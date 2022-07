Kraichtal – Feuer in Mähdrescher verursacht Flächenbrand

Karlsruhe (ots) – Auf einem Feld zwischen Kraichtal und Unteröwisheim lief beim

Ernten mit einem Mähdrescher offenbar ein Bauteil heiß. Dadurch entzündete sich

das Getreide und ein ungefähr drei Hektar großes Feld brannte ab. Der

Mähdrescher wurde durch den Brand nicht beschädigt.

Der Fahrer eines Mähdreschers, der auf dem Feld in der Gemeinde Kraichtal

arbeitete, bemerkte gegen 13.20 Uhr den Brand und begann sofort mit den

Löscharbeiten. Er wurde durch die herbeigerufenen Feuerwehren aus Kraichtal und

Bruchsal unterstützt. Der Brand konnte rasche gelöscht werden. Die Trockenheit

und der starke Wind begünstigten ein rasches Ausbreiten des Feuers. Ersten

Ermittlungen zufolge war ein Bauteil des Mähdreschers heiß gelaufen und hatte

den Brand verursacht. Ungefähr drei Hektar Feld brannten ab. Der entstandene

Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Auch ein Vertreter der Gemeinde Kraichtal war vor Ort.

Karlsruhe – Auffahrunfall im „Reissverschluss“ – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Dienstag kam es an der Auffahrt der B10 von der

Starckstraße kommend zu einem Verkehrsunfall im sogenannten

Reißverschlussverfahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Eine 87-jährige Autofahrerin fuhr gegen 7.25 Uhr mit ihrem Audi von der

Starckstraße kommend auf die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Osten. Im

Reißverschlussverfahren überholte sie rechts ein dunkler Kombi, Fabrikat

unbekannt, und scherte so knapp vor ihr ein, dass sie abbremsen musste um eine

Kollision zu vermeiden. Vor Schreck betätigte sie die Hupe. Daraufhin bremste

der vor ihr fahrende dunkle Kombi offenbar grundlos ab. Die Frau konnte nun

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr leicht auf den dunklen Kombi auf. Dieser

machte im Rückspiegel offenbar eine obszöne Geste gegenüber der älteren Dame und

fuhr trotz des Unfalls einfach weiter. Am Audi der Seniorin entstand ein Schaden

in Höhe von ungefähr tausend Euro.

Sie konnte zu dem Fahrzeug lediglich sagen, dass es sich um einen dunklen Kombi

mit einem deutschen Kennzeichen handelte. Das Kennzeichen kam nicht aus der

Region.

Wer in diesem Zusammenhang etwas gesehen hat, kann sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Exhibitionist entblößt sich vor vier Frauen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gegenüber bislang vier Frauen entblößte sich ein Mann am

frühen Donnerstagmorgen in der Bismarckstraße.

Ein bislang unbekannter Mann rannte gegen 0.45 Uhr an seinem Geschlechtsteil

manipulierend plötzlich aus einer Hofeinfahrt in der Bismarckstraße. Die beiden

geschädigten jungen Frauen, 22 und 27 Jahre alt, waren dort auf ihrem

Nachhauseweg unterwegs. Die Frauen waren kurz abgelenkt und konnten nicht

erkennen, wohin der Mann gerannt war.

Kurz darauf rannte der Mann mindestens dreimal splitterfasernackt quer über die

Bismarckstraße. Hierbei versteckte er sich offenbar mehrfach in Vorgärten und

Einfahrten.

Wenig später entblößte sich der wohl gleiche Mann noch vor einer 22 und

26-Jährigen, in der gleichen Straße.

Anschließend meldeten weitere Passanten einen nackten bzw. nur mit einem

Oberteil bekleideten Fahrradfahrer in der Bismarckstraße.

Die mittlerweile verständigten Polizisten konnten trotz intensiver Fahndung

niemanden mehr feststellen.

Nach Aussagen der Zeugen und Geschädigten könnte es sich bei dem Mann um einen

Flaschensammler handeln. An beiden Seiten des von ihm benutzten Fahrrades hingen

große Einkaufstaschen, in denen offenbar leere Flaschen waren.

Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte dunkelblonde, kurze Haare und

eine normale Statur. Er war einmal lediglich mit einem dunklen Oberteil, einmal

mit einer dunklen kurzen Sporthose bekleidet. Zum Fahrrad ist nur bekannt, dass

es mit den Einkaufstaschen oder Tüten behängt war, die wohl Glas enthielten.

Nach Aussagen der Zeugen ist davon auszugehen, dass es sich bei allen drei

Beobachtungen um denselben Mann handelte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit

dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Bruchsal/Spöck – Zwei Einbruchsversuche im Landkreis

Karlsruhe (ots) – Einbrecher waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in

Bruchsal und Spöck unterwegs. Glücklicherweise wurden sie in einem Fall von

einer Zeugin und im anderen Fall von der Alarmanlage gestört.

Gegen ein Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bruchsal

einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen wurden sie wohl durch die auslösende

Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Sie konnten nicht ins Innere des Hauses

gelangen. An einer Tür auf der Rückseite des Hauses konnten Hebelspuren

gesichert werden. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in

der Waldhornstraße in Spöck. Sie konnte drei Männer beobachten, zwei machten

sich an der Eingangstür zu schaffen, ein Dritter stand Schmiere. Als die Drei

die Dame bemerkten, flüchteten sie mit Fahrrädern. An der Tür entstand

Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro.

Leider konnte die Frau die drei Männer nicht beschreiben.

Die Ermittlungen dauern an.

A5 bei Ettlingen – Nach Unfall auf Autobahn geflüchtet – Mutmaßlicher Fahrer ermittelt – Autobahnpolizei sucht weitere Zeugen und geschädigte Fahrzeugführer

Ettlingen (ots) – Ein Pkw-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn

5 an der Baustelle nahe der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd/Ettlingen geflüchtet,

der sich am Mittwoch gegen 21.15 Uhr unter Beteiligung einer Audi-Limousine und

eines Lastwagens ereignete. Ein Verdächtiger konnte später ermittelt werden.

Der Audi war aufgrund des Unfalls in Brand geraten und musste von der Ettlinger

Feuerwehr unter Einsatz von 16 Kräften gelöscht werden. Allerdings war nicht zu

verhindern, dass das Fahrzeug völlig ausbrannte. Die in Richtung Norden führende

Fahrbahn war bis gegen 22.25 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein längerer

Stau. Danach stand wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Strecke war

allerdings erst gegen 0.30 Uhr wieder frei. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000

Euro.

Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben dazu machen

können, was für eine Person aus dem brennenden Audi ausgestiegen ist und ob

diese alleine im Fahrzeug war. Darüber hinaus könnten weitere Fahrzeuge über das

Trümmerfeld gefahren sein und dadurch einen Sachschaden am Fahrzeug

davongetragen haben. Zeugen oder weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich

beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Wie anhand von bisher vorliegenden Zeugenaussagen durch die Autobahnpolizei zu

ermitteln war, fuhr der Audi-Fahrer offenbar mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit in die baustellenbedingte Fahrbahnverengung von drei auf zwei

Fahrstreifen ein. Er stieß gegen das Heck eines Schwerfahrzeugs und fing sofort

Feuer. Dem Pkw-Führer gelang es allerdings noch, sein Fahrzeug im abgetrennten

Baustellenbereich zum Stehen zu bringen. Danach stieg er aus und entfernte sich

unerlaubt vom Unfallort.

Der leichtverletzte Fahrzeughalter und mutmaßliche Fahrer konnte später an

seiner in der Ortenau gelegenen Wohnadresse von der Polizei angetroffen werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Wie sich zudem

herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe

erhoben.

Karlsruhe – Nilgans-Familie verursacht Vollsperrung der A8

Karlsruhe (ots) – Fast eine Stunde lang, musste die Bundesautobahn A8 am

Mittwochmittag gegen 12.00 Uhr wegen umherlaufender Nilgänse gesperrt werden.

Die Gänsefamilie war zuvor auf der Fahrbahn herumgelaufen und brachte den

dortigen Verkehr, zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Karlsbad, in Fahrtrichtung

Stuttgart zum Stillstand.

Die Polizei schaffte es gemeinsam mit einem Passanten, alle sechs Tiere

einzufangen. Es handelte sich um zwei Elterntiere und vier Gänseküken. Nachdem

die Tiere von einem Tierarzt untersucht wurden, durften sie in ihrem neuen

Zuhause, einem Vogelpark, einziehen. Bei dem Vorfall kamen glücklicherweise

weder Mensch noch Tier zu Schaden.

Karlsruhe – Fahrzeuge nach illegalem Straßenrennen beschlagnahmt

Karlsruhe (ots) – Nach einem illegalen Straßenrennen am Mittwochabend auf der

Durlacher Allee in Karlsruhe stoppten Zivilpolizisten zwei Verdächtige und

stellten die beiden Fahrzeuge sicher.

Während einer Streifenfahrt waren den Beamten gegen 23.00 Uhr zwei

hochmotorisierte Autos aufgefallen. Ein BMW sowie ein Mercedes standen

nebeneinander an einer Ampel am „Weinweg“. Bei Grünlicht, fuhren die beiden

Fahrzeuge wie bei einem Rennstart gemeinsam los und beschleunigten auf

mindestens das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h. Die Beamten

verfolgten die Raser und verloren sie sogar kurz aus den Augen. An der Kreuzung

„Stachus“ in Durlach konnte die Streife die beiden Autos an einer Ampel erneut

feststellen. Abermals bei „Grün“ bogen die beiden Fahrzeuge nach rechts ab und

setzten ihre Raserei in der „30er“-Zone auf der Killisfeldstraße fort. Kurz vor

dem Kreisverkehr zur Fiduciastraße lieferten sich die beiden Fahrer riskante

Überholmanöver. Auf dem Parkplatz einer Waschanlage hielten die Beamten die

beiden Autofahrer schließlich an. Es handelte sich um zwei Männer Anfang 20 aus

Karlsruhe. Die umgehend kontaktierte Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige

Beschlagnahme der beiden Pkw an. Sie wurden umgehend abgeschleppt. Die beiden

jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Beamte der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen

oder mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Rufnummer

0721/944840 zu melden.

Weingarten – Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weingarten (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Weingartener Bahnhofstraße

unter Beteiligung eines Autos und zweier Radfahrer ist am Mittwoch ein 52 Jahre

alter Mann leicht verletzt worden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt war eine

42-jährige Frau mit ihrem Pkw in der „Neue Bahnhofstraße“ unterwegs und wollte

nach rechts in die Bahnhofstraße, in Richtung der dortigen Unterführung

abbiegen. Offenbar übersah sie dabei den 52-jährigen Radfahrer, der neben seinem

achtjährigen Sohn fuhr. Schließlich kam es im Einmündungsbereich zur Kollision.

Der 52-Jährige wurde in Richtung seines Sohnes abgewiesen und stürzte auf ihn.

Der Bub fiel dadurch auch zu Boden, blieb aber offenbar unverletzt.

Am Pkw wie auch an beiden Fahrrädern entstand geringer Schaden von insgesamt

etwa 600 Euro.

Karlsruhe – 68-Jährige nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere, möglicherweise sogar lebensgefährliche Verletzungen

erlitt am Mittwochnachmittag ein 68-jähriger Fußgänger in der Karlstraße.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei betrat der Mann gegen

13.20 Uhr, kurz vor der Haltestelle Europaplatz, unbedacht die Straßenbahngleise

und wurde von der in Richtung Europaplatz fahrende Straßenbahn frontal erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls riss die Frontscheibe der Straßenbahn. Alarmierte

Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn

anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der

Unfallaufnahme konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Der betroffene Streckenabschnitt war für den Straßenbahnverkehr in nördliche

Richtung bis etwa 14:15 Uhr gesperrt, wodurch es zu entsprechenden Verzögerungen

kam. An der Straßenbahn entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.