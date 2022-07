Brand eines Wohnhauses

Am gestrigen Abend wurde um 18:55 Uhr „Am Johannesberg“ in Sontra-Ulfen der Brand eines Wohnhauses gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen, Ulfen und Breitau brannte bereits der Dachstuhl und das oberste Geschoss. Der Brand des Hauses, das zurzeit nicht bewohnt ist, konnte gegen 22:30 Uhr gelöscht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 130.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Eschweger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/9250.

Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Zwischen dem 13.07.22, 12:00 Uhr und heute Vormittag, 11:20 Uhr versuchten unbekannte Täter den Parkscheinautomaten in der Straße „Auf den Teichhöfen“ in Bad Sooden-Allendorf aufzubrechen. Der Automat ist gegenüber dem dortigen Kino aufgestellt. Bei dem vergeblichen Versuch an das Bargeld zu gelangen, richteten der oder die Täter einen Sachschaden von ca. 1000 EUR an. Hinweise: 05651/9250.

Schockanruf, mehrere tausend Euro betrügerisch erlangt

In der gestrigen Mittagszeit erhielt eine 82-Jährige aus Eschwege einen Telefonanruf einer Frau, die sich als Schwiegertochter vorstellte. Diese gab an, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben, wobei ein Fahrradfahrer tödlich verletzt worden sei. Während des laufenden Telefonats meldete sich eine weitere Frau, die sich als Polizistin ausgab und erklärte, dass eine Haft zwischen 3-5 Jahren drohe, die man mit einer Kaution abwenden könne. Letztendlich einigte man sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag als Kaution, worauf kurz darauf ein zweiter Anruf folgte, indem sich der Anrufer als „Polizeioberkommissar Schröder“ vorstellte. Dieser gab an die Übergabe des Geldes zu regeln und kündigte nun einen „Herrn Bach“ an, der ebenfalls Polizeibeamter wäre. Als Übergabeort wurde der Parkplatz der Apostelkirche im Eschweger Stadtteil Heuberg vereinbart. Gegen 14:30 Uhr erschien dann zu Fuß ein Mann aus Richtung „Westring“ kommend am vereinbarten Treffpunkt, der sich als der besagte Herr Bach vorstellte. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß; ca. 25-30 Jahre alt; kurze, blonde Haare. Er war bekleidet mit einem Hemd und einer dunklen Hose. Nach der Geldübergabe entfernte sich der Täter über den Fußweg hinter der Apostelkirche in Richtung Schlehenweg. Bei einem späteren Rückruf durch die 82-Jährige bei der Schwiegertochter stellte sich heraus, dass sie Opfer eines Betruges wurde.

Die Kriminalpolizei bittet daher Beobachtungen im Umfeld der Geldübergabe unter der Telefonnummer 05651/9250 zu melden.

Präventionstipps betrügerische Schockanrufe

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei

Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution

am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Kontaktieren SIE SELBST den betroffenen Angehörigen VOR einer

Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei

stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind.

Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind. Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt.

mit Namen vorstellt. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und

erstatten Sie Anzeige.

Vorfahrt missachtet

Am gestrigen Mittag kam es um 12:31 Uhr auf der Werrabrücke in Bad Sooden-Allendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 12000EUR. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr die Nordbrücke und wollte auf den Zubringer in Richtung Eschwege nach links abbiegen. Bei diesem Vorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 58-jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dabei wurde diese leicht verletzt.

Von Sonne geblendet

Um 20:13 Uhr befuhr gestern Abend eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Struthstraße in Eschwege. Nach ihren Angaben sei sie dabei von der Sonne geblendet worden, wodurch sie mit dem Auto gegen ein Straßenschild fuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend auf der L 3424 ereignet hat. Um 19:28 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus Uhlstädt-Kirchhasel mit einem Klein-Lkw (Ford Transit) von Langenhain kommend in Richtung B 7 (Röhrda). Nach seinen Angaben war er durch einen Fahrradfahrer abgelenkt, wodurch er beim Überholen des Radfahrers nach links von der Fahrbahn abkam. Dadurch fuhr er mit dem Fahrzeug in den Graben und beschädigte dort ein Verkehrsschild sowie einen Telefonmast. Da der Masten durch den Aufprall über die Straße ragte, musste noch der Telekom-Notdienst informiert werden. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 05:20 Uhr am heutigen Morgen kam es auf der Landesstraße 3245 zwischen Großburschla (Bahnhof) und der B 250 zu einem Wildunfall mit einem Reh. Dieses wurde von einem Linienbus erfasst, der von einem 44-jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, am Bus entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 01.06.22 und dem 14.07.22 versuchten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Untermühle“ in Vockerode aufzubrechen. Dabei wurde auch die Verglasung der Tür beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500EUR. Hinweise: 05651/9250.

Brand einer Hecke

Beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner geriet gestern Abend um 19:45 Uhr in der Straße „Am Fuchsberg“ in Eschwege eine Thujahecke in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine größere Kiefer beschädigt, die dann mittels einer Drehleiter durch die Feuerwehr gekürzt werden musste, um ein Abbrechen zu verhindern. Der Sachschaden wird mit ca. 1000EUR angegeben.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Mittag wurde einem 87-jährigen aus Eschwege seine Geldbörse im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege entwendet. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr haben unbekannte Täter das Portemonnaie, welches in einer Tasche im Einkaufswagen lag, gestohlen. In diesem befanden sich neben Bargeld noch diverse Dokumente des 87-Jährigen. Schaden ca. 200EUR. Hinweise: 056519250

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 15:43 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 487 ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Zur Unfallzeit fuhr eine 19-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Leipziger Straße von Walburg in Richtung Hessisch Lichtenau. An der dortigen Ampel musste sie anhalten, ebenso der nachfolgende 63-jährige Pkw-Fahrer aus Spangenberg. Die nun folgende 27-Jährige aus Hessisch Lichtenau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 63-Jährigen auf. Dessen Pkw wurde dadurch auf das Auto der 19-Jährigen geschoben, so dass an allen Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 4000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rückwärtsfahren

Am gestrigen Morgen kam es um 9:50 Uhr in Witzenhausen in der Kasseler Landstraße im Zufahrtsbereich einer dortigen Firma zu einem Unfall. Nachdem ein 35-jähriger aus Litauen mit seiner Sattelzugmaschine rückwärts einparken wollte, übersah er einen parkenden Mercedes Sprinter, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR.