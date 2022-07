Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein unbekannter junger Mann verließ am Mittwoch 13.07.2022 gegen 12.45 Uhr einen Supermarkt in der Edigheimer Straße ohne den voll beladenen Einkaufswagen zu bezahlen. Ein weiterer Unbekannter hielt dem Dieb die Tür auf. Ein 50-Jähriger bekam den Diebstahl mit und sprach den Täter an. Daraufhin schlug dieser dem 50-Jährigen direkt in das Gesicht und flüchtete mit dem Einkaufswagen.

Durch den Schlag wurde der 50-Jährige leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 16-18 Jahre alt, trug rote kurze Kleidung und eine Baseballmütze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.