Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Folgemeldung: Geldautomatensprengung

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen am Donnerstagvormittag (14.07.2022) konnten inzwischen weitere Erkenntnisse bezüglich der näheren Tatumstände gewonnen werden:

Anwohner hatten gegen 2.40 Uhr im Eingangsbereich des Gebäudes, in welchem sich unter anderem der betreffende Geldausgabeautomat befindet, vier dunkel gekleidete Männer beobachtet. Zwei der Tatverdächtigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und sollen am Automaten zugange gewesen sein, wobei sie Sturmhauben über die Köpfe gezogen hatten. Ein anderer soll vor dem Gebäude „Schmiere gestanden“ haben. Der Vierte soll der Fluchtwagenfahrer gewesen sein, der mit eingeschaltetem Fernlicht vor der Tür auf die anderen wartete. Offenbar hatten die Tatverdächtigen, die sich in einer möglicherweise osteuropäischen Sprache unterhielten, Schläuche bis in das Gebäude ausgelegt. Aus noch unbekannten Gründen brachen die vier ihr Vorhaben plötzlich ab. Der PKW flüchtete mit aufbrausendem Motor eilig über die Licher- und die Brückenstraße in Richtung Ortsausgang / Autobahn 45. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Auto um einen hochmotorisierten, schwarzen BMW Kombi.

Da aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Täter schon Stunden zuvor am späteren Tatort waren, um sich einen Überblick zu verschaffen, bitten die Ermittler auch mögliche weitere Zeugen, denen bereits ab dem späten Mittwochnachmittag / Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Licher Straße aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kriminalpolizei zu melden. Wem ist zudem ein schwarzer BMW begegnet, der kurz nach der versuchten Tat mit hohem Tempo in Richtung Autobahn davonbrauste?

Friedberg: Goldkette geraubt

Ein Räuber hat am Mittwochnachmittag in der Fauerbacher Straße einem Senioren gewaltsam dessen Goldkette vom Hals gerissen. Der Täter flüchtete.

Was war geschehen? Gegen 14.45 Uhr war der 78-Jährige zu Fuß in Höhe des Tegut in der Fauerbacher Straße unterwegs, als von hinten jemand nach seiner Goldkette mit Teufelanhänger griff ihm diese vom Hals riss. Als sich der Geschädigte umdrehte, war der Täter bereits einige Meter entfernt. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Kreisverkehr / Gebrüder-Lang-Straße.

Der Senior erkannte den Flüchtenden als einen Mann, der ihn wenige Minuten zuvor bereits im Bereich Haingraben / Postbank angesprochen- und das zersplitterte Display seines Smartphones gezeigt hätte. Bei dem Täter soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 170 cm großen und schlanken jungen Mann im Alter von unter 30 Jahren gehandelt haben. Er hatte dunkle, kurz-gelockte Haare, einen gebräunten Teint sowie einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer hellen, kurzen Hose und Turnschuhen. Zudem habe er in einer ausländischen Sprache gesprochen.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen Raubes. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Die Beamten fragen: Hat jemand die Tat beobachtet? Wem ist der Tatverdächtige auf seiner anschließenden Flucht begegnet? Wer kann anderweitig Hinweise zur beschriebenen Person machen?

Wölfersheim: Geldautomaten geknackt

Bislang Unbekannte versuchten im Ortsteil Berstadt in der Nacht zu Donnerstag (14.7.22) gewaltsam, an den Inhalt eines Geldautomaten zu gelangen. Da dies den Tätern offensichtlich nicht gelang, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen vom Tatort in der Licher Straße.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Licher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem sind die Kriminellen bei ihrer anschließenden Flucht begegnet? Hatte jemand die Tat gar beobachten können?

B275 zwischen Merkenfritz und Gedern: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall / Kradfahrer tödlich verletzt (Folgemeldung)

Am frühen Mittwochnachmittag kam es auf der B275 zwischen Merkenfritz und Gedern zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein aus dem Main-Kinzig-Kreis stammender, 31-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Kradfahrer gegen 13.10 Uhr in Richtung Gedern unterwegs, als es nahe des Ortseinganges zur Kollision mit einem LKW kam. Der aus dem Vogelsbergkreis stammende, 33 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, blieb körperlich jedoch unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Unfallursachenermittlung beauftragt. Die beteiligten Kraftfahrzeuge stellte man sicher. Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten nach wie vor voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden auch weiterhin gebeten, den genannten Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei via Rundfunkwarnmeldung und über Twitter.