Heidelberg: Kinderparadies ist zurück

Heidelberg. Das Kinderparadies ist zurück und verspricht ab dem 15. Juli bis zum 11. September wieder Abenteuer, Spaß und Erholung auf dem Gelände des Heidelgarden direkt am Tiergartenbad in Heidelberg.

Der Outdoor-Vergnügungspark eröffnet dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Folge seine Türen über den Zeitraum der Sommerferien.

Im Sommer 2020 haben die Veranstalter Florian Keutel, Philipp Meier und Guy Dechandol das Kinderparadies ins Leben gerufen, um Kindern und Familien ein hochwertiges Ausflugsziel und eine Urlaubsalternative in Corona-Zeiten zu bieten und auch im Folgejahr 2021 konnte der Freizeitpark tausende große und kleine Besucher begrüßen. Die Begeisterung und das Feedback der Gäste waren so überwältigend und die Nachfrage nach einer Rückkehr 2022 so groß, dass es für die Veranstalter keine Frage war, dass sich auch diesen Sommer alle Familien auf ein sicheres, spaßiges und abwechslungsreiches Ausflugsziel in Heidelberg freuen dürfen.

Spannende Attraktionen wie die zahlreichen Themen-Hüpfburgen, der Kinder-Hochseilgarten und viele weitere Spaß- und Spielmodule im herrlichen Ambiente am Neckarufer machen das Kinderparadies zu etwas ganz Besonderem. Und auch für die ganz kleinen Abenteurer steht natürlich wieder ein eigener Bereich mit altersgerechten Spielgeräten bereit.

Abenteuer, Erholung und Erfrischung für Groß & Klein

Das Kinderparadies sorgt für unvergessliche Sommerferien und bietet Familien die Gelegenheit, unbeschwert und in sicherer Umgebung gemeinsam etwas Neues und Aufregendes zu erleben. Die abwechslungsreichen Spaß-Module im Kinderparadies garantieren Fun, Action und regen die Fantasie der Jüngsten an.

Auf hohe Temperaturen und heiße Sommertage sind die Eventprofis optimal vorbereitet: Bäume und Sonnenschirme sorgen für viel Schatten zur Erholung zwischen all dem Spiel und Action und die hauseigene Bar bietet eine große Auswahl an Getränken, Slush und Eis zu familienfreundlichen Preisen, sodass es nach einer kleinen Stärkung turbulent weitergehen kann.

Wie in den vergangenen Jahren möchte das Kinderparadies auch den Kindern helfen, die nicht im Outdoor-Park spielen und toben können und sammelt daher zur Unterstützung der Clown Doktoren auch dieses Jahr Spenden. Die Clown Doktoren sind Clowns und Comedians, die Kindern im Krankenhaus mit Spaß, Humor und Lebensfreude auf dem Weg der Besserung helfen. Diese wichtige und oftmals unterschätzte Arbeit wird hierzulande leider ausschließlich durch Spenden finanziert, umso mehr freuen sich die Veranstalter des Kinderparadies und die Clown Doktoren über jede finanzielle Unterstützung und bedanken sich bei allen Besuchern, die in den vergangenen zwei Jahren eine Spendensumme von über 1.500 € ermöglicht haben.

Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie

Bereits jetzt ist die Nachfrage überwältigend – per Online-Reservierung haben sich schon viele Familien aus der Region ihren perfekten Ausflugstag gesichert und auch besonders die online buchbaren Kindergeburtstagspakete erfreuen sich dieses Jahr wieder großer Beliebtheit.

Das Kinderparadies liegt direkt im Sommer-Hotspot neben dem Heidelbeach, dem Tiergartenbad und dem Heidelberger Zoo – Jeder Ausflug in die Kurfürstenstadt wird hier zum perfekten Familienerlebnis. Seit seiner Gründung im Sommer 2020 hat sich das Kinderparadies als das perfekte Ausflugsziel in Heidelberg etabliert und bis dato über 30.000 kleine und große Gäste mit seinem einzigartigen Konzept begeistern dürfen.

Preise und Öffnungszeiten

Das Kinderparadies hat täglich geöffnet, in zwei Zeitblöcken – vormittags von 10:30 bis 14:00 Uhr und nachmittags von 15:00 bis 18:30 Uhr – ist das Sommerhighlight in Heidelberg besuchbar.

Reservierungen sind möglich unter www.kinderparadies-heidelberg.de, aber auch spontane Besuche sind unkompliziert möglich. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in bar vor Ort, die Eintrittspreise und Ermäßigungen stellen sich wie folgt dar:

Montag bis Freitag Samstag und Sonntag

Kinder von 3 bis 14 Jahre 7,50 € Kinder von 3 bis 14 Jahre 9,00 €

Erwachsene und Kinder ab 15 Jahre 5,00 € Erwachsene und Kinder ab 15 Jahre 6,00 €

Familienticket 2 Erwachsene und 2 Kinder* 22,00 € Familienticket 2 Erwachsene und 2 Kinder* 25,00 €

*jedes weitere Familienmitglied 5,00 € *jedes weitere Familienmitglied 6,00 €

Rabatte und Ermäßigungen

Kinder bis einschließlich 2 Jahren haben an allen Tagen freien Eintritt. Erwachsene ab 65 Jahren erhalten Eintritt gegen den Erwerb eines 3,00 € Verzehrgutscheines. Menschen mit Behinderung haben bei Vorlage eines Behindertenausweises freien Eintritt.

(Quelle: KS Eventproduktionen GmbH)