Frankfurt: Festnahmen von jugendlichen Serieneinbrechern

Frankfurt (ots) – (la) In den Morgenstunden des 07. Juli 2022 kam es zu der

Festnahme eines erst 14-jährigen und eines 16-jährigen Serieneinbrechers.

Die beiden Einbrecher agierten als Teil einer Jugendgruppe, die sich darauf

spezialisiert hatte, in Elektrofachgeschäfte und Mobilfunkläden einzubrechen.

Dort entwenden sie hochwertige Smartphones und veräußerten diese. Die

Gruppierung, deren ältestes Mitglied 19-Jahre alt ist, ist für mindestens 12

Einbrüche im Rhein-Main-Gebiet verantwortlich. Sie entwendeten insgesamt

Elektrogeräte im Wert von über 180.000 Euro und richteten durch ihre brachiale

Vorgehensweise erheblichen Sachschaden in den Geschäften an. Da die Gruppierung

in den Fokus der Ermittlungen geriet, wurden sie durch Spezialkräfte observiert.

Ein Teil der Gruppe begab sich in der Tatnacht nach Ransbach-Baumbach und beging

dort einen Einbruch, bei dem vier Jugendliche im Alter von 16- bis 19-Jahre

festgenommen wurden (Pressemitteilung: POL-F: 220706 – 0712). Die anderen

Jugendlichen begaben sich auf die Frankfurter Zeil zu einem Flagshipstore eines

Handyherstellers und begingen einen Einbruch, bei dem sie Waren im Wert von

41.000 Euro erbeuteten. Der 14- und 16-Jährige konnten am Hauptbahnhof

festgenommen werden, als sie mit einem Großteil der Beute in einen Zug nach

Berlin steigen wollten. Vier Täter sitzen in Untersuchungshaft.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Nachbar gerettet

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwochabend (13.07.2022), gegen 21:15 Uhr, kam es in

einer Wohnung im Bahnhofsviertel zu einem Speisebrand. Rauch verteilte sich in

einem Mehrfamilienhaus.

Eine 37-Jährige nahm abends in ihrer Wohnung in der Weserstraße Rauchgeruch wahr

und hörte den Alarm eines Rauchmelders. Sofort machte sie sich auf die Suche

nach der Ursache. Im Hausflur konnte sie die Nachbarwohnung eines 86-Jährigen

als Quelle lokalisieren. Da auf Klopfen und lautes Rufen niemand reagierte und

sie die Wohnungstür nicht öffnen konnte, rannte sie auf die Straße, holte sich

in einem Restaurant Hilfe von zwei Mitarbeitern und alarmierte die

Rettungsdienste. Zusammen mit den beiden Männern gelang es ihr, die Tür zu

öffnen, den auf dem Küchenboden liegenden Nachbarn aus der Wohnung zu tragen und

vor weiterer Raucheinatmung zu retten. Als mutmaßliche Brandursache konnte ein

tragbarer Ofen ausgemacht werden, aufgrund dessen es offenbar zu einem

Speisebrand gekommen war.

Durch das schnelle Handeln der 37-Jährigen konnte wohlmöglich Schlimmeres

verhindert werden. Es kam lediglich zu Verrußungen in der Wohnung des Mannes.

Der 86-Jährige, der offenbar Rauch eingeatmet hatte und zunächst von den

alarmierten Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgt wurde, kam

zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Streit eskalierte im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Der anfänglich verbal geführte Streit einer

51-jährigen wohnsitzlosen Frau und einer 30-jährigen Frankfurterin eskalierte am

Mittwochabend, als die wohnsitzlose Frau ihrer Kontrahentin ein Glas auf dem

Kopf zertrümmerte. In einer Gaststätte im Frankfurter Hauptbahnhof waren die

zwei Frauen gegen 19 Uhr aufeinander getroffen und nach einem kurzen Gespräch in

Streit geraten. Plötzlich und ohne Vorwarnung hätte sie mit dem Glas

zugeschlagen und sei unmittelbar danach aus dem Bahnhof geflüchtet. Die

Frankfurterin wurde durch den Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt und

konnte nach einer Versorgung durch Rettungssanitätern den Bahnhof verlassen. Im

Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Angreiferin festgenommen und zur

Wache der Bundespolizei gebracht werden. Nach Feststellung der Personalien und

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung wurde

die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dieb wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am Mittwoch

einen 43-jährigen Mann aus Speyer im Frankfurter Hautbahnhof festnehmen, der am

15. Juni einer 29-jährigen Reisenden im Hauptbahnhof die Tasche, mit einem

hochwertigen Handy und persönlichen Gegenständen im Wert von etwa 700 Euro

gestohlen hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung erkannten die

Beamten den Mann wieder, als er offenbar im Frankfurter Hauptbahnhof wieder nach

geeigneten Opfern Ausschau hielt. Der 43-Jährige wurde festgenommen und zur

Wache der Bundespolizei gebracht, wo nach Feststellung der Personalien gegen ihn

ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zum Verbleib der

Tasche und dem Handy wollte er sich nicht äußern.

Frankfurt – Gallus: Schockanruf

Frankfurt (ots) – (dr) Gleich mehrere tausend Euro konnten Trickbetrüger am

Dienstag, den 12. Juli 2022, mit dem sogenannten Schockanruf erbeuten. Dabei

gingen sie besonders perfide gegen eine 67 Jahre alte Frau vor.

Am Nachmittag klingelte bei einer 67-jährigen Frankfurterin das Telefon, als

sich ihr vermeintlicher Sohn zu erkennen gab und behauptete eine schwangere Frau

totgefahren zu haben. Im nächsten Schritt forderte nun ein vermeintlicher

Staatsanwalt eine „Kaution“ von 11.000 Euro. Die 67-Jährige schöpfte zu diesem

Zeitpunkt offenbar keinen Verdacht und begab sich daraufhin von ihrer

Wohnanschrift zur U-Bahnstation „Galluswarte“, um das Geld an einen

vermeintlichen Kassierer des Amtsgerichts zu übergeben. Jedoch erschien bereits

in Höhe der Mainzer Landstraße 158 ein unbekannter Mann, der sich als besagter

Mitarbeiter zu kennen gab. Die Frau händigte diesem das Geld, das sie zuvor noch

von einer Bank abgehoben hatte, aus. Der Unbekannte begab sich mit der „Kaution“

in die nächste Seitenstraße und verschwand in Richtung Hauptbahnhof. Erst später

fiel der Betrug auf.

Beschreibung des Abholers:

Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, normale Körperstatur,

mitteleuropäische Erscheinung, dunkles glattes Haar; bekleidet mit schwarzem

T-Shirt und schwarzer Hose, trug eine eckige, leicht getönte Brille.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Gallus: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, den 13.

Juli 2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.45 Uhr, in eine Wohnung in der

Ackermannstraße ein.

Gewaltsam öffneten sie das Badezimmerfenster und durchsuchten die Wohnung. Dabei

fielen ihnen diverse Schmuckstücke und der Reisepass des Geschädigten in die

Hände. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend EUR beziffern.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Flughafen: Mann mit Messer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 59-jähriger Mann hat am gestrigen Dienstag, den 12.

Juli 2022, einen Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen ausgelöst. Er konnte

durch Polizeibeamte des Überfallkommandos festgenommen werden. Bei ihm fanden

die Beamten ein Messer auf.

Gegen 16:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Mann ein, der am

Frankfurter Flughafen, zwischen Halle A und B, mit einem Messer gesichtet worden

sei. Dieser habe auch Personen bedroht. Umgehend wurden Polizeikräfte ins

Terminal 1 zur Ankunftsebene entsandt. In der Zwischenzeit hatte sich der

verdächtige Mann zu einer Toilette begeben, in welche er sich zunächst

einschloss und durch aufmerksame Zollbeamte gehalten werden konnte. Nach

polizeilicher Umstellung konnte der nur zögerlich reagierende Mann durch die

alarmierten Kräfte des Überfallkommandos dazu bewegt werden, die Toilette wieder

zu verlassen. Sie hatten ihm zuvor mehrfach mitgeteilt, andernfalls ein

Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) einzusetzen. Der 59-Jahre Mann konnte

schließlich widerstandslos festgenommen werden. Die Polizeibeamten stellten bei

ihm ein Messer sicher.

Der wohnsitzlose Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur

Polizeidienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Bedrohung wurde gegen ihn eingeleitet.