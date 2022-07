Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Elmstein: Vermeintliches Autorennen – Zeugen gesucht

Elmstein L499 (ots) – Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 16:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Neustadt mit, dass sich mehrere Fahrzeuge (SUV) auf der L499 bei Elmstein in Fahrtrichtung Neustadt scheinbar ein Autorennen liefern. Die Fahrzeuge seien dem Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit und z.T. über den Mittelstreifen entgegengekommen, nur durch eine Vollbremsung konnte er einen Unfall verhindern. Die Polizei Neustadt konnte vier hochmotorisierte Fahrzeuge und deren Fahrer antreffen und kontrollieren. Allerdings machen die Fahrer und Fahrzeuginsassen andere Angaben zum Sachverhalt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise von Zeugen, die die Fahrzeugkolonne (scheinbar mit einem gelben Führungsfahrzeug) auf der L499 gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Grünstadt: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Sausenheimer Straße einen E-Scooter-Fahrer, der den Gehweg befuhr. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nun wird gegen den 18 Jahre alten Fahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ohne Versicherungsschutz haftet im Schadensfall der Fahrer.

Wattenheim: Gelegenheit macht Diebe

Wattenheim (ots) – Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde gestern angezeigt, dass in der Nacht zu Mittwoch, 13.07.2022, aus einem Pkw, der in der Straße Lochberg geparkt war, eine Dashcam entwendet wurde. Die Gelegenheit war für den Dieb deshalb günstig, weil die Seitenscheibe des Fahrzeugs nicht richtig verschlossen war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

