Bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie einen Bekannten bedroht und beleidigt haben sollen, müssen ein Jugendlicher und ein Mann aus dem Stadtgebiet mit einem Strafverfahren rechnen. Dem 17-jährigen Jungen und dem 34-jährigen Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch in der Mainzer Straße lautstark herumgepöbelt und ihrem Opfer damit gedroht zu haben, dass sie ihm etwas antun. Dabei soll einer der beiden Täter mit einem Messer in der Luft herumgefuchtelt haben.

Der 35-Jährige verständigte über Notruf die Polizei. Als sich die ausgerückte Streife kurz darauf vor Ort näherte, versuchten die beiden Tatverdächtigen, in Richtung Haspelstraße zu flüchten. Sie konnten jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Beide sind für die Polizei keine “Unbekannten”.

Der 17-Jährige hatte das beschriebene Messer bei sich. Es wurde sichergestellt. Und beide Tatverdächtigen erhielten neben einem Platzverweis auch ein Kontakt- und Näherungsverbot, das ihnen in den nächsten Tagen noch in schriftlicher Form zugeht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auto ausgewichen und Unfall verursacht – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 musste eine 47-Jährige um 07:30 Uhr in der Donnersbergstraße einem Auto ausweichen, das plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur zog. Nach Aussage der Frau wäre es ohne das Ausweichmanöver zu einer Kollision mit ihrem Auto und dem dunklen Peugeot gekommen. Durch den Ausweichvorgang prallte sie gegen den Bordstein und ihr Fahrzeug wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr Fahrbereit war.

Die andere Verkehrsteilnehmerin fuhr in Richtung Mannheimer Straße davon. Bei der Geschädigten meldete sich eine Zeugin, die den Unfall beobachten konnte. Diese war jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und die Personalien konnten nicht abschließend festgestellt werden.

Die Polizei Kaiserslautern bittet darum, dass sich die Frau und/oder weitere Zeugen unter der Telefonnummer 0631/369-2150 melden. |gus

Versuchter Einbruch beim Deutschen Roten Kreuz

Kaiserslautern (ots) – Vergeblich machten sich Unbekannte beim Verwaltungsgebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Augustastraße zu schaffen. In der Nacht zum Mittwoch versuchten Langfinder ein Fenster des Gebäudes zu öffnen, was misslang.

An dem Fenster entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369-2620 entgegen. |gus

Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Kaiserslautern (ots) – Ein 84-Jähriger ist Am Mittwoch bei einem Unfall im Stadtgebiet leicht verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 10:00 Uhr zu Fuß die Kreuzung Fischerstraße/Bismarckstraße. Hierbei wurde er von einem 67-jährigem Pkw-Fahrer übersehen, der gerade in die Fischerstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger.

Der 84-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst ist Westpfalzklinikum begleitet. |gus

Versuchter Katalysatordiebstahl?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben vermutlich versucht einen Katalysator aus einem Opel Insignia zu klauen. Der Halter hatte seinen blauen Wagen am Dienstag gegen 18 Uhr in der Holzstraße geparkt. Als er am Mittwoch gegen 6 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stand seine Motorhaube offen. Der KFZ-Mechaniker überprüfte sofort, dass alle Fahrzeugteile noch an ihrem Ort und intakt waren und erstattete Anzeige.

Einen Katalysator über die geöffnete Motorhaube zu stehlen sei zwar nicht üblich, aber bei manchen Modellen machbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Roller-Trio flüchtet vor Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – Drei E-Scooter-Fahrer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Eine Streife war kurz nach halb 1 in der Bismarckstraße auf das Trio aufmerksam geworden und gefolgt. Als die Rollerfahrer wiederum den Streifenwagen erkannten, bogen zwei in die Orchesterstraße ein.

Zunächst konnte einer von ihnen in der Bruchstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 17-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Darauf angesprochen, räumte der Jugendliche ein, vor etwa einer Woche Marihuana konsumiert zu haben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Der zweite Fahrer kam kurz darauf zur Kontrollstelle zurück. Auch sein Verhalten deutete auf Drogenkonsum hin, was der 19-Jährige auch zugab. Da er keine Urinprobe abgeben konnte, wurde der junge Mann zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Der dritte Fahrer entkam unerkannt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am frühen Dienstagabend waren Polizeibeamte während einer Streifenfahrt im Bereich “Am Altenhof” auf eine Frau aufmerksam geworden, die an einem angeschalteten E-Scooter lehnte. Am Roller war ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten sprachen die 38-Jährige an, klärten sie über die Rechtslage auf und untersagten ihr die Weiterfahrt – bis eine gültige Versicherung für den Elektroroller besteht. Die Frau schob daraufhin den E-Scooter nach Hause. |cri

Gestohlenes Fahrrad am nächsten Tag wiedergefunden

Kaiserslautern (ots) – Innerhalb weniger Minuten ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend in der Pariser Straße das Fahrrad gestohlen worden. Wie der 32-Jährige gegen bei der Polizei anzeigte, hatte er das Rad etwa um 21 Uhr unverschlossen abgestellt. Als er kurz darauf zurückkam, war es nicht mehr da. Einen Tag später am Mittwoch 13.07.2022 fand der Mann sein Fahrrad in der Maxstraße.

Das Rad war mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Mann rief die Polizei. Der 32-Jährige konnte nicht zweifelsfrei beweisen, dass es sein Fahrrad ist. Er hatte es, nach seiner Aussage, von einem Freund geschenkt bekommen.

Daher wurde Fahrrad und Schloss durch die Polizeibeamten bis zur endgültigen Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kontrollen im Stadtgebiet – Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben sich ein 20-Jähriger und ein 38-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag eine Anzeige eingehandelt.

Der Heranwachsende fiel Polizeibeamten während der Streifenfahrt um 22:10 Uhr auf. Der Mann konnte von den Beamten tanzend am Adolph-Kolping-Platz gesehen werden. Er gab an, einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten fanden bei ihm weiteres Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Bei einer später durchgeführten Kontrolle mit dem 38-Jähringen in der Gabelsbergerstraße brachte die Kontrolle neben einer Cannabismischung auch Amphetamin hervor. Die Drogen wurden ebenfalls sichergestellt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |gus

Kreis Kaiserslautern

Polizei informiert über Zivilcourage

Weilerbach (ots) – Gemeinsam mit dem kriminalpräventiven Rat und der Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde Weilerbach informierten Experten des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstagnachmittag 14.07.2022 in der Hauptstraße rund um das Thema Zivilcourage. Etwa 50 Bürger kamen zum Infostand auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufmarktes.

Was ist zu tun, wenns brenzlig wird? Wen informiere ich, wenn etwas merkwürdig ist? Die Berater standen Interessierten Rede und Antwort. Viele schauen zwar hin, doch wenn es ernst wird, wenden sie sich meistens ab. Dabei könnte Schlimmeres verhindert werden, wenn alle gemeinsam handeln. Jeder kann helfen!

Sechs Regeln für den Ernstfall:

Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr Ruf die Polizei unter 110 Bitte andere um Mithilfe Präg dir Tätermerkmale ein Kümmere Dich um Opfer Sag als Zeuge aus

Die Aktion-Tu-Was (https://www.aktion-tu-was.de) ist eine Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage. |erf

Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Donnerstag 14.07.2022 in der Triftstraße in Mackenbach gemeldet worden. Im Zeitraum von 08-10:30 Uhr stieß ein Autofahrer, vermutlichen beim Rangieren, gegen eine Straßenlaterne. Ohne den Schaden zu melden entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Straßenlaterne verbog sich aufgrund der Kollision in Richtung Hauptstraße, weswegen die Pfalzwerke mit der Absicherung und Behebung der Schäden beauftragt werden musste. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer und Fahrzeug dauern an. Zeugen, die helfen können, den Unfall aufzuklären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |gus

Mit 1,92 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Mit 1,92 Promille ist am Mittwochmittag ein Fahrradfahrer von Schneckenhausen nach Otterberg gefahren. Während ihn die Polizei kontrollierte räumte der 42-Jährige hinzukommend den Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad wurde vorsorglich sichergestellt. Auf den 42-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. |gus