Streitigkeiten in Linienbus enden in Handgreiflichkeit an

Bushaltestelle, Wiesbaden, Mainzer Straße, 13.07.2022, 22.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend mündeten Streitigkeiten in einem Linienbus in einer

Handgreiflichkeit an einer Bushaltestelle. Ein 55-jähriger Mann war im Bus der

Linie 6 mit einer Personengruppe in verbale Streitigkeiten geraten. Als die

Streitenden dann gegen 22.45 Uhr in der Mainzer Straße an der Bushaltestelle im

Bereich des Schwimmbades den Bus verließen, soll eine Person aus der Gruppe den

55-Jährigen umgestoßen haben, so dass dieser zu Boden stürzte und eine

Kopfverletzung erlitt. Nach dem Stoß habe sich der Angreifer gemeinsam mit

seinen Begleitern in Richtung Siegfriedring entfernt. Der Angreifer soll etwa

20-25 Jahre alt gewesen sein und schwarze kurze Haare gehabt haben. Getragen

habe er einen dunkelblauen Trainingsanzug mit weißen Streifen und Turnschuhe.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Erst im Linienbus herumgepöbelt und dann Frau zu Boden gestoßen, Wiesbaden,

Mainzer Straße, 13.07.2022, 12.25 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmittag zunächst in einem Linienbus

herumgepöbelt und anschließend nach dem Halt des Busses in der Mainzer Straße

eine 25-jährige Frau zu Boden gestoßen. Der Unbekannte war in Mainz-Kastel in

den Bus der Linie 33 eingestiegen und im weiteren Fahrtverlauf durch seine

verbale Aggressivität aufgefallen. Als der Bus dann gegen 12.25 Uhr an der

Bushaltestelle im Bereich Mainzer Straße/Welfenstraße anhielt und die Fahrgäste

ausstiegen, wurde die Geschädigte von der pöbelnden Person geschubst, so dass

sie zu Boden stürzte. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der sich beim

Eintreffen der Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernte Täter wurde als ca.

40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dünn beschrieben. Er soll zottelige

rötliche Haare gehabt und ein gestreiftes Hemd sowie eine hellbraune Jeans

getragen haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Erbenheim, Lilienthalstraße, 12.07.2022 bis 13.07.2022,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde eine Grundschule in der

Lilienthalstraße in Erbenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in

das Schulgebäude ein und entwendeten aus den Büroräumen Laptops, Tablets sowie

Bargeld. Der durch die Einbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Diebstahl von Kfz-Rädern,

Wiesbaden, Peter-Sander-Straße, 13.07.2022, 19.40 Uhr bis 14.07.2022, 06.30 Uhr,

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden auf dem Gelände eines

Kfz-Händlers in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel die Räder von zehn

Fahrzeugen demontiert und entwendet. Die Fahrzeuge wurden hierfür mit

Pflastersteinen aufgebockt und dabei zum Teil beschädigt. Es handelte sich

sowohl um Neufahrzeuge als auch um zugelassene Mietfahrzeuge. Der Gesamtschaden

soll sich auf ca. 30.000 EUR belaufen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter

der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Bankmitarbeiter vereitelt Schockanruf, Wiesbaden, 13.07.2022,

(pl)Am Mittwoch konnte in Wiesbaden ein Betrug mit der Masche des sogenannten

Schockanrufs vereitelt werden. Ein Wiesbadener war am Nachmittag von

Telefonbetrügern angerufen worden, welche eine Notsituation in der

Verwandtschaft vorgaukelten. Die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen schafften es, ein so bedrohliches Szenario darzustellen, dass sich

der geschockte Senior zu einer Bankfiliale begab, um dort die geforderte

Geldsumme abzuheben. Dass die Betrüger letztendlich doch keinen Erfolg hatten,

verdankt der Wiesbadener dem aufmerksamen Filialleiter. Dieser schöpfte Verdacht

und zog die Polizei hinzu, sodass der Schwindel aufflog und der Senior vor einem

finanziellen Schaden bewahrt werden konnte

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Jugendliche mit Softairwaffen lösen Polizeieinsatz

aus, Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 13.07.2022, 11:40 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag löste eine Gruppe Jugendlicher einen größeren

Polizeieinsatz aus, nachdem sie mit Anscheinswaffen in Geisenheim unterwegs

waren. Gegen 11:40 Uhr betrat die Gruppe bestehend aus zwei 16 und einem

14-jährigen Jungen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis eine Bankfiliale in der

Winkeler Straße. Hierbei führten die Jugendlichen Anscheinswaffen in Form von

Softairpistolen offen mit sich und hielten diese auch teils in den Händen. Ohne

konkrete Forderungen gestellt zu haben, verließen sie kurz darauf das Gebäude

und stießen im Außenbereich auf ein bislang unbekanntes, älteres Ehepaar.

Hierbei sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Bedrohung des Paares

gekommen. Im Anschluss flüchteten die Drei über die Winkeler Straße und

überquerten auf ihrer Flucht auch den Schulhof einer dortigen Grundschule. Auch

dort hätten sie mit den besagten Pistolen herumhantiert. Kurz darauf konnten die

Drei durch herbeigeeilte Polizeistreifen in der Nähe des Schulgeländes

angetroffen und festgenommen werden. Alle Drei wurden zur Dienststelle gebracht

und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe ihres Handelns

sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun nach dem älteren Paar, welches vor der Bankfiliale in der

Winkeler Straße gegen 11:40 Uhr auf die besagte Gruppe traf und bittet weitere

Zeugen der Vorfälle sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen solcher Anscheinswaffen in der

Öffentlichkeit verboten ist und wie im vorliegenden Fall Polizeieinsätze

auslösen kann. Wenn für die Polizei nicht zweifelsfrei feststeht, dass es sich

um ungefährliche Waffen handelt, werden die Einsatzkräfte immer von gefährlichen

Waffen ausgehen und ihr Handeln daran ausrichten.

Einbrecher versuchen Fenster aufzuhebeln, Niedernhausen, Kettelerstraße,

Samstag, 09.07.2022, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 13.07.2022, 09:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch versuchten Einbrecher in ein

Niedernhausener Einfamilienhaus einzusteigen. Am Mittwochnachmittag meldete sich

der Bewohner des Wohnhauses in der Kettelerstraße bei der Polizei, da er

Aufbruchspuren an einem Fenster entdeckt hatte. Der verständigten Polizeistreife

zeigte sich, dass unbekannte Täter in den Tagen zuvor versucht hatten ein

rückseitiges Fenster aufzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt das Fenster

stand und verschaffte den Tätern so keine Einstiegsmöglichkeit. Diese ergriffen

daraufhin die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.500 Euro

beziffert.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Motorradhelm auf Parkplatz gestohlen, Walluf, Am Klingenweg, Mittwoch,

13.07.2022, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde einem Motorradfahrer in Walluf sein Motorradhelm

gestohlen. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr parkte ein 22-Jähriger sein

Zweirad der Marke „Honda“ vor einem Einkaufsmarkt in der Straße „Am Klingenweg“

und ließ seinen Motorradhelm am Außenspiegel hängen. In der rund einstündigen

Abwesenheit machte sich ein bislang unbekannter Dieb diese Gelegenheit zu Nutze

und entwendete den mattschwarzen Helm im Wert von etwa 400 Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Linienbus und Traktor, Landesstraße 3374 zwischen Holzhausen

über Aar und Michelbach, Mittwoch, 13.07.2022, 15:40 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es zwischen den Aarbergener Ortsteilen Holzhausen

über Aar und Michelbach zu einem Unfall, bei dem ein Traktor und ein Linienbus

beteiligt waren. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Traktor samt

Anbau in Form eines Heuwenders die Landesstraße nach Michelbach. Zeitgleich

befuhr eine 43-jährige mit einem Linienbus die Gegenfahrspur in Richtung

Holzhausen über Aar. Ersten Erkenntnissen zufolge schätzte der Traktorfahrer

beim Passieren des Linienbusses die Breite seines Gespannes falsch ein, sodass

er mit dem angehängten Heuwender den Bus touchierte und dabei die Front- und

Seitenscheibe des Busses zerstörte. Die Busfahrerin erlitt beim Unfall einen

Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.