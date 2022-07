Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 13.07.2022, 16.00 Uhr bis 15.07.2022, 01.20 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und der Nacht zum Freitag waren in Wiesbaden

Einbrecher unterwegs. Die Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und

Donnerstagmorgen in einen Rohbau im Bornhofenweg ein und entwendeten Bauteile im

Wert von rund 4.000 Euro. In der Saarstraße in Schierstein wurde in der Nacht

zum Donnerstag ein Restaurant von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und ließen

einen Tresor mit dem darin aufbewahrten Bargeld mitgehen. Darüber hinaus

schnappten sich die Unbekannten auch noch aufgefundenes Wechselgeld. Am

Donnerstagabend, gegen 23.50 Uhr, wurde ein Trio von einem Anwohner dabei

ertappt, wie sie die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Adolfsallee

eintraten. Die Ertappten ergriffen daraufhin die Flucht. Sie wurden als ca.

25-30 Jahre alt beschrieben. Einer sei schlank sowie komplett weiß gekleidet

gewesen und habe eine dunkle Umhängetasche getragen. Ein weiterer soll ebenfalls

schlank gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare und ein grünes T-Shirt, blaue

Jeans sowie schwarze Schuhe getragen. Der Dritte im Bunde wurde als kräftig, mit

kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Auch in der

Adolf-Todt-Straße ergriffen Einbrecher in der Nacht zum Freitag unverrichteter

Dinge die Flucht. Die Täter hatten dort erfolglos versucht, in einem

Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufzuhebeln. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Tiefgarage und Keller von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg,

Bayernstraße, 13.07.2022 bis 14.07.2022,

(pl)Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden in der Bayernstraße in Sonnenberg

die Tiefgarage und ein Keller zweier Mehrfamilienhäuser von Dieben heimgesucht.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein

E-Bike von Cube, Fahrradzubehörteile, Werkzeug sowie das, in einem geparkten Pkw

aufgefundene, Bargeld. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Navigationsgerät ausgebaut,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 13.07.2022, 17.00 Uhr bis 14.07.2022, 07.15 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aus

einem in der Otto-Wels-Straße geparkten BMW das Navigationsgerät entwendet. Die

Täter drangen in den Fahrzeuginnenraum ein und bauten anschließend das Navi aus.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1.500 Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 13.07.2022 bis

14.07.2022,

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und

„WhatsApp“-Nachrichten. Die Maschen der Betrüger sind oftmals unterschiedlich,

das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger

hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Am Donnerstag haben

Betrüger bei einem Wiesbadener angerufen und versucht, mit einem falschen

Gewinnversprechen Bargeld zu ergaunern. Dem Mann wurde in dem Telefonat ein

hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, sollte er jedoch vorab

mehrere Hundert Euro Gebühren bezahlen. Da der Angerufene die Masche allerdings

kannte, ging er den Betrügern nicht ins Netz und informierte stattdessen die

Polizei. Zwischen Mittwoch und Donnerstag waren Betrüger leider mit einer

betrügerischen Kontaktaufnahme mittels WhatsApp erfolgreich. Unbekannte gaben

sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der üblichen Einleitung wurde die

angeschriebene Frau gefragt, ob sie dringende Überweisungen für das

vermeintliche Kind übernehmen könne, da das Onlinebanking auf dem neuen

Mobiltelefon noch nicht freigeschaltet sei. Im Glauben daran, mit dem eigenen

Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Überweisungen und musste

später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, niemals

aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung

zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie

tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein

persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals!

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um diese

dafür zu sensibilisieren.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrügerischer Paketabholer wird festgenommen,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße / Scheidertalstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 10:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen gelang es der Polizeistation Bad Schwalbach einen dreisten

Betrüger festzunehmen, welcher zuvor versucht hatte bestellte Ware an einer

fremden Adresse abzufangen. Hin und wieder kommt es vor, dass sich dreiste Täter

Waren an fremde Adressen liefern lassen und unter teils falschen Personalien am

Tag der Abholung den Paketboten abfangen, um sich die Ware aushändigen zulassen.

In der Regel nutzen die Täter falsche Namen oder Adressen für ihre Tat, so auch

der Tatverdächtige im vorliegenden Fall. Am Mittwochmorgen meldete ein

Mitarbeiter der Post bei der Polizei, da er vermute, dass eine solche Tat

bevorstehen könne. Er solle ein Paket an eine Adresse in Taunusstein liefern,

von der er wisse, dass der angegebene Empfänger dort nicht wohnen würde. Er

übermittelte den besagten Namen, welcher dort tatsächlich nicht gemeldet war.

Daraufhin wurde eine zivile Streife der Polizeistation Bad Schwalbach in die

besagte Straße entsandt. Noch während der Anfahrt meldete sich der Paketbote

erneut und gab an, er sei tatsächlich im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs

Taunusstein von einem Mann auf das Paket angesprochen worden. Hierauf eilte die

Streife zum Mitteiler und konnte diesen sowie einen 34-jährigen Mann antreffen.

Dieser ergriff zunächst beim Erblicken der Streife die Flucht, konnte jedoch

festgenommen werden. Bei ihm wurde unter anderem ein gefälschter Personalausweis

aufgefunden, mit einem Namen, welcher mit dem auf dem Paket übereinstimmte.

Weitere Ermittlungen brachten jedoch den wahren Namen des Mannes zum Vorschein.

Dieser unterschied sich vollkommen von dem auf dem Ausweis. Weiterhin war er

eigentlich in Rüsselsheim und nicht in Taunusstein gemeldet. Nach Rücksprache

mit der Staatsanwaltschaft wurde durch Kolleginnen und Kollegen in Rüsselsheim

die Wohnung des Mannes durchsucht. Er selbst wurde zur Polizeistation Bad

Schwalbach gebracht. Das Paket sowie zwei bei ihm aufgefundene Handys und ein

Laptop stellten die Beamten sicher. Im weiteren Verlauf übergab man nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Paket an einen Verantwortlichen der

Post. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durfte der 34-Jährige nach Abschluss

weiterer polizeilicher Maßnahmen die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun in

einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Mann randaliert in Gaststätte, Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße, Donnerstag,

14.07.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei in Rüdesheim einen Randalierer

fest, welcher zuvor in einer Gaststätte gewütet hatte. Gegen 16:30 Uhr meldete

sich der Inhaber einer Bar in der Grabenstraße bei der Polizei und schilderte

von einer in der Gaststätte randalierenden Person, diese sei soeben in Richtung

Marktplatz geflüchtet. Der daraufhin verständigten Streife gelang es, den

besagten Mann am Marktplatz anzutreffen und zu kontrollieren. Auch der Besitzer

der Lokalität, welcher seinerseits die Verfolgung des Randalierers aufgenommen

hatte, konnte angetroffen werden. Dieser gab nach Rücksprache mit Mitarbeitern

an, dass der Mann nach dem Betreten der Gaststätte mit einem Aschenbecher und

Stühlen um sich geworfen habe. Hierbei sei ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro entstanden. Der Tatverdächtige, ein 27-jährigen Rüdesheimer, wurde nach der

Kontrolle mit einem Platzverweis fortgeschickt. Gegen ihn wurde eine

Strafanzeige gefertigt.

Betrunkener Fahrer sorgt für Verkehrschaos in Baustellenbereich, Rüdesheim am

Rhein, B 42 zwischen Assmanshausen und Lorch, Donnerstag, 14.07.2022, 22:50 Uhr

(fh)Am Freitagabend sorgte ein betrunkener Autofahrer auf der Bundesstraße 42

bei Rüdesheim für ein Verkehrschaos, indem er nach einer alkoholisieren Fahrt

sein Fahrzeug inmitten der Fahrbahn zurückließ. Gegen 22.50 Uhr wurde die

Polizeistation Rüdesheim zu einem den Verkehr behindernden Fahrzeug auf der

Bundesstraße 42 zwischen Assmanshausen und Lorch gerufen. Vor Ort konnte die

entsandte Streife im Bereich der dortigen Baustelle tatsächlich einen solchen

Pkw, eine schwarze Mercedes-E Klasse feststellen. Unweit des Pkw konnte der

Halter des Fahrzeugs, ein 43-Jähriger fußläufig angetroffen werden. Dieser

stritt zunächst ab den Mercedes gefahren zu sein und gab an, ein Bekannter sei

gefahren. Er wurde vorläufig festgenommen. Rund um das abgestellte Fahrzeug

hatte sich der Verkehr auf der dort einspurigen Fahrbahn bereits in beide

Richtungen gestaut. Hier gab sich ein Zeuge zu erkennen, welcher den

festgenommenen 43-Jährigen eindeutig als betroffenen Fahrer, identifizierte.

Konkrete Hinweise auf einen anderen Fahrer lagen nicht vor. Hierauf wurde das

Fahrzeug von der Fahrbahn geräumt und ein Atemalkoholtest beim 43-Jährigen

durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Er wurde daraufhin

zur Dienststelle gebracht, wo bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt

wurde. Im Anschluss setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Weitere Zeugen, die die Fahrt oder das Abstellen des Pkw im Baustellenbereich

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06122) 9112-0 mit

der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.