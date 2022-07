Gießen: Mann nach Brand in Asylunterkunft verstorben

Nach einem Brand in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße ist ein Mann an den Folgen seiner Verletzungen in einer Klinik verstorben.

Die Rettungsleitstelle informierte gestern Nachmittag die Polizei über einen Brand in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in der Rödgener Straße in Gießen. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort in einem Zimmer zu einem Brand. Dabei erlitt eine männliche Person schwerste Verbrennungen, weshalb diese mit einem Rettungshubschrauber zunächst in eine Spezialklinik verbracht wurde, wo sie am heutigen Morgen verstarb.

Der Leichnam wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen sichergestellt. Im Rahmen der bereits angeordneten Obduktion soll neben der Frage der konkreten Todesursache, eines möglichen Suizid und eines etwaigen Fremdverschuldens auch die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei geklärt werden. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Toten um einen 34 Jahre alten Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung handelt. Der Mann besitzt die irakische Staatsangehörigkeit und ist als Asylbewerber registriert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Gießen zur Brandursache und den Todesumständen – insbesondere in Gestalt von Zeugenbefragungen und Spurensicherungsmaßnahmen – dauern an.

Brandexperten des Hessischen Landeskriminalamtes sind ebenfalls vor Ort.

Schockanruf gescheitert

Nur durch einen „glücklichen Umstand“ scheiterte Mittwochvormittag der Schockanruf einer Betrügerin. Die Unbekannte rief gegen 10.30 Uhr einen 75-jährigen Mann aus Gießen an und gaukelte vor, dass seine Ehefrau einen Unfall gehabt hätte und er nun 40.000 Euro Kaution an die Staatsanwaltschaft zahlen müsse. Die Ehefrau war während des Anrufs nicht zu Hause, der Gießener machte sich sorgen und hob das Bargeld bei seiner Bank ab. Zwischenzeitlich war die Ehepartnerin wieder zu Hause, vermisste ihren Mann und machte sich ebenfalls sorgen. Sie rief ihren Ehemann an und der Betrug flog auf. Das Ehepaar informierte die Polizei.

Biebertal: Tür hielt stand

Bei einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Sonnenstraße in Rodheim-Bieber hielt die Haustür stand. Die Einbrecher machten sich zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 12.00 Uhr am Mittwoch an der Tür zu schaffen und scheiterten. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Portemonnaie aus Tasche gezogen

Aus einer Hosentasche eines 44-Jährigen zog ein Unbekannter Donnerstagfrüh am Kirchplatz eine Geldbörse. Der Besitzer befand sich dort gegen 01.30 Uhr, als der Dieb zuschlug und nach der Tat mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Georg-Schlosser-Straße flüchtete. Der Unbekannte ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug graue Bekleidung. Wer hat den Diebstahl und die anschließende Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Auseinandersetzung in Lollar – Zeugenaufruf

Im Bruderusweg kam es am Mittwochabend in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 19.40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei dort eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als eine Streife eintraf, waren die Personen in einem PKW offenbar schon weggefahren. Ein 45-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung eine Gesichtsverletzung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat die flüchtenden Personen bzw. den wegfahrenden PKW beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Personen bzw. auf das Auto geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen 0796225

Laubach: Tasche im Einkaufsmarkt entwendet

Ein Unbekannter stahl am Mittwoch in einem Rewe-Markt in der Philipp-Reis-Straße aus einer am Einkaufswagen hängende Tasche eine Geldbörse. Die 74-jährige Besitzerin war zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in dem Einkaufsmarkt, als der Dieb zuschlug. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht in Garbenteich

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen im Grüninger Weg in Garbenteich geparkten Audi. Der graue A6 parkte dort zwischen 23.30 Uhr am Montag und 08.20 Uhr am Dienstag. Die Reparatur an dem linksseitig beschädigten Auto wird schätzungsweise etwa 2.000 Euro kosten. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

1500 Euro beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Watzenborn-Steinberg. Der Verursacher touchierte den geparkten grauen Astra am Mittwoch zwischen 22.15 und 22.50 Uhr an der linken Seite und flüchtete anschließend. Wer kann Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte kamen mit einem Rettungswagen nach einem Unfall in der Grünberger Straße ins Krankenhaus. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr waren ein 58-jähriger Golffahrer, eine 24-jähriger Daimlerfahrerin und ein 22-jähriger Golffahrer von Gießen in Richtung Goethestraße unterwegs. Der 58-Jährige und die 24-Jährige mussten verkehrsbeding mit ihren Fahrzeugen an einer Einmündung bremsen. Der nachfolgende 22-Jährige fuhr mit seinem Auto auf den Daimler auf. Die Polizei schätzt die Sachschäden an den zwei beteiligten Fahrzeugen auf etwa 10.800 Euro.

Gießen: Über ein Promille gepustet

Im Fasanenweg stoppten Polizisten am Mittwochabend gegen 23.25 Uhr einen berauschten Autofahrer. Der 64-jährige pustete 1,29 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Anschließend kam der Mann wieder auf freien Fuß.