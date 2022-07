Zwei Einbrüche in Gaststätten,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße /Rosenthalstraße, Nacht zum 14.07.2022

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Bad Soden zu zwei Einbrüchen in Gaststätten. In der Königsteiner Straße wurde ein im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenes Restaurant zum Ziel von Einbrechern. Diese hebelten die Eingangstür zu dem Lokal auf und durchsuchten die Räumlichkeit nach Wertsachen, wobei sie augenscheinlich jedoch nicht fündig wurden. In der Rosenthalstraße nahmen unbekannte Täter einen am Ortseingang gelegenen Imbiss ins Visier. Sie öffneten eine Zugangstür gewaltsam und entwendeten Bargeld. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Regionale Kriminalinspektion unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

In Restaurant eingestiegen,

Eppstein, Am Stadtbahnhof, Nacht zum 14.07.2022

(pa)Einen Schaden von rund 500 Euro verursachten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Eppstein. Die Täter drangen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines am Bahnhof gelegenen Restaurants ein und machten sich anschließend auf die Suche nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 bei der Regionalen Kriminalinspektion zu melden.

Radfahrer geschlagen und Polizei angegangen, Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 22:00 Uhr

(wie)Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim schlug ein Mann am späten Mittwochabend zunächst einem Radfahrer ins Gesicht und zeigte sich anschließend auch gegenüber der verständigten Polizeistreife aggressiv. Ein 53-Jähriger befuhr laut eigener Schilderung gegen 22:00 Uhr die Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad. Plötzlich seien vor ihm drei Personen auf die Straße getreten, ohne auf den Verkehr geachtet zu haben. Der Radfahrer habe stark bremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Unvermittelt sei ein 24-Jähriger aus der Gruppe an den Radfahrer herangetreten, um ihm unvermittelt ins Gesicht zu schlagen. Hierbei wurde der 53-Jährige verletzt. Er rief die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintraf. Der mutmaßliche Schläger befand sich noch in unmittelbarer Nähe. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Nach Schilderung der Beamten ignorierte der Mann sämtliche Ansprachen der Polizei. Zudem habe er versucht, die Feststellung seiner Identität zu verhindern. Als ein Beamter den Reisepass des 24-Jährigen ergreifen wollte, habe er den Polizisten angegriffen, woraufhin der Mann zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Da er sich weiterhin nicht habe beruhigen können und versucht haben soll, die Beamten zu beißen, zu treten und nach ihnen zu spucken, wurde ihm für den Transport zur Dienststelle eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Sowohl während der Fahrt als auch im Polizeigewahrsam, in das er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten gebracht wurde, setzte der Mann sein Verhalten fort. Der 24-Jährige wird sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

Großeinsatz wegen entwichener Würgeschlange, Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Mittwoch, 13.07.2022, 18:00 Uhr

(wie) In Hattersheim kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei, da ein Mann seine große Würgeschlange nicht mehr auffinden konnte. Der Schlangenbesitzer rief gegen 18:00 Uhr die Polizei, da er seine circa zwei Meter lange Boa Constrictor vermisste. Er hatte bereits seine Wohnung nach dem Tier abgesucht und sie nirgendwo finden können. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen zu dem Mehrfamilienhaus im Ladislaus-Winterstein-Ring aus. Zusätzlich wurden Feuerwehren und Tierrettungsgruppen alarmiert. Die Einsatzkräfte durchkämmten die umliegenden Grundstücke nach dem braun-beigen, armdicken Tier und warnten die Anwohner. Da sich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses das Freibad Hattersheim befindet, sollte dieses zum Schutz der Besucher geräumt werden. Dafür alarmierte die Polizei weitere Streifen. Kurz bevor die Räumung starten sollte, meldete sich der Schlangenbesitzer, da er das Tier in einem Hohlraum seines Sofas entdeckt hatte. Dieses musste aufgeschnitten werden, um die Schlage herauszuholen. Anschließend konnte die Würgeschlange wieder ins Terrarium gesperrt werden. Somit konnte der Großeinsatz nach nur einer Stunde mit glücklichem Ausgang beendet werden.

Rüttelplatte entwendet,

Hattersheim am Main, Bad Sodener Straße, 13.07.2022, 15.30 Uhr bis 14.07.2022, 02.00 Uhr

(pa)Auf einer Hattersheimer Baustelle stahlen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag eine Arbeitsmaschine. Wie am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich Diebe zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen auf ein in der Bad Sodener Straße gelegenes Baustellengelände begeben und von dort eine Rüttelplatte entwendet. Der Wert der gestohlenen Baumaschine wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 bei der Regionalen Kriminalinspektion zu melden.

Rad von Pkw-Anhänger gestohlen,

Hofheim am Taunus, Lorsbach, Im Lorsbachtal, 12.07.2022, 19.30 Uhr bis 13.07.2022, 18.30 Uhr

(pa)In Hofheim Lorsbach entwendeten dreiste Diebe von Dienstag auf Mittwoch ein Rad eines geparkten Pkw-Anhängers. Der Anhänger war in der Straße „Im Lorsbachtal“ abgestellt, als jemand zwischen Dienstag- und Mittwochabend eines der beiden Räder abschraubte und die Felge samt Reifen entwendete. Wer möglicherweise Personen beim Abmontieren des Rades beobachten konnte oder in sonstiger Art Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

Heckscheibe von Fahrzeug eingeschlagen, Flörsheim-Weilbach, Idustriestraße, Mittwoch, 13.07.2022, 06:40 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages beschädigten Unbekannte im Flörsheimer Ortsteil Weilbach ein geparktes Fahrzeug. Einen rund 500 Euro teuren Schaden verursachten Unbekannte, als sie die Heckscheibe des in der Industriestraße geparkten weißen Opel Corsa einschlugen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0.