Verkehrsunfall und Verkehrsgefährdung

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 gegen 08.50 Uhr, befuhr eine 73-jährige Frau aus Lambsheim die L 522 in Richtung Frankenthal. Als sie zwei vor ihr fahrende Traktorengespanne überholen wollte, bemerkte sie einen Pkw im Gegenverkehr und scherte zwischen den beiden Traktorengespannen wieder ein, hierbei touchierte sie den Anhänger des vorderen Traktorgespanns und ihr vorderer rechter Reifen platzte. Schaden am Anhänger entsteht durch den Unfall nicht.

Der entgegenkommende Pkw, nach Zeugenaussagen ein schwarzer Audi, musste, um eine Kollision zu vermeiden, bis zum Stillstand abbremsen, hiernach setzte er seine Fahrt fort. Der bislang unbekannte Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal als Zeuge zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Drogen im Straßenverkehr

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 gegen 16.15 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion einen 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuhofen in der Hans-Holbein-Straße. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogentypische Aufffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei den beiden 18- und 20-jährigen Mitfahrern noch geringe Mengen an Haschisch und Amfetamin aufgefunden werden. Auch gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Durch eine Zeugin wird gemeldet, dass am Mittwoch 13.07.2022 gegen 07.50 Uhr, ein schwarzer BMW mit DÜW-Kennzeichen die Johann-Klein-Straße in Richtung Lambsheimer Straße befuhr und an einem rechts parkenden Pkw VW Polo den linken Außenspiegel beschädigte.

Hiernach setzte der Fahrer unerlaubt seine Fahrt fort. Am geschädigten Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro.

