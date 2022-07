Trickdiebe unterwegs,

Bad Homburg v. d. Höhe, Haingasse / Louisenstraße, 14.07.2022, 08.45 Uhr /12.10 Uhr

(pa)Im Laufe des Donnerstags kam es in Bad Homburg zu zwei Fällen, in denen Senioren durch Trickdiebe bestohlen wurden. Gegen 08.45 Uhr am Morgen wurde ein 76-Jähriger, der sich zu Fuß in der Haingasse befand, von einem Mann darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse zückte, kam ein weiterer Unbekannter hinzu, der nach dem Weg fragte. Hierdurch geschickt abgelenkt bemerkte der 76-Jährige nicht, dass einer der Männer ins Scheinfach seines Portemonnaies griff. Das Diebesduo erbeutete auf diese Weise mehrere Hundert Euro. Beschrieben wurde der erste Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt, knapp über 180cm groß und schlank. Er habe dunkles kurzes Haar, einen dünnen Oberlippenbart, ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein durch den Geschädigten als „osteuropäisch“ beschriebenes Aussehen gehabt. Gesprochen habe er Deutsch und gebrochenes Englisch, getragen ein blauweiß-kariertes Hemd sowie eine blaue Hose. Seinen Komplizen beschrieb der Senior als etwa 50 Jahre alt, circa 175cm groß und etwas korpulent. Er habe ein faltiges Gesicht sowie braunes bis dunkelblondes Haar gehabt und sei mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose – beides in braun-beige – bekleidet gewesen. Gegen 12.10 Uhr mittags kam es in der Louisenstraße zu einem weiteren Diebstahl zum Nachteil eines älteren Herren. Einem 87-Jährigen wurde in einem günstigen Moment unbemerkt seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet, als er sich vor dem Eingang zu einem Drogeriemarkt befand. Eine Zeugin konnte die Tat beobachten und machte den Bestohlenen darauf aufmerksam. Auch in diesem Fall handelte es sich um ein Täterduo. Die Männer ergriffen nach der Tat umgehend die Flucht. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrer Ergreifung. Beide Täter wurden beschrieben als circa 175cm groß mit „osteuropäischem“ Erscheinungsbild. Einer habe ein rotes T-Shirt, eine schwarze Weste und knielange Jeans getragen sowie ein Tattoo am linken Oberarm gehabt. Sein Mittäter soll ein weißes T-Shirt, ein blauweiß-gestreiftes Hemd und eine angerissene Bluejeans getragen sowie eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt haben. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Pedelec gestohlen,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., Vor der Höhe, 13.07.2022, 19.00 Uhr bis 14.07.2022, 07.30 Uhr

(pa)In Burgholzhausen wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Elektrofahrrad entwendet. Zu der Tat kam es zwischen 19.00 Uhr abends und 07.30 Uhr am Morgen in der Straße „Vor der Höhe“, wo das Fahrrad vor einem Hauseingang an einem Fahrradständer angeschlossen war. Unbekannte durchtrennten das angebrachte Spiralschloss und stahlen das rund 1.300 Euro teure Pedelec der Marke „Triumph“ in den Farben Weiß und Schwarz. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Feuerwehr löscht Brand im Wald nahe Fuchstanz, Königstein im Taunus, Waldgebiet zwischen Fuchstanz und Großem Feldberg, 14.07.2022, gg. 14.05 Uhr

(pa)Am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Wald bei Königstein ausrücken. Gegen 14.05 Uhr wurde ein Feuer in einem Waldstück zwischen Fuchstanz und Großem Feldberg gemeldet. Nachdem die Brandstelle lokalisiert werden konnte, wurde vor Ort wurde ein etwa vier Quadratmeter großer Bodenbrand festgestellt und gelöscht. Eine vorsätzliche Verursachung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Radfahrer fährt Pkw auf und muss ins Krankenhaus, Oberursel, Feldbergstraße / Nassauer Straße, 14.07.2022, gg. 20.30 Uhr

(pa)In Oberursel kam es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 29-jähriger Frankfurter befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Rennrad die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Nassauer Straße. Vor dem Radler fuhr eine Mercedes A-Klasse, gefahren von einem 34-Jährigen. An der Kreuzung Nassauer Straße bogen beide Verkehrsteilnehmer nach rechts ab. Dass der Mercedes-Fahrer anschließend im Bereich der dortigen Fußgängerfurt aufgrund querender Passanten anhielt, bemerkte der 29-Jährige zu spät. Der Radfahrer fuhr gegen das Heck des Mercedes, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lkw samt Aufbaukran bleibt in Eisenbahnüberführung stecken, Oberursel, Homburger Landstraße, Donnerstag, 14.07.2022, 15:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag blieb ein Lkw samt Aufbaukran unter einer Oberurseler Eisenbahnbrücke stecken und sorgte neben Verkehrsbeeinträchtigungen auch für einen hohen Sachschaden. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer die Homburger Landstraße in Richtung „An den drei Hasen“. Auf seinem Lkw befand sich zu diesem Zeitpunkt ein ausgeklappter Aufbaukran. Beim Passieren der S-Bahn-Überführung in der Homburger Landstraße schätzte der 60-Jährige die Höhe seines Gespanns wohl falsch ein, sodass sich der Kran unter der Brücke an einem Stahlträger verkeilte und der Lkw samt Kran stecken blieb. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Homburger Landstraße für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro beziffert. Die Statik der Brücke war nicht gefährdet.