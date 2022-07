68-jähriger Rollerfahrer nach Alleinunfall verstorben

Schlitz. Am Mittwochabend (13.07.), gegen 23.20 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3176 ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 68-jähriger Mann verstarb.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 68-Jährige mit einem Roller die Landstraße von Sandlofs kommend in Richtung Schlitz-Hutzdorf. Dabei kollidierte der Zweiradfahrer aus noch unklarer Ursache mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen, stürzte und kam schließlich schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer informierte umgehend die Rettungskräfte, welche den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportierten. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Neben der Polizei Fulda war darüber hinaus die Feuerwehr Schlitz im Einsatz.

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (13.07.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro entstand. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr den linken Fahrstreifen der Bardostraße stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung Andreasberg bremste und hielt der BMW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen an einer roten Ampel. Eine dahinterfahrende 55-jährige aus Hünfeld erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Opel-Astra auf den BMW auf. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.07.), gegen 6:50 Uhr, wollte eine 47-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Hyundai Kona einen Parkplatz auf die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt verlassen. Dabei kollidierte die 47-Jährige mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ludwigsau. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.050 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (12.07.), gegen 17 Uhr, bis Mittwoch (13.07.), gegen 7:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- beziehungsweise Ausparken den grauen Mitsubishi Lancer eines 28-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld in der Robert-Heil-Straße. Der Pkw stand zur Unfallzeit ordnungsgemäß in einer Parkbucht des frei zugänglichen Geländes. Nach dem Unfall entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Sortiergreifer von Bagger abmontiert und gestohlen

Hilders. Aus einem Privatwald im Bereich der B458, zwischen dem Grabenhöfchen und der Milseburg, entwendeten Unbekannte zwischen dem 29. Juni und 13. Juli einen Sortiergreifer im Wert von circa 5.000 Euro. Zur Tatzeit war der Zweischalengreifer – der rund 300 Kilogramm wiegt – an einem Minibagger befestigt gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Das amtliche Kennzeichen FD-XU 190 eines Pkw-Anhängers entwendeten Unbekannte am Mittwochabend (13.07.). Zur Tatzeit, zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr, stand der Pkw mitsamt dem Anhänger auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bauwagen

Hosenfeld. In einen umgebauten Bauwagen in der Straße „An der Schwarza“ brachen Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (12.07.) bis Mittwochabend (13.07.) ein. Anschließend entwendeten die Langfinger mehrere Kisten alkoholischer Getränke sowie etwa 30 Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von circa 450 Euro. An dem Bauwagen entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Bebra. Aus einer Wohnung in der Kleebergstraße im Ortsteil Breitenbach stahlen Unbekannte zwischen Dienstagvormittag (12.07.) und Mittwochnachmittag (13.07.) Schmuck in noch unbekannter Höhe. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Türen in Schulgebäude aufgehebelt

Grebenhain. In einem Schulgebäude in der Hauptstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.) mehrere Türen auf und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 600 Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Grebenhain. Aus einem roten Mazda bauten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.) einen Katalysator aus und stahlen das Bauteil im Wert von etwa 1.000 Euro anschließend. Zur Tatzeit stand das Auto in der Lichenröther Straße im Ortsteil Bermuthshain. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kostenlose Fahrradcodierung in Bebra

Bebra. Die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg bietet am Donnerstag (21.07.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Verkehrsübungsplatz der Jugendverkehrsschule im Fröbelweg 1 in 36179 Bebra an. Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 06621-932660 möglich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Donnerstag (21.07.), 10 bis 15 Uhr

Wo? Verkehrsübungsplatz der Jugendverkehrsschule im Fröbelweg 1

in 36179 Bebra

in 36179 Bebra Anmeldungen? sind ab sofort unter 06621-932660 möglich

Bebra- Am 12.07.22, gg. 20.14 Uhr, befuhr eine 15-jährige Radfahrerin aus Bebra mit ihrem Mountainbike den Radweg linksseitig der Hersfelder Straße Richtung Innenstadt. Als sie die am Kreisel einmündende Gottlieb-Daimler auf dem Radweg überqueren wollte, fuhr sie gegen den dort bereits stehenden Skoda aus Bebra. Dieser musste verkehrsbedingt warten, um in den Kreisverkehr einzufahren. Für die Radfahrerin galt das VKZ „Vorfahrt gewähren“ als sie die Gottlieb-Daimler-Straße überqueren wollte. Die 15-Jährige fuhr ungebremst in die Fahrzeugseite des wartenden Pkw. Auch für diesen galt ebenfalls das VKZ „Vorfahrt gewähren“ um in den Kreisverkehr einzufahren. Die Radfahrerin wurde leichtverletzt mittels RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Gesamtschaden ca. 1.300 Euro.

Ronshausen- Ein Kleinbus-Fahrer aus Ronshausen wollte am 12.07.22, 18.15 Uhr, seinen Angaben zufolge, von der Straße „Kleine Gasse“ nach rechts auf die Eisenacher Straße in Richtung Bebra abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang streifte er vermutlich mit der hinteren rechten Fahrzeugseite einen schwarzen Mercedes, der rechts auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße abgestellt war. Der Fahrer bemerkte zunächst nicht die Berührung, erst als er den Schaden an seinem Fahrzeug feststellte, brachte er den Abbiegevorgang mit dem Schadensfall in Verbindung. Als der Kleinbus-Fahrer zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Mercedes-Benz nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte hat vermutlich Beschädigungen im hinteren linken Bereich der Stoßstange. Schaden am Kleinbus ca. 2.500 Euro. Der Halter des schwarzen Mercedes-Benz wird gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Bebra- Am 12.07.22 in der Zeit von 11.50 bis 12.05 Uhr parkte ein Seat-Kombi-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug (weiß) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße ordnungsgemäß in einer Parkfläche. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden an dem Kotflügel, Stoßstange und Felge vorn an der Beifahrerseite fest. Schaden ca. 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Bebra- Eine Kia-Fahrerin aus Meinhard befuhr am 11.07.22, 15.25 Uhr die B 27 von Bebra-Mitte kommend in Richtung Eschwege. Infolge von Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Beifahrerseite die Schutzleitplanke. Ohne anzuhalten, entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Augenzeuge, der hinter ihr fuhr, verständigte die Polizei. Somit konnte die Verursacherin durch die Polizei ermittelt werden. Gesamtschaden ca. 5.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hünfeld. Am Mittwoch den 13.07.2022 kam es gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 3176 zwischen Mackenzell und Nüst zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 22-jährige Burghaunerin befuhr mit ihrem Audi A5 die L 3176 aus Richtung Mackenzell kommend in Fahrtrichtung Nüst. Ihr entgegen befuhr die L 3176 eine 46-jährige Hünfelderin mit ihrem VW Polo. Aufgrund von Kreislaufproblemen wollte die Audi-Fahrerin die Fahrbahn nach links auf einen Schotterplatz verlassen. Dabei übersah sie die entgegenkommende VW-Fahrerin, die einen Anstoß mit dem Heck des Audi nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leichtverletzt und vorsorglich durch zwei eingesetzte Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Fulda. Am Mittwochnachmittag (13.07.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde.

Der Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, ereignete sich im Bereich des Kreisels Galerie. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Bisher ist bekannt, dass einer der beteiligten Fahrzeugführer mit einem am Morgen in Fulda, im Bereich der Weimarer Straße, gestohlenen Pkw – einem weißen VW UP mit einer Firmenaufschrift – unterwegs war. Zu den genauen Hintergründen und Umständen ermittelt nun die Polizei Fulda.

Der Fahrer des gestohlenen Pkws flüchtete vom Unfallort, möglicherweise schwerverletzt. Er benötigt wahrscheinlich dringend medizinische Hilfe. Die Person kann folgendermaßen beschrieben werden: Es soll sich um einen Mann, circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit kurzer Hose und weißem T-Shirt handeln. Der Flüchtige soll am linken Arm und am rechten Knöchel tätowiert sein und vermutlich einen grünen Rucksack mit sich führen.

Zur Suche des flüchtigen Fahrers ist seit 16 Uhr ein Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.