungsgruppe der Polizeidirektion

Darmstadt-Dieburg. Dort war er, mit einer fünfmonatigen Unterbrechung im Jahr

2019, die ihn befristet als stellvertretender Revierleiter zum 1. Polizeirevier

zurückführte, mehr als zehn Jahre tätig. Seit 2017 und bis zuletzt hatte der

seit Anbeginn mit Führungsaufgaben betraute Familienvater die Leitung des

Sicherheits-und Ordnungsaufgabenbereiches der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

inne.

Der Polizeihauptkommissar lebt das Motto „Wir sind für Euch da!“ und freut sich

über seine neue Tätigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen und

Aufgaben.

Dirk Höhl ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Söhnen im Alter von 4

und 7 Jahren. Er lebt mit seiner Familie in Griesheim. Seinen dienstlichen

Ausgleich findet der Familienmensch und ehemalige Handballspieler im

Vereinsleben und beim Fahrrad fahren in der Natur.

Babenhausen: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Babenhausen (ots) – Der Brand eines Autos im Erlochweg rief in der Nacht zum

Freitag (15.7.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 2.17 Uhr ging die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, woraufhin sich

die Feuerwehr aus Babenhausen und Polizei zum Einsatzort begaben. Wie sich

herausstellte brannte ein dort abgestellter silberner Opel. Durch den Brand

wurden ein daneben befindlicher weißer Ford sowie eine angrenzende Hecke in

Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Insgesamt

werden die Schäden auf über 10.000 Euro geschätzt.

Da zum jetzigen Zeitpunkt eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen

werden kann, bittet das Kommissariat 10 in Darmstadt um Mitteilung von Zeugen

oder Anwohnern, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und

Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Kranichstein/ Kind bei Unfall leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Am 14.07.2022 gegen 20:23 Uhr kam es in Darmstadt-Kranichstein

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem sieben Jahre alten Kind und einem

schwarzen Volvo SUV. Der Volvo befuhr die Gruberstraße in Richtung der

Jägertorstraße, das Kind wollte die Gruberstraße vom angrenzenden Park fußläufig

in Richtung der Wohnhäuser queren. Aus nicht geklärter Ursache kam es zum

Zusammenstoß, das Kind wurde hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin des Volvo

setzte nach ersten Zeugenangaben im Anschluss ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne

sich um das Kind zu kümmern und flüchtete in Richtung Jägertorstraße/ Arheilgen

von der Unfallstelle.

Das Kind wurde vor Ort behandelt und erlitt leichte Prellungen und Schürfwunden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden weitere Zeugen oder Personen gesucht, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 –

41110

Eppertshausen: Weißer BMW im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots) – Ein weißer BMW, der auf einem Parkplatz „Im Birkes“

abgestellt war, rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (13.7.) und

Donnerstagmorgen (14.7.) in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens

ein. Im Anschluss bauten sie das Lenkrad aus, entwendeten dieses sowie eine

Sonnenbrille der Marke „Gucci“ und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt

werden die Schäden auf über 1000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern

des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

aufzunehmen.

Weiterstadt: Tür aufgedrückt und nach Beute gesucht / Wer hat etwas beobachtet?

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (12.7.) und Donnerstag (14.7.)

hat ein noch unbekannter Täter sich Zugang zu einer Wohnung in der

Friedrich-Ebert-Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen betrat der

ungebetene Besucher das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses über den Hinterhof

und durchsuchte, nachdem er die Wohnungstür aufgedrückt hatte, die Räume. Nach

derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Die Darmstädter Kripo (21/22)

ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Unfall mit Vollsperrung auf der A 60

Gemarkung Bischofsheim

Die Sperrungen auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Wiesbaden/Mainz konnten gegen 01:40 Uhr vollständig zurückgenommen werden. *

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. auf 15. Juli, kam es gegen Mitternacht auf der A 60 zwischen Rüsselsheim und Mainz vor dem Mainspitzdreieck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 23-jähriger Wiesbadener in seinem BMW aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines Hyundai auf, der mit einer 22-jährigen Fahrerin und einer 26-jährigen Beifahrerin besetzt war. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und stießen sowohl mit der Mittelschutzplanke als auch mit einem Sattelzug zusammen, der sich in der rechten Spur befand.

Die drei Insassen der PKWs wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und sein Sattelzug trotz leichter Schäden fahrbereit. Es entstanden ferner ein großes Trümmerfeld und Fahrbahnverunreinigung durch Betriebsstoffe, welche durch Feuerwehrkräfte und die Autobahnmeisterei beseitigt werden mussten. Die Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro.

Neben der Feuerwehr Rüsselsheim, dem Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei Rüsselsheim war die Autobahnpolizei Südhessen mit zwei Streifen am Einsatz beteiligt.

Die kurzzeitig notwendige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn dauerte etwa 20 Minuten, die Teilsperrung von Fahrspuren etwa 100 Minuten.

Groß-Gerau

Raunheim: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Eine Baustelle in der Seinestraße geriet am späten Dienstagabend (12.07.), gegen 23.50 Uhr, in das Visier von Metalldieben. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt auf das Gelände, zerschnitten anschließend mehrere Stromkabel und ließen schlussendlich etwa 260 Meter verlegte Kupferkabel mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.