Südosthessen: Die Polizei-News

Lenkrad ausgebaut: Wer sah den oder die Täter? – Rodgau/Dudenhofen

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch im Spessartring (40-er-Hausnummern) das Lenkrad sowie die Tachoeinheit aus einem BMW demontiert und gestohlen. In der Zeit zwischen 17.30 und 7.30 Uhr schlugen die Diebe eine Scheibe des schwarzen 5er mit OF-Kennzeichen ein und bauten die auf dem Schwarzmarkt offenbar heißbegehrten Spezialteile im Wert von etwa 2.500 Euro fachmännisch aus. Hinweise bitte an die Offenbacher Kripo unter 069 8098-1234.

Diebe stahlen Airbag aus BMW – Rödermark/Ober-Roden

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag in der Tulpenstraße an einem BMW M235i XDrive zugange. Zwischen Mittwochabend (21 Uhr) und Donnerstagfrüh (6.15 Uhr) schlugen die Täter ein Dreiecksfenster des schwarzen BMW, der im Bereich der 10er-Hausnummer abgestellt war, ein und öffneten den Wagen. Anschließend bauten sie das Lenkrad aus. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck und Silberbesteck – Bruchköbel

(lei) Im Fritz-Schubert-Ring haben am Montag Wohnungseinbrecher in einem Einfamilienhaus in den 50er-Hausnummern zugeschlagen. Die ungebetenen Gäste brachen in der Zeit zwischen 9.30 und 16.20 Uhr ein Kellerfenster auf und begaben sich ins Haus. Dort brachen sie diverse Türen auf und durchwühlten zahlreiche Schränke. Die Kriminellen flüchteten schließlich mit Bargeld, Schmuck und Silberbesteck in unbekannte Richtung. Einen Schraubendreher, der offenbar als Tatmittel zum Öffnen des Kellerfensters diente, ließen die Langfinger vor Ort zurück – er könnte Spurenträger sein und wurde dementsprechend sichergestellt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Autoknacker-Duo entwendet Maserati: Wer kann Hinweise geben? – Schlüchtern

(lei) Nach dem Diebstahl eines Maserati Ghibli Hybrid bittet die Kriminalpolizei in Gelnhausen um Hinweise zu zwei unbekannten Autodieben. Das Autoknacker-Duo hatte am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr das Gelände eines Autohauses in der Hanauer Straße betreten und sich dann, so die Aufzeichnungen der Überwachungskamera, an dem gut 70.000 Euro teuren schwarzen Wagen zu schaffen gemacht. Während einer das Auto aufbrach, lief der Komplize zu einem anderen Fahrzeug und nahm dort die Kennzeichen (mit MKK-Zulassung) ab, um diese an dem Maserati zu befestigen. Vier Minuten später brausten sie mit dem Auto vom Gelände und verschwanden in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder dem aktuellen Standort des Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei in unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Vorankündigung: Beratungsmobil macht Halt in Dietzenbach

Ferienzeit! Einbruchszeit!? „Machen Sie den Einbrechern das Leben schwer!“ – Unser Beratungsmobil ist zum Thema „Einbruchschutz“ für Sie unterwegs und macht Halt am 20. Juli 2022 in Dietzenbach

(jm) Unsere Präventionsexperten sind mit ihrem Beratungsmobil zum Thema „Einbruchschutz“ auch im Sommer 2022 unterwegs und möchten insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit hilfreiche Tipps geben.

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, stehen unsere Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle mit dem Infomobil vor dem Rathaus in Dietzenbach. Seit März 2019 nimmt die Kreisstadt Dietzenbach am Programm „KOMPASS“ teil. KOMPASS steht dabei für „KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel“- eine Sicherheitsinitiative des Landes Hessen. Zwischen 10 und 14 Uhr informieren die Beamten der Beratungsstelle interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeiten eines wirksamen Schutzes rund um Haus und Wohnung, damit sie ihr Eigentum während einer Urlaubsreise, einem Kurztrip oder einem Wochenendausflug vor „ungeliebten Gästen“ absichern können. Die Experten stehen auch zu anderen Themen der Kriminalprävention zur Verfügung. Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei. Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch!

Das Beratungsmobil macht zudem am Mittwoch, 27.07.2022 (10 – 14 Uhr), in Obertshausen-Hausen (vor dem Rathaus) Halt.