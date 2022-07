Neustadt, Speyer: Wernigeröder Chor Ars Vivendi im Juli 2022 zu Besuch in der Pfalz

Neustadt an der Weinstraße – Vom 16. bis 19. Juli 2022 kommt die Vokalgruppe Ars Vivendi aus Wernigerode zu Besuch in ihre Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße.

Der Chor, Musikerziehende, Musikliebhaber, ehemaligen Mitglieder des Rundfunk-Jugendchors Wernigerode und der Thomaner in Leipzig präsentieren geistliche und weltliche Vokalmusik durch die Jahrhunderte.

Das Ensemble besteht seit über 30 Jahren. Vokalmusik von der Renaissance bis zur Gegenwart sowie Choräle, Spirituals, Volkslieder und Hits aus der Popmusik gehören zum reichen Repertoire.

Am Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, wird Ars Vivendi in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer ein Konzert geben. Am Montag, 18. Juli, ist der Chor ab 19 Uhr in der Meerspinnenhalle in Gimmeldingen zu hören.

Wer eine kleine Kostprobe haben möchte, hat dazu am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr im Restaurant Elwetritschestubb des Weingutes Hellmer in Mußbach die Gelegenheit.

Während des Besuches der Gäste aus Wernigerode sind unter anderem ein Empfang im Rathaus, eine Stadtführung sowie die Besichtigung des Hambacher Schlosses geplant.

Nach einer pandemiebedingten Pause freut sich der Chor wieder auf seine Konzertreisen und darüber, in der Pfalz auftreten zu können.