Heidelberg: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das

Polizeirevier HD-Nord gegen einen bislang unbekannten Autofahrer/Autofahrerin.

Der/die Unbekannte beschädigte beim Vorbeifahren einen Toyota Yaris der am

Mittwoch, den 13. Juli, zwischen 18.30-20.15 Uhr, vor dem Anwesen Bergstr. 40 im

Stadtteil Neuenheim abgestellt war.

Dabei wurde der Kleinwagen auf der Fahrerseite erheblich beschädigt, sodass

angenommen werden muss, dass das Fahrzeug des Verursachers/Verursacherin

ebenfalls erheblich beschädigt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Heidelberg-Handschuhsheim: Betrunkener Motorradfahrer verursacht Unfall mit drei Verletzten und flüchtet

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Einen Verkehrsunfall mit drei verletzten

Personen verursachte ein betrunkener Motorradfahrer am Mittwochmittag im

Feldgebiet bei Heidelberg-Handschuhsheim.

Eine 43-jährige Frau war kurz vor 12 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Ladenburger Weg

in Richtung Allmendpfad unterwegs. Ihr 5-jähriger Sohn fuhr mit seinem Fahrrad

hinter ihr. In Höhe der Kreuzung zum Mittelfeldweg kam ihnen ein Motorradfahrer

mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieser kam schließlich auf die Fahrbahnseite

der beiden Radler und stieß mit der 43-Jährigen zusammen. Sie stürzte auf die

Fahrbahn, ihr nachfolgender Sohn fuhr auf die Gestürzte auf und kam ebenfalls zu

Sturz. Auch der Motorradfahrer stürzte und beschädigte ein Geländer neben der

Fahrbahn. Er entschuldigte sich bei der Radfahrerin, gab seinen Vornamen an und

händigte ein Personaldokument aus, das die Frau fotografierte. Als er bemerkte,

dass die Frau die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, bestieg er sein

Motorrad und fuhr davon.

Die 43-jährige Frau und ihr Sohn erlitten leichte Verletzungen in Form von

Hautabschürfungen. Auch der Motorradfahrer zog sich blutende Verletzungen zu.

Anhand des fotografierten Dokuments konnte der Motorradfahrer identifiziert und

ermittelt werden. Als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten,

verhielt er sich verbal aggressiv und ging auf die Polizisten los. Deutlicher

Alkoholgeruch war in dessen Atem wahrnehmbar. Nur mithilfe des Einsatzes von

Pfefferspray konnte er gestoppt und zu Boden gebracht werden. Nachdem ihm

Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum Polizeirevier Heidelberg-Nord

gebracht. Auch hier zeigte er sich weiter aggressiv. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und nachdem seine bei dem

Unfall erlittenen Verletzungen durch Rettungskräfte medizinisch versorgt worden

waren, konnte er wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und

tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Sein Führerschein wurde

einbehalten.