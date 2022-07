Kreis Bad Kreuznach: Die Polizei-Newsbad

Fahrt unter Alkoholeinfluss

B41, Höhe Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 gegen 15:30 Uhr fiel zivilen Kräften der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein VW auf, welcher äußerst unsicher in Schlangenlinien über die B41 in Fahrtrichtung Kirn geführt wurde. Das Fahrzeug konnte an der Anschlussstelle Bad Sobernheim Mitte aus dem Verkehr gezogen werden.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kirn übernahm sodann den 39-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über zwei Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Der 39-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Sachbeschädigung in Rohbau – Zeugen gesucht!

Wallhausen, Burgunderweg (ots) – Im Verlaufe der Nacht vom 13.07.-14.07.22 wurde in einem im Bau befindlichen Wohnhaus durch einen oder mehrere unbekannte Täter eine Außenwand des Rohbaus umgestoßen sowie eine Baustellentoilette beschädigt.

Derzeit wird ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Betrag angenommen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Täter, bzw. den Tätern werden an hiesige Dienststelle erbeten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

KH-Winzenheim (ots) – Im Zeitraum 11.07.-14.07.2022 befuhr ein bislang unbekannter PKW den Wirtschaftsweg von der Bretzenheimer Straße kommend nördlich von KH-Stadt (südlich des Stadtteils KH-Winzenheim) entlang der B41 in Richtung Bretzenheim. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in den dortigen Weinbergsreihen.

Hierdurch wurden mehrere Rebstöcke in erster und zweiter Reihe sowie mehrere Metallstützen beschädigt. Dem örtlich ansässigen Weingut entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und sachdienliche Hinweise liefern können.

Geschwindigkeitskontrollen

Hargesheim (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am frühen Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen in der Gemarkung Hargesheim (Ortsausgang Lindenstraße in Richtung Rüdesheim) durch. Bei erlaubten 50 km/h außerorts wurde als Tagesschnellster ein PKW-Fahrer mit gemessenen 80 km/h festgestellt. Ihn erwartet ein nicht unerhebliches Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Insgesamt mussten in kurzer Zeit 17 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Nahezu alle Verkehrsteilnehmer zeigten sich im Rahmen der Kontrollen einsichtig hinsichtlich ihres Fehlverhaltens. Die Polizeikräfte nutzten zur Datenerfassung der Ordnungswidrigkeiten in den Fällen, bei denen keine Entrichtung der Verwarn-/Bußgelder via Kartenzahlung vor Ort möglich war, eine spezielle Anwendung auf ihren dienstlichen Smartphones für Vorbeifahrende könnte dies möglicherweise nach privatem Vergnügen (“daddeln”) ausgesehen haben, dieser Eindruck täuschte dann allerdings.