Mit Lastwagen Baum umgedrückt (siehe Foto)

Mehlbach (ots) – Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch 13.07.2022 in der Waldstraße einen Baum entwurzelt. Der 48-Jährige manövrierte seinen Lkw rückwärts. Beim Einparken drückte er mit dem Anhänger des Lastwagens den kompletten Baum um.

Sachschaden ist am Lkw nicht entstanden.

Um den entwurzelten Baum kümmerte sich die Feuerwehr. |erf

Schulweg der Josef-Guggemos-Grundschule überwacht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag 14.07.2022 bei der Grundschule Josef-Guggemos in Enkenbach-Alsenborn eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Augenmerk lag vor allem auf dem absoluten Halteverbot beider Fahrbahnseiten.

Trotz der Anwesenheit der Polizei mussten Verkehrsverstöße festgestellt werden. Mit den Autofahrern wurden umgehend Gespräche geführt und sie wurden hinsichtlich der Verkehrslage vor Ort sensibilisiert. |gus

Radfahrer beleidigt und Unfall verursacht

Otterbach-Otterberg (ots) – Ein Mann ist Donnerstag 14.07.2022 auf der L 387 zwischen Otterberg und Otterbach immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen und hat in Richtung vorbeifahrender Autos gepöbelt. Auch beleidigte der 57-Jährige vorbeifahrende Radfahrer.

Ein 42-jähriger Radfahrer musste wegen des Mannes derart stark bremsen, dass er vom Fahrrad fiel und sich durch den Sturz leicht verletzte. Wie sich herausstellte war der Mann geistig verwirrt. Er wurde durch die Polizei nach Rockenhausen ins Pfalzklinikum gefahren. |gus

Kaiserslautern

Motorradfahrer zu Fall gebracht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 14.07.2022 hat ein Autofahrer einen 20-jährigen Motorradfahrer in der Berliner Straße zu Fall gebracht. Nach Zeugenaussagen schnitt der Pkw-Fahrer das Zweirad und bremste dieses aus, sodass der Fahrer zu Sturz kam.

Der Autorfahrer fuhr dann in Richtung Lauterstraße davon. Durch eine unbeteiligte Frau konnte jedoch das Unfallgeschehen beobachtet werden und sie notierte sich das Kennzeichen des Flüchtigen.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungswagen ins Westpfalzklinikum verbracht. Die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrer dauern an. |gus

Nach Platzverweis in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs rief ein Mitarbeiter des Einkaufzentrums am Fackelrondell am Donnerstag 14.07.2022 die Polizei: 3 stark alkoholisierte Männer würden trotz erteiltem Hausverbot das Einkaufzentrum nicht verlassen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde ein 46-jähriger Mann schon durch Rettungskräfte behandelt. Seine zwei 43- und 53-jährigen Kumpanen saßen mit einer ebenfalls alkoholisierten Frau daneben. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die 3 wartenden Freunde erhielten einen Platzverweis, dem sie nur sehr zögerlich nachkamen. Der 53-Jährige weigerte sich gänzlich und wurde daher in Gewahrsam genommen.

Der 46-Jährige fiel ca. 2 Stunden später erneut auf. Diesmal hatte er sich in der Jägerstraße Zutritt zu einem Anwesen verschafft und sich dort ins Treppenhaus gelegt. Einen durch die Ordnungsbehörde erteilten Platzverweis ignorierte er. Auch er wurde in Gewahrsam genommen. |elz

Dreister Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Mittwoch 13.07.2022 Dämmplatten von einer Baustelle in der Albert-Schweizer-Straße geklaut. Anwohner beobachteten den Mann, wie er mit einem roten Mercedes Sprinter gegen 19:50 Uhr auf die Baustelle fuhr und mehrere Pakete der Dämmplatten auf seine Ladefläche lud.

Da den Anwohnern die Uhrzeit komisch vorkam, fotografierten sie das Fahrzeug und den Mann. Der Mann war mit einer orangen Hose, einem weißen T-Shirt und dunkelblauen Hosenträgern bekleidet. Der Schaden wird auf mindestens 1.300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs haben zwei Diebe am Donnerstag in der Fackelstraße gerechnet. Der Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts beobachtete gegen 17:25 Uhr zwei Männer, die mehrere Sicherungen von Bekleidungsstücken entfernten und diese in ihre mitgeführten Taschen steckten. Beim Erblicken des Ladendetektivs leerten sie die mitgeführten Taschen umgehend.

Die Zwei hatten Ware im Wert von mehreren Hundert Euro in ihren Taschen. Einer der Ladendiebe konnte auf dem Weg in das Büro des Detektives durch ein geöffnetes Fenster über das Dach des Anwesens flüchten. Der zweite Mann wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten mit auf die Dienststelle genommen. Nachdem seine Daten aufgenommen wurden, konnte er wieder gehen.

Der flüchtige Ladendieb wurde in der Zwischenzeit durch einen Zeugen in einem Hinterhof festgestellt. Der Zeuge notierte sich die Daten des Diebes. Auf die Beiden kommt nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls zu. Ebenfalls dürfte ihnen ein Hausverbot in den Laden Gewiss sein. |elz

Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Kaiserslautern (ots) – Ein gekipptes Fenster haben unbekannte Täter in der Schneppbachstraße genutzt, um in ein Gebäude einzudringen. In dem Haus verschafften sich die Einbrecher Zugang zu mehreren Räumen einer schulischen Einrichtung und stahlen Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, denen zwischen Mittwochabend (13.7.), 20 Uhr, und Donnerstag (14.7.), 8.20 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 -2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.

Unsere Empfehlung: Bitte schließen Sie bei gewerblich genutzten Räumen über Nacht die Fenster – insbesondere dann, wenn sich hier über Stunden hinweg niemand aufhält. Auch wenn es verständlich ist, dass wegen der sommerlichen Temperaturen die kühleren Nachtstunden gerne genutzt werden, um Räume zu lüften und “abzukühlen”, zeigt der Fall deutlich, dass gekippte Fenster ein Risiko sind. Deshalb: Lieber über Nacht die Fenster schließen und dann morgens, wenn die Räume wieder genutzt werden, mit weit geöffneten Fenstern schneller, effektiver und sicherer durchlüften! |cri

Erst Schlüssel, dann Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – Zuerst den Autoschlüssel und dann das dazugehörige Auto haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße gestohlen. Die Unbekannten waren in eine Gaststätte eingestiegen, hatten dort Bargeld aus einer Geldbörse, den Autoschlüssel sowie ein Tablet an sich genommen. Mit ihrer Beute verließen sie das Lokal und konnten mit dem geklauten Autoschlüssel auch das vor dem Haus geparkte Fahrzeug mitnehmen. Es handelt sich um einen Mazda 6 mit dem Kennzeichen KL – K 1492.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 23.50 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgefallen sind, oder die den gestohlenen Mazda seitdem irgendwo gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Einbrecher dank Technik überführt

Kaiserslautern (ots) – Mit Hilfe moderner Technik konnte die Polizei nun einen Einbrecher überführen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, Mitte Mai in der Hackstraße versucht zu haben, in ein Wohnhaus einzudringen. Zwar gelang es ihm nicht, die Tür zu öffnen, so dass er mit leeren Händen wieder abziehen musste, zurück blieb aber eine Beschädigung an der Haustür.

Dank der Videoüberwachung des Anwesens wurde die Tat aufgezeichnet. Nach Auswertung der Aufnahmen kamen die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur. Und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am gestrigen Donnerstag konnte entsprechendes Beweismaterial sichergestellt werden.

Weil gegen den 45-Jährigen Mann zwei weitere Haftbefehle bestanden, wurde er mit zur Dienststelle genommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entschied, den Untersuchungshaftbefehl nicht außer Kraft zu setzen, weshalb der 45-Jährige anschließend in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. |cri

Betrüger scheitern mit Schockanrufen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mit sogenannten Schockanrufen haben Betrüger am Donnerstag versucht, mehrere Menschen in der Westpfalz unter Druck zu setzen. Bei der Kripo Kaiserslautern gingen im Laufe des Tages aus der Stadt und aus dem Landkreis insgesamt neun Anzeigen ein, die sich alle ähnelten.

Die Betroffenen berichteten, dass sie einen Anruf erhalten hatten, bei dem die Stimme am anderen Ende ihnen weismachen wollte, dass der Sohn oder die Tochter einen schweren Autounfall hatte, bei dem ein Mensch gestorben sei.

In den meisten Fällen wurden für Kautionen Geldsummen in fünfstelliger Höhe gefordert. Aber zum Glück ging keiner der Angerufenen auf die Geldforderung ein, so dass niemandem ein finanzieller Schaden entstand. Gut so! |cri

Unbekannte Nummer? – Misstrauisch bleiben!

Kaiserslautern (ots) – Wir können es nicht oft genug sagen: Vorsicht bei Whatsapp-Nachrichten von unbekannten Rufnummern! Auch wenn der Absender in der Textnachricht behauptet, Ihr Sohn, Ihre Tochter oder Ihr Enkel zu sein – bleiben Sie misstrauisch! Vor allem, wenn die Forderung kommt, die Bezahlung irgendwelcher Rechnungen zu übernehmen oder Geld auf ein Konto zu überweisen, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen!

Wir raten dringend dazu, in solchen Fällen zunächst den Sohn, die Tochter, den Enkel über die bisher bekannte Handynummer oder eine Festnetz-Telefonnummer anzurufen und persönlich mit ihm/ihr zu sprechen. Sollte sich dann herausstellen, dass die angeblich neue Handynummer gar nicht von ihm/ihr stammt, informieren Sie bitte die Polizei!

Leider waren Betrüger in den vergangenen Tagen mit der “Whatsapp-Masche” wieder erfolgreich. Eine 64-jährige Frau aus dem Stadtgebiet meldete der Kripo am Donnerstag, dass sie auf solche Handynachrichten hereingefallen ist und Geld auf ein litauisches Bankkonto überwiesen hat.

Erst als die zweite Zahlungsaufforderung von der angeblichen Tochter einging, wurde die Frau stutzig sie nahm daraufhin Kontakt zu ihrer echten Tochter auf, dann flog der Betrug auf. Zwar informierte die 64-Jährige anschließend ihre Bank, die Überweisung war jedoch nicht mehr zu stoppen. |cri