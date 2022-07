Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde bereits am Samstag 09.07.2022 zwischen 19.30-20 Uhr von einem Motorradfahrer bedrängt und genötigt zu bremsen. Der 24-Jährige befand sich zuvor mit seinem Pkw an einer Tankstelle in der Oderstraße, als er Zeuge wurde, wie 2 Männer eine Frau verbal bedrängten, die ihren Pkw tankte. Als die Männer die Blicke des 24-Jährigen bemerkten, drohten sie ihm mit Gewalt. Der junge Mann fuhr daraufhin los. Die beiden Männer stiegen unmittelbar auf ein Motorrad und verfolgten den 24-Jährigen.

Im Bereich der Auffahrt der B9 zur A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim versuchte der Motorradbeifahrer beim vorbei fahren den rechten Außenspiegel abzutreten. Das Vorhaben misslang jedoch. Im Anschluss bremste der Motorradfahrer den jungen Mann bis zum Stillstand aus. Letztendlich konnte der 24-Jährige die beiden Männer abschütteln.

Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkelgraue Harley-Davidson CVO Street Glide gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 40-50 Jahre alt, zwischen 1,80-1,90 m groß, hatte eine Glatze, breite Schultern, einen Bauchansatz und trug einen 5-10 cm langen braunen Vollbart. Zudem war er im Nacken-Halsbereich tätowiert.

Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Motorradkleidung und eine ärmellose Lederkutte mit verschiedenen aufgenähten Patches. Der Beifahrer war zwischen 1,75-1,80m groß und trug ebenfalls dunkle Motorradkleidung.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife wollte am Mittwoch (13.07.2022) gegen 20.20 Uhr einen 19-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Mundenheimer Straße kontrollieren, als dieser beim Erblicken der Streife flüchtete. Auf Anhaltsignale reagierte der 19-Jährige nicht.

Auf der Flucht über Gehwege missachtete er rote Ampeln und stieß beinahe mit parkenden Autos zusammen. Die Polizeistreife ließ sich jedoch nicht abschütteln. Dies bemerkte auch wohl der 19-Jährige und blieb im Bereich der Thorwaldstraße stehen, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ.

Der 19-Jährige besitzt keinen Führerschein und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auffahrunfall auf der B44 – Totalschaden

Ludwigshafen (ots) – Wegen eines technischen Defekts blieb der Pkw einer 44-Jährige am Mittwochnachmittag (13.07.2022) auf der Fahrbahn der B44 zwischen der Ausfahrt Bruchwiesenstraße und Ausfahrt Heinigstraße liegen. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den stehenden Pkw auf.

Durch den Unfall wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Werkzeug von Firmengengelände gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht von Dienstag (12.07.2022) auf Mittwoch (13.07.2022) auf das Gelände einer Firma in der Georg-Herwegh-Straße. Aus einem dort abgestellten Anhänger wurden Bohrmaschinen und Kettensägen im Gesamtwert von 1000 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.