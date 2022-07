Sinsheim: Smart-Watch gestohlen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde am Mittwochnachmittag ein

29-jähriger Mann.

Gegen 16 Uhr sprachen ihn zwei Männer vor seinem Anwesen in der Haydnstraße im

Ortsteil Steinsfurt an und zeigten Kaufinteresse an dessen Auto.

Im Laufe des Verkaufsgesprächs, riss der Haupttäter in einem günstigen Moment

die Applewatch (Wert: ca. 500.- Euro) vom Handgelenk des 29-Jährigen und

flüchtete mit seinem Begleiter, der offenbar „Schmiere“ stand, in Richtung

Giebelstraße. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter (Haupttäter): ca. 175 cm; sportlich; dunkle Haare -oben länger,

seitlich kurz-; Dreitagebart; Nasenpiercing rechts; schwarz/grauer Kapuzenpulli. Täter: ca. 190 cm; muskulös, markantes Gesicht; ungepflegte Erscheinung;

seitlich kurze Haare, trug eine Kappe.

Beide sprachen Rumänisch.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Eppelheim/Heidelberg: Gaststätteneinbruch; zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Eppelheim/Heidelberg (ots) – Vorläufig festgenommen wurden am frühen

Donnerstagmorgen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren.

Sie stehen im dringenden Verdacht, kurz vor 4 Uhr, in ein Restaurant in der

Boschstraße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, die mit einem Großaufgebot schnell vor

Ort waren. Den Einbrechern war es zunächst gelungen, noch vor Eintreffen der

ersten Streife, zu flüchten.

Ein Zeuge hatte wiederum einen der Täter über die Handelsstraße auf ein

Firmengrundstück rennen sehen. Der gesamte Bereich rund um den Tatort wurde mit

in insgesamt elf Streifenwagen abgeriegelt und mit zwei Polizeihunden abgesucht.

Dies führte schließlich kurz nach 5 Uhr zur Festnahme der beiden Verdächtigen,

die sich auf einem Firmengrundstück, hinter einer Mauer versteckt gehalten

hatten.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll das Duo auch für einen Einbruch am

Abend des 01. Juli 2022 in die Büroräume der „Caritas“ im Margot-Becke-Ring in

Kirchheim verantwortlich sein.

Ein Zeuge hatte sich aufgrund der polizeilichen Pressemitteilung vom 04. Juli

2022, 13.36 Uhr, gemeldet, und wichtige Hinweise geliefert, die die Ermittler

auf die Spur der beiden Verdächtigen führte.

Ob die Jugendlichen für weitere Einbrüche in Frage kommen ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen im Hinblick auf den

Eppelheimer Einbruch, wurde beide im Laufe des Donnerstagvormittags wieder

entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß an Parkplatzeinfahrt – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall an einer

Parkplatzeinfahrt ereignete sich am Mittwochmittag in Hockenheim. Ein

64-jähriger Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Ford Kleinbus zunächst in der

Reilinger Straße, von Reilingen kommend, in Richtung Südring unterwegs. Kurz vor

der Kreuzung zum Südring bog er links in den Parkplatz einer medizinischen

Einrichtung ein. Als er jedoch seine abzuholende Frau um die Ecke im Südring

wahrnahm, fuhr er auf gleichem Wege rückwärts aus der Parkplatzzufahrt zurück

auf die Reilinger Straße. Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin, die ebenfalls gerade

in die Parkplatzzufahrt einbiegen wollte, achtete auf den Gegenverkehr, übersah

jedoch den rückwärtsfahrenden 62-Jährigen und fuhr ihm auf. Dabei entstand

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Da beiden Beteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfalls abgaben, konnte

der Hergang bislang nicht abschließend geklärt werden. Daher sucht die Polizei

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und fährt einfach weiter

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Unfallflucht eines betrunkenen

Autofahrers am Mittwochnachmittag in Weinheim konnte rasch aufgeklärt und der

62-jährige Unfallverursacher ermittelt werden.

Der 62-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit seinem Mercedes in der Schollstraße in

Richtung Breslauer Straße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab

und stieß zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Ford Focus und

einen dahinter abgestellten Ford Mondeo. Anschließend setzte er seine Fahrt

unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf kam er erneut nach links von der Fahrbahn und

fuhr mit aufheulenden Motor auf einen entgegenkommenden Radfahrer zu. Dieser

musste zügig absteigen und zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort und

prallte gegen einen dort geparkten Opel Corsa. Er setzte danach zurück und fuhr

zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift, wo er seinen Mercedes, nach Begutachtung

der Schäden, abstellte und sich ins Haus begab. Es war Sachschaden von insgesamt

rund 15.000 Euro entstanden.

Der Radfahrer verständigte schließlich die Polizei.

Der 62-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden. Deutlicher Alkoholgeruch war in seinem Atem

wahrnehmbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Er wurde

zum Polizeirevier Weinheim gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Nach

Abschluss aller Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Ehefrau gegeben.

Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger bewirft Straßenbahn mit Steinen und gefährdet Personen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mittwochnacht gegen 23:10 Uhr

mussten mehrere Streifen des Polizeireviers Ladenburg am Edinger Bahnhof tätig

werden. Dort hatte ein 23-Jähriger Schottersteine auf eine stehende Straßenbahn

geworfen. Der Mann soll gezielt auf Glasscheiben, hinter denen Personen saßen,

sowie auf einen Mann, der sich außerhalb der Straßenbahn befand, geworfen haben.

Durch die Steinwürfe wurden mehrere Glasscheiben beschädigt, die Glasscheiben

des Fahrerstands gingen zu Bruch. Die Straßenbahnfahrerin befand sich zu dem

Zeitpunkt außerhalb der Straßenbahn. Der 23-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß,

konnte jedoch durch die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Ladenburg in

einem unverschlossenen Fahrzeug in der Bahnhofstraße entdeckt und festgenommen

werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille,

weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und er mangels Verkehrsfähigkeit in

Gewahrsam genommen wurde.

Von den rund 40 Personen die sich zu dem Zeitpunkt in der Straßenbahn befanden

wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Straßenbahn wird auf mindestens

10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr gegen den 23-Jährigen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: PKW gestreift und geflüchtet – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr

streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Straße „am Forst“ einen am

Straßenrand geparkten blauen Ford und flüchtete im Anschluss von der

Unfallstelle. Am Ford entstand Streifschaden auf der Fahrerseite. Außerdem wurde

der Seitenspiegel beschädigt. Ersten Zeugenhinweisen zu Folge dürfte es sich bei

dem Unfallverursacher um einen Mann im Alter von etwa 50 Jahren gehandelt haben.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen dunklen, jedoch nicht schwarzen,

SUV unbekannten Herstellers. Gesucht wird zudem der Fahrer eines weißen

Kleinwagens, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem SUV fuhr und das

Geschehen ebenfalls beobachtet haben dürfte. Der bzw. die Fahrerin des weißen

Kleinwagens, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Täter bricht erst PKW auf und stiehlt dann Geldbeutel – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr

verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einer Tiefgarage in der

Breslauer Straße, indem er zunächst versuchte, das elektrische Rolltor nach oben

zu schieben. Da ihm dies nicht gelang, hob er eine Seitentür zur Tiefgarage aus

den Türbändern und schlug in der Folge die Seitenscheibe eines dort abgestellten

PKWs ein. Ob aus dem komplett durchwühlten PKW Gegenstände entwendet wurden, ist

derzeit noch unklar. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Als der

Täter die Örtlichkeit gerade verlassen wollte, traf er auf eine Zeugin, welche

gerade versuchte über das kurz zuvor beschädigte Rolltor in die Tiefgarage

einzufahren. Die Frau nahm irrtümlich an, dass es sich bei dem unbekannten Täter

um einen Anwohner handelt und bat ihn um Hilfe beim Rangieren ihres PKWs aus der

abschüssigen Zufahrt. Nachdem der Verdächtige den PKW für die Zeugin aus der

Zufahrt gefahren hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Als die Frau wieder

in ihr Fahrzeug eingestiegen war, bemerkte sie, dass der Täter die Möglichkeit

genutzt und vor seiner Flucht ihren Geldbeutel vom Beifahrersitz gestohlen

hatte. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und am Tatort erste Beweismittel und

Spuren gesichert. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.:

06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Eberbach: „Love-Scamming (Liebesbetrug)“; Bankmitarbeiterin bewahrt Eberbacher vor weiterem Schaden

Eberbach (ots) – Sie heißen zum Beispiel Carl, wohnen in San Diego/USA und sind

von Beruf Unternehmer, oder Maria, wohnen in Kapstadt/Südafrika und sind von

Beruf Stewardess.

Trotz unterschiedlicher, interessanter Biographien haben aber alle eines

gemeinsam. Sie sind sogenannte „Liebesbetrüger“, die im Internet nicht nach der

großen Liebe suchen, sondern nach dem großen Geld.

Auch wenn das Internet eine gute Möglichkeit bietet, andere Menschen

kennenzulernen, steckt doch manchmal hinter dem netten Online-Flirt ein Betrüger

oder eine Betrügerin.

Liebesbetrüger gehen im Netz, vor allem in den sozialen Netzwerken, besonders

raffiniert vor, um ihre Opfer um den Finger zu wickeln.

Gefälschte Lebensläufe, gestohlene Bilder, falsche Namen und erfundene

Familientragödien sind oft erst der Anfang verhängnisvoller Affären.

Über Wochen bemühen sich die Täter, das Vertrauen und die Herzen ihrer Opfer zu

erobern. Wenn es soweit ist, kommen Geldforderungen oder die Bitte nach kleinen

Gefallen. Dazu gehören Geldüberweisungen, Scheckannahmen oder

Paketweiterleitungen.

In Polizeikreisen firmiert diese Art des Betruges unter den Bezeichnungen

„Love-Scamming“ oder Romance-Scamming“.

Nach den Erfahrungen der Kriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

agieren die „Liebesbetrüger“ überwiegend aus dem afrikanischen, asiatischen oder

südamerikanischen Raum. Oft merken die Opfer erst spät, dass sie es mit

Betrügern zu tun haben.

Diese Erfahrung machte jetzt leider auch eine 62-jähriger Eberbacher. Über einen

Zeitraum von nur wenigen Tagen überwies der Mann mehr als 5.000.- Euro an eine

angebliche Frau, die er über die Dating-App „Badoo“ kennen gelernt hatte und ihm

ihre Liebe beteuerte.

Die Kontaktaufnahme erfolgte vor mehr als acht Wochen im Mai 2022. Nach kurzer

Zeit war man sich so vertraut, dass der 62-Jährige mit der „neuen“ Freundin die

Handy-Nummern tauschte, um per WhatsApp weiter, allerdings nur schriftlich zu

kommunizieren.

Um das Vertrauen weiter zu untermauern, schickte die angebliche Frau, die sich

nur „Lovely“ nannte, Bilder, die eine attraktive Frau zeigten. Wie sich

herausstellte, zeigten die Bilder eine tatsächlich existente Frau, die ihr Foto

ins Internet gestellt hatte, aber mit dem Betrug nichts zu tun hat.

Nach mehreren Wochen intensiven Chattens sah sich der 62-Jährige Anfang Juni mit

der ersten Geldforderung konfrontiert. Die Frau will angeblich finanzielle

Schwierigkeiten haben und könne die Miete nicht mehr zahlen.

Nach mehreren Überweisungen, die sich insgesamt auf über 5.000.- Euro

summierten, war das Ersparte des 62-Jährigen aufgebraucht, weshalb er bei seiner

Hausbank um einen Kredit nachfragte. „Lovely“ wollte endlich ihre Liebe treffen

und benötigte noch einige Tausend Euro, um sich den Flug nach Deutschland

leisten zu können. Der Kredit wurde dem 62-Jährigen zunächst auch erhielt.

Kurz vor der Überweisung eines hohen Geldbetrages stoppte allerdings eine

misstrauische Bankmitarbeiterin am Dienstagnachmittag diese Überweisung und

hegte den Betrugsverdacht, als sie den Verwendungszweck der Überweisung erfuhr.

Noch am Dienstagnachmittag erstattete der 62-Jährige Anzeige bei der Eberbacher

Polizei.

Das Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und warnt eindringlich vor „Liebesbetrügern“ im

Internet.

„Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ ist nicht nur ein lokales oder

deutschlandweites Phänomen, sondern tritt weltweit auf. Doch wie schütze ich

mich? Wie erkenne ich Betrüger?

So gehen „Liebesbetrüger“, bzw. „Love-Scammer“ oder „Romance-Scammer“ vor:

Die erste Kontaktaufnahme findet über Soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch.

Während männliche Liebesbetrüger (Scammer) auf Bildern oft

Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem

attraktiven Erscheinungsbild und leichter Bekleidung.

Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild und leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, bereits betrogen/gescammt worden zu sein? Das können Sie

tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Für Opfer von „Love- oder Romance-Scamming“ ist dies oftmals mit hohem

emotionalen Stress verbunden. Sollten Sie dahingehend Hilfe oder psychologische

Beratung benötigen, wenden Sie sich jederzeit an die Beratungsstelle BEKO

Rhein-Neckar: https://www.beko-rn.de/

Für weitere Auskünfte stehen auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim sowohl in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212, als auch in

Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, sowie jede andere Polizeidienststelle zur

Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ finden

Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/