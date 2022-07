Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Elmstein: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elmstein-Speyerbrunn (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 13.07.2022 auf der L499 zwischen Speyerbrunn und Schwarzbach wurde ein Motorradfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 55-jährige Zweiradfahrer fuhr Richtung Elmstein und kollidierte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit in einer Rechtskurve mit der Front eines entgegenkommenden LKW. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 55-Jährige eine Fraktur des linken Unterschenkels zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden an Motorrad und LKW beträgt ca. 23.000 Euro.

