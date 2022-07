Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Echzell: Woher stammt das graue Haibike Sduro?

Die Friedberger Polizei stellte im April in Echzell bei einem Serienstraftäter ein graues E-Bike der Marke Haibike (Modell Sduro-Trekking 3.0) sicher, da die Beamten erhebliche Zweifel daran hatten, dass es sich bei dem Mann um den rechtmäßigen Eigentümer handelte. Zudem machte dieser zur Herkunft des Zweirads wenig glaubhafte Angaben. Wer kann Hinweise auf die Herkunft des genannten Bikes geben? Bitte unter Tel. 06031/6010 melden!

Bad Nauheim: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Die Polizei in Friedberg bittet die Besitzer bzw. den Besitzer eines bereits Ende Juni in Bad Nauheim sichergestellten Mountainbikes, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Beamten zu melden. Das hellbraune Focus Whistler war in der Nähe des Bahnhofes aufgefunden worden.

Das beigefügte Foto zeigt das genannte Zweirad; individuelle Merkmale wurden zum Zwecke der Identifizierung z.T. unkenntlich gemacht.

Bad Vilbel: Nach Fahrraddiebstahl – Bike offenbar am Tatort zurückgelassen

Nachdem es bereits zwischen Donnerstag, 23.06. und Freitag, 24.06. im Lupinenweg in Ortsteil Dortelweil zum Diebstahl eines grünen Fahrrads von Winora gekommen war, welches man an einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus angekettet hatte. Seltsamerweise fanden die Eigentümer, am ursprünglichen Stellplatz des entwendeten Bikes abgestellt, ein offenbar herrenloses Rad. Das schwarze Prophete Rex Touring wurde bei der Polizei bislang nicht als gestohlen gemeldet. Daher bitten die Ermittler die rechtmäßige Eigentümerin / den rechtmäßigen Eigentümer darum, sich unter 06101/54600 zu melden.

Büdingen: Mit Messer verletzt – Polizei bittet um Hinweise!

In Büdingen ist in der Nacht zu Freitag ein 44-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden. Rettungskräfte brachten den nicht lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Geschädigte gegen 1.15 Uhr Auf dem Gehweg in Höhe An der Saline 9 mit einem ihm Unbekannten in Streit geraten. Der andere soll schließlich ein Messer gezogen und zugestochen haben und sei anschließend in Richtung Tankstelle davon gerannt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht mehr aufspüren.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 190 cm großen und schlanken Mann mit kurzen Haaren und europäischem Erscheinungsbild handeln, der zur Tatzeit bekleidet war mit heller Oberbekleidung.

Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf die genannte Person sowie zur geschilderten Tat unter Tel. 06042/96480.

A5 bei Ober-Mörlen: Diebe geben sich als zivile Polizisten aus / fünfstelliger Bargeldbetrag erbeutet

Falsche Polizeibeamte bestahlen am Donnerstagnachmittag (14.07.2022) auf der A5 bei Ober-Mörlen die beiden Insassen eines weißen Kleintransporters. Dabei erbeuteten die Kriminellen mehrere Tausend Euro Bargeld.

Was war geschehen?

Gegen 17.15 Uhr waren die beiden Geschädigten auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als etwa in Höhe des Rastplatzes Wetterau West ein schwarzer Audi neben den weißen Iveco mit ukrainischer Zulassung zog. Der Beifahrer des schwarzen Wagens rief „Polizei!“ und zeigte seine vermeintliche Dienstmarke. Dann gab er durch Gesten zu verstehen, der weiße Transporter solle sofort auf dem Standstreifen anhalten. Man tat, wozu man aufgefordert worden war, woraufhin der Audi vor ihrem Fahrzeug hielt und der Beifahrer ausstieg. Die beiden 34 und 61 Jahre alten Geschädigten wurden aufgefordert, ihre Pässe sowie das mitgeführte Bargeld an den vermeintlichen Polizisten auszuhändigen. Mit dem Geld in der Hand rannte der Beifahrer zurück zum Audi. Der 34-Jährige, der den Schwindel bereits bemerkt hatte, verfolgte den Beifahrer bis zum Fluchtfahrzeug, welches daraufhin davonbrauste und ihn noch mehrere Meter mit sich zog. Dabei erlitt der 34-Jährige diverse Hautabschürfungen.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, 175 bis 180 cm großen und athletisch gebauten Mann handeln. Dieser hatte dunkles, glattes und kurzes Haar und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung sowie Hosenträger. Im Gesicht hatte er einen Mund-Nasenschutz und in der Hand eine dunkle Taschenlampe. Die Geschädigten beschreiben das Erscheinungsbild des Mannes als südeuropäisch oder nordafrikanisch.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls, und sucht nach weiteren Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.