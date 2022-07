Frankfurt: Zivilbeamte bei Kontrollen erfolgreich

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder der Frankfurter Polizei haben unter der

Leitung der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) am Donnerstag, den

14. Juli 2022, den öffentlichen Personennahverkehr im Frankfurter Norden genauer

unter die Lupe genommen. Dabei gingen ihnen unter anderem zwei mutmaßliche

Drogenhändler ins Netz.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung begaben sich am

gestrigen Nachmittag zivil gekleidete Beamte verschiedener Dienststellen in

unterschiedliche U-Bahn-Linien und suchten diverse Haltestellen auf.

Gleich zu Beginn fiel den Beamten an der U-Bahn-Haltestelle „Kalbach“ ein

23-jähriger Mann auf, welcher im Begriff war, sein mitgeführtes Mountainbike zu

verkaufen. Es folgte eine Kontrolle. Aufgrund des geringen Verkaufspreises,

widersprüchlicher Angaben zum Erwerb und eines fehlenden Eigentumsnachweises

stellten die Beamten das Rad wegen des Verdachts des Diebstahls sicher.

Im weiteren Verlauf kontrollierten Beamte am U-Bahn-Abgang des Nordwestzentrums

einen 21-Jährigen, der verbotswidrig einen Schlagstock mit sich führte. Die

Beamten stellten die Schlagwaffe sicher und leiteten gegen den jungen Mann

aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

ein.

Später bewiesen Fahnder im Bereich der Haltestelle „Am Weißen Stein“ das

richtige Gespür, als sie sich entschlossen, zwei junge Männer zu kontrollieren,

in deren unmittelbarer Nähe sie Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Bei der

Durchsuchung der beiden 19- und 22-Jährigen konnten dann zunächst über 2500 Euro

Bargeld in drogenszenetypischer Stückelung sowie Sendungsquittungen einer

nahegelegenen Postfiliale aufgefunden werden. Doch damit nicht genug. Die

Beamten begaben sich nun zu der Filiale und nahmen die den Quittungen

zuzuordnenden Pakete in Augenschein, welche deutlichen Cannabisduft verströmten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Öffnung der Pakete. Zum

Vorschein kamen über 7,7 Kilogramm Haschisch und rund 730 Gramm Marihuana. Bei

anschließenden Durchsuchungen an den Wohnanschriften der jungen Männer fanden

Polizeibeamte noch Mobiltelefone, Feinwaagen und weitere Drogen in geringer

Menge auf. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde die zwei jungen Männer mangels vorliegender

Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizeibeamten leiteten ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ein.

Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen konnten am Donnerstag, den 14. Juli 2022, gegen

18.30 Uhr, eine männliche Person dabei beobachten, wie diese ohne erkennbaren

Grund ein in der Weismüllerstraße abgestelltes Kleinkraftrad umwarf.

Anschließend begab sich diese Person zur Böschung der BAB 661 und zündete dort

das Buschwerk an, welches dann auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern

niederbrannte. Danach begab er sich zu einem dort geparkten Pkw und hantierte an

diesem mit einem unbekannten Gegenstand. Nachdem er von den Zeugen angesprochen

wurde, ließ er von dem Auto ab und begab sich zu einem öffentlichen Mülleimer

und steckte dessen Inhalt an. Als er im Begriff war, immer weiteren Unrat in den

brennenden Eimer zu werfen, konnte er von der zwischenzeitlich verständigten

Polizei festgenommen werden. Auf Grund der Hitzeentwicklung explodierten in dem

Mülleimer zwei Spraydosen, wodurch drei Polizeibeamte ein Knalltrauma erlitten

und ein weiterer Beamter sich durch umherfliegende brennende Teile eine

Brandverletzung zuzog.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahmen von zwei Dealern im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots) – (la) Am Donnerstag, den 14. Juli 2022, kam es gegen 17:30 Uhr

zur Festnahme von zwei Dealern im Bahnhofsviertel.

Der 35- Jährige und 25-Jährige wurden durch eine Zivilstreife beim Handel mit

Drogen beobachtet. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten

Heroin, Crack sowie ein Pfefferspray. Da die Beiden zuvor beim Verlassen eines

Hotels in der Elbestraße gesehen wurden, entschlossen sich die Polizisten das

angemietete Hotelzimmer zu durchsuchen. Dort wurden die Beamten erneut fündig,

neben einer mobilen Drogenküche, wurden Kokain, Heroin, Crack und Bargeld

gefunden. Insgesamt haben die Polizeibeamten bei den Tätern 985 Gramm Heroin, 80

Gramm Kokain und 4 Gramm Crack sowie 2050 Euro Bargeld gefunden. Die Täter

wurden in das Polizeigewahrsam gebracht, von wo aus sie am heutigen Tage dem

Haftrichter vorgeführt werden.

ACHTUNG, WETTERAU! Aktuell Welle von Schockanrufen

Aktuell kommt es im Wetteraukreis, insbesondere im Raum Friedberg und Bad Vilbel verstärkt zu betrügerischen Schockanrufen vermeintlicher Polizeibeamter.

Ein angeblicher Polizeibeamter meldet sich telefonisch bei Ihnen, um zu erklären, dass einer Ihrer engen Familienangehörigen kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht habe, in dessen Rahmen eine andere Person schwer verletzt oder gar getötet worden wäre. Um eine drohende Gefängnisstraße abzuwenden, sei nun unverzüglich die Zahlung eines hohen Geldbetrages erforderlich.

So versuchten die Täter, sie zu drängen, ein Geldinstitut in Ihrer Nähe aufzusuchen und Ihr Erspartes abzuheben. Teils werden sie angewiesen, dass Geld bei einer nahen Gerichtskasse einzuzahlen. Auf dem Weg dorthin erhalten Sie dann telefonisch die Nachricht, dass besagte Stelle leider geschlossen sei und Sie den Betrag stattdessen einem Geldboten übergeben müssten, welcher Sie an einem bestimmten Ort treffen würde.

Hier handelt es sich um einen Betrugsversuch! Gehen Sie in keinem Falle auf die geäußerten Forderungen ein. Beenden Sie in solchen Fällen sofort das Telefonat. Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an. Informieren Sie Ihre Angehörigen über derartige Betrugsmaschen!