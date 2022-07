Zwei Vorfälle mit aggressiven Ladendieben im Main-Taunus-Zentrum, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, 14.07.2022,

(pl)Im Main-Taunus-Zentrum kam es am Donnerstag zu sogleich zwei Vorfällen mit aggressiven Ladendieben. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufszentrums. Der Detektiv hatte zwei 34 und 36 Jahre alte Männer beim Diebstahl zweier hochwertiger Jacken ertappt. Im weiteren Verlauf habe einer der beiden gestellten Diebe den Ladendetektiv mit einem Messer bedroht und dann gemeinsam mit seinem Komplizen die Flucht ergriffen. Die Flüchtenden konnten jedoch noch in der Nähe des Tatortes von den alarmierten Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Sie müssen sich nun wegen ihres Verhaltens in Ermittlungsverfahren verantworten. Wenige Stunden später wurde die Polizei erneut wegen eines ertappten Ladendiebs in das Einkaufszentrum gerufen. Der 19-jährige Dieb wurde gegen 19.50 Uhr beim Diebstahl von Elektronikartikeln vom Ladendetektiv erwischt. Als die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv. Er reagierte nicht auf Anweisungen und setzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen so erheblich zur Wehr, dass die Polizeikräfte Pfefferspray gegen den Mann einsetzen und ihn fesseln mussten. Bei dem Widerstand erlitten zwei eingesetzte Beamte leichte Verletzungen. Der 19-Jährige wurde medizinisch versorgt. Auch ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Hattersheim, Bad Sodener Straße, 13.07.2022, 15.30 Uhr bis 14.07.2022, 02.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und der Nacht zum Donnerstag von einer Baustelle in der Bad Sodener Straße in Hattersheim eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zum Gelände und entwendeten anschließend die Rüttelplatte im Wert von über 2.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Betrüger melden sich via WhatsApp,

Kelkheim, 14.07.2022,

(pl)Am Donnerstag waren Betrüger leider mit einer betrügerischen Kontaktaufnahme mittels WhatsApp erfolgreich und konnten eine Frau aus Kelkheim dazu bewegen, Geldüberweisungen zu tätigen. Die Täter gaben sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der üblichen Einleitung wurde die angeschriebene Frau gefragt, ob sie dringende Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen könne, da das Onlinebanking auf dem neuen Mobiltelefon noch nicht freigeschaltet sei. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Überweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Landesstraße 3006, Anschlussstelle Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 15.07.2022, 04:15 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Wohnung eines Hattersheimer Mehrfamilienhauses zu einem Brand, bei dem ein Mann ums Leben kam. Gegen 04:15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu dem siebenstöckigen Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen, da Anwohner dort einen Band in einer der Wohnungen wahrgenommen hatten. Der Feuerwehr gelang es daraufhin die betroffene Wohnung im 3. Obergeschoss zu lokalisieren und den Brand umgehend zu löschen. Hier wurde der 75-jährige Bewohner tot aufgefunden. Der Brand begrenzte sich auf die besagte Wohnung und schlug nicht auf weitere Gebäudeteile über. Zeitgleich gelang es Einsatzkräften alle weiteren Hausbewohner zu evakuieren. Im weiteren Verlauf konnten alle Evakuierten, bis auf die des betroffenen Stockwerkes, ihre Wohnungen wieder betreten. Diese kamen bei Angehörigen oder in von der Stadt organisierten Notunterkünften unter. Eine 44-jährige Bewohnerin wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Vier Personen wurden durch Rettungskräfte zunächst vor Ort untersucht, sie waren allesamt unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und den genauen Todesumständen aufgenommen.