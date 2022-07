Schockanrufe durch Bankangestellte vereitelt, Usingen, 13.07.2022

(pa)Am Mittwoch kam es im Hochtaunuskreis erneut zu mehreren Anrufen von Telefonbetrügern, die in zwei Fällen sogar fast Erfolg hatten. Mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ versuchen Kriminelle immer wieder, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Die Anrufer geben sich als offizielle Stelle – meist Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht – aus und schildern den Angerufenen, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Untersuchungshaft und käme nur gegen Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Durch die höchst professionelle Gesprächsführung gelingt es den Betrügern auf diese Weise regelmäßig, die Angerufenen zur Übergabe hoher Geldsummen zu verleiten. Am Dienstag waren die Täter bei Anrufen in zwei Haushalten in einem Usinger Stadtteil insofern erfolgreich, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenkten und sich zu ihren Bankfilialen begaben, um die angebliche Kaution von jeweils mehreren Zehntausend Euro abzuheben. In beiden Fällen konnte ein Schaden schließlich jedoch noch verhindert werden, da die Bankangestellten Verdacht schöpften und ihre Kunden auf die derzeit geläufige Betrugsmasche hinwiesen. Zu Geldübergaben kam es somit nicht, stattdessen wurde die Polizei verständigt. Generell gilt: Bei Geldforderungen am Telefon ist höchste Vorsicht geboten. Übergeben Sie niemals Geld oder Sachwerte an Unbekannte. Wenn es um Angehörige oder Bekannte geht, die angeblich in Nöten sein sollen, kontaktieren Sie die entsprechende Person über die Ihnen bereits bekannten Rufnummern. So fliegt ein Schwindel meist schnell auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und melden Sie sich im Zweifel direkt bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder der 110.

Diebesduo stiehlt Pedelecs,

Kronberg, Am Eichbühel, 13.07.2022, gg. 03.50 Uhr

(pa)Im Kronberger Stadtteil Schönberg wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Elektrofahrräder von einem Wohngrundstück gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 03.50 Uhr in der Straße „Am Eichbühel“. Zeugenangaben zufolge kletterte ein Mann über die Grundstücksmauer eines dortigen Einfamilienhauses, während eine weitere Person „Schmiere stand“. Aus einem Fahrradunterstand entwendete der Täter anschließend zwei Pedelecs, mit denen er und sein Komplize in Richtung „Am Hang“ vom Tatort flüchteten. Der Wert der gestohlenen Fahrräder wird auf zusammen etwa 7.500 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.