Marburg: Aktuell rufen Betrüger an!

Innerhalb der letzten Stunde erhielt die Polizei etwa zwei Dutzend Hinweise zu aktuell eingehenden Betrugsanrufen. Die Betrüger rufen vornehmlich ältere Menschen an und behaupten, dass Verwandte, meist die Kinder oder Enkel der angerufenen Personen, einen Verkehrsunfall verursacht hätten und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution fällig wäre. Dabei fordern die Betrüger horrende Summen und fragen auch nach anderen Wertgegenständen wie Schmuck. Die Anrufer sind Betrüger!

Die Polizei bittet darum, vor allem ältere Verwandte, Freunde und Nachbarn auf die Masche aufmerksam zu machen.

Geben Sie keine Informationen über sich, über Ihre finanzielle Situation oder über Ihre Angehörigen weiter! Legen Sie auf, wenn am Telefon Geld gefordert wird und kontaktieren Sie schnellstmöglich den Angehörigen, der angeblich in einer Notsituation steckt.

Kirchhain: Rathaus beschmiert

Ein Hakenkreuz in der Größe von etwa 25cm x 25cm stellten Zeugen am Montag, 11. Juli, gegen 13.45 Uhr an der Fachwerkfassade des Rathauses in der Straße Am Markt fest. Wann genau die Schmierereien entstanden, ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: VW zerkratzt

Mehrere Kratzer hinterließ ein Unbekannter rundherum an einem schwarzen Polo, der zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 13. Juli, und 7 Uhr am Donnerstag in der Ernst-Reuter-Straße stand. Die Reparatur dürfte 3.000 Euro kosten, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: In Haus eingestiegen

Eine beschädigte Fensterscheibe und ein offenstehendes Fenster bemerkte eine Hauseigentümerin, als sie am Donnerstag, 14. Juli, nach Hause kam. Nachdem am Tag zuvor noch alles normal am Haus in der Fuhrstraße war, standen nun auch mehrere Schubladen im Inneren offen, allerdings fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Auffällig in diesem Zusammenhang waren in den vergangenen Tagen mehrere Jugendliche, die sich in der Nähe des Hauses aufhielten. Ob sie tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu haben können, bedarf weiterer Ermittlungen. Daher bittet die Marburger Kripo um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang gesehen? Wem sind die Jugendlichen aufgefallen? Wer kennt sie oder kann sie beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.