Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Erneut wurde ein 8-jähriges Mädchen in der Mittagszeit von einem unbekannten Mann belästigt. Der ca. 50-jährige Mann trat an die 8-Jährige heran und berührte das Mädchen am Bein. Als die 8-Jährige versuchte sich loszureißen, wurde sie von dem Mann zunächst festgehalten. Eine junge Frau, die den Vorfall beobachtete sprach den Mann darauf an. Dem Mädchen gelang es dann wegzulaufen.

Das Mädchen war am Mittwoch 13.07.2022 gegen 13 Uhr, im Bereich des Zedtwitzparks/Höhe der Wilhelminenstraße unterwegs.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 50 Jahre, ca. 175 cm groß, dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und schwarze Schuhe der Marke Adidas.

Die Polizei bittet die aufmerksame junge Frau sich bei der Polizei zu melden.

Beschreibung der Zeugin:

weiblich, zwischen 20-25 Jahre, schulterlanges blondes Haar. Sie trug eine rote Hose und ein rotes T-Shirt. Zudem hatte sie einen Hund dabei.

Weitere Zeuge werden weiterhin gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ähnlicher Vorfall vom 12.07.2022