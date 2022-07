Kreis Bergstraße

Lampertheim: Auseinandersetzung hält Polizei auf Trab

Lampertheim (ots) – Zwischen etwa 20 bis 30 Personen, die teils mit Fahrzeugen

anfuhren, kam es am Mittwochabend (13.07.), gegen 18.40 Uhr, in der

Wilhelmstraße aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer tätlichen

Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Ermittlungsstand auch Schlagstöcke,

Pfefferspray und Messer eingesetzt wurden. Ein Mann wurde mit einer

Stichverletzung am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Beteiligte

mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Viele der an der Tat beteiligten

Personen waren bei Eintreffen der alarmierten Ordnungshüter bereits wieder in

Fahrzeuge gestiegen und vom Tatort geflohen. Mehrere Polizeistreifen waren im

Einsatz. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden

die Personalien zahlreicher mutmaßlicher Tatbeteiligter und Zeugen von der

Polizei erhoben.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Geschehen um einen Streit

zwischen zwei Gruppierungen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun unter

anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35)

unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Bensheim: Autofahrerin touchiert Fußgängerin/83-Jährige erliegt Verletzungen

Bensheim (ots) – Beim rückwärts Ausparken touchierte eine 54 Jahre alte

Autofahrerin am Montag (11.07.), gegen 11.20 Uhr, vor einer Apotheke in der

Schwanheimer Straße eine hinter dem Fahrzeug auf dem Gehweg passierende 83 Jahre

alte Fußgängerin. Die Seniorin stürzte und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf

zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 83-Jährige erlag am Mittwoch

(13.07.) in einer Klinik ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur weiteren Klärung der

Unfallursache hinzugezogen.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Versuchter E-Scooter Diebstahl löst den Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Darmstadt (ots) – Drei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche hatten am Mittwoch

(13.7.) offenbar nichts Gutes im Sinn als sie in der Kranichsteiner Straße

versuchten einen E-Scooter zu entwenden. Das Vorhaben scheiterte und löste den

Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Mit einem Hammer hatte das Trio gegen

16.15 Uhr, zusammen mit einem weiteren Begleiter, auf einen E-Scooter

eingeschlagen. Ziel hierbei war es mutmaßlich, die Sicherung des

Elektrofahrzeuges zu überwinden. Doch infolge des Schlagens ging der

Batterieblock des Gefährts in Flammen auf und die Tatverdächtigen setzten zur

Flucht an. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei nahm drei der

Flüchtenden noch im Rahmen der Fahndung fest. Die Beamten leiteten ein

Ermittlungsverfahren und entließen die jungen Darmstädter nach Abschluss aller

Maßnahme in die Obhut der Eltern.

Darmstadt-Bessungen: Navigationssystem aus zwei Autos entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf die Navigationssysteme von zwei Autos hatten es Kriminelle

in der Zeit zwischen Mittwoch (6.7.) und Mittwoch (13.7.) abgesehen. Die

Fahrzeuge, darunter ein schwarzer BMW Mini Copper parkten zu diesem Zeitpunkt in

der Hoffmannstraße. Auf bislang noch unbekannte Weise hatten sich die Täter

Zugang zu den Innenräumen verschafft und die begehrte Beute im Wert von mehreren

Tausend Euro ausgebaut. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt.

Zeugenhinweise werden von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Erzhausen: 1,5 Hektar Feld gerät in Brand / Vollsperrung der Kreisstraße 167

Erzhausen (ots) – Am Mittwochnachmittag (13.7.)gegen 15 Uhr, brach auf einem

Feld bei Erzhausen, entlang der Kreisstraße 167, im Bereich zwischen dem

Bahnübergang und der Bundesstraße 3 ein Brand aus. Die sofort alarmierte

Feuerwehr konnte das sich schnell ausbreitenden Feuer zügig unter Kontrolle

bringen und löschen. Betroffen waren circa 1,5 Hektar des Feldes. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Nach ersten

Ermittlungen der Polizei war ein im Zuge von Feldarbeiten ausgelöster Funkenflug

ursächlich für den Ausbruch des Feuers. Im Zusammenhang der Löscharbeiten wurde

die K 167 für diesen Bereich voll gesperrt. Hierzu erging eine

Rundfunkwarnmeldung. Für die weitere Absuche des Feldes nach möglichen

Glutnestern kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Maßnahmen dauern

derzeit noch an. Eine aktualisierte Rundfunkwarnmeldung wird die

Verkehrsteilnehmer zum gegebenen Zeitpunkt über die Aufhebung der Sperrung

informieren.

Groß-Gerau

Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Groß-Gerau (ots) – Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus „Am Atzelberg“

gerieten am Mittwoch (13.07.), in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, in das

Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich über einen Balkon im 1. Obergeschoss zunächst Zugang

in die erste Wohnung und gelangten von dort anschließend zudem in eine weitere

Wohnung im Erdgeschoss. Den ungebetenen Besuchern fielen insgesamt mehrere

hundert Euro in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der

Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer

06142/6960 zu melden.