Brandstifter gefasst

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein 29-Jähriger steht im Verdacht innerhalb kürzester Zeit am Mittwoch 13.07.2022 zwischen 12-13 Uhr, an verschiedenen Stellen im Böhler Wald insgesamt 3 Brände gelegt zu haben. Zeugenangaben führten zum Täter, der noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr im Umfeld von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte. Zum Zeitpunkt der Festnahme führte dieser eine leere Spiritusflasche sowie ein Feuerzeug mit sich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Es wird wegen dem Herbeiführen einer Brandgefahr ermittelt. Insgesamt wurden ca. 50 Quadratmeter Fläche beschädigt. Wäre das Feuer unbemerkt geblieben, wäre aufgrund der aktuellen Witterung ein Waldbrand denkbar gewesen.

Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit

Schiffertadt/Hochdorf-Assenheim/Waldsee (ots) – Insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß gegen die Gurtpflicht sind die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle der Polizei Schifferstadt am Mittwoch 13.07.2022 zwischen 09-12:30 Uhr.

Auf der Landstraße zwischen Schifferstadt und Dannstadt-Schauernheim war der Schnellste bei erlaubten 70 km/h mit 94 km/h unterwegs. Auf der Landstraße zwischen Waldsee und Altrip wurde der Schnellste bei erlaubten 50 km/h mit 78 km/h gemessen. In Hochdorf-Assenheim wurden bei der Überwachung eines Durchfahrtsverbotes für LKW keine entsprechenden Verstöße festgestellt. Geahndet wurde hier ein Gurtverstoß.

PKW-Fahrt mit 2,33 Promille verhindert

Waldsee (ots) – Auf einem Campingplatz geriet am Dienstag 12.07.2022 gegen 19:15 Uhr, ein Pärchen derart in Streit, dass ein 38-Jähriger mit einem PKW wegfahren wollte. Seine 36-jährige Freundin hatte jedoch den Eindruck, dass ihr Partner alkoholbedingt hierfür nicht mehr in der Lage wäre und verständigte die Polizei.

In der Tat: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Um einen alkoholbeeinflussten Fahrtantritt zu verhindern, wurde von der Streife der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Für diese Maßnahme erwartet den 38-Jährigen eine Gebührenrechnung.