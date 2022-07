Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Feuer im Kurpark

Bad Dürkheim (ots) – Am Montagmittag (11.07.2022) versuchte unbekannte Täterschaft, offenbar mittels Brandbeschleuniger, einen Baum im Kurpark Bad Dürkheim zu entzünden. Durch aufmerksame Zeugen wurde die Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Durch das schnelle Einschreiten konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Hinweise zu dem Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Grünstadt (ots) – Wie der Polizeiinspektion Grünstadt gestern angezeigt wurde, besprühten unbekannte Täter mit roter Farbe erneut die Wand der Autobahnunterführung westlich der Sausenheimer Straße / L 453. Nach der letzten Tat, die am 03.07.22 angezeigt wurde, waren die Schriftzüge am 07.07.22 durch die Autobahnmeisterei mit grauer Farbe überstrichen worden. Auf dem Überstrichenen wurden nun unter anderem Hakenkreuze und der Schriftzug „ICH HAB MEHR FARBE ALS DU“ aufgesprüht. Die Hakenkreuze erfüllen außerdem den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

Ebertsheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ebertsheim (ots) – Am gestrigen Dienstag, 12.07.22, gegen 07:25 Uhr wurde eine 59 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 33 Jahre alte Pkw-Fahrerin bog zunächst von der Leiningerstraße nach rechts in die Eisenberger Straße ein. Hier wollte sie in einem Rutsch erneut nach rechts auf die dortigen Parkflächen fahren. Hierbei übersah die Autofahrerin die Pedelecfahrerin, die den gemeinsamen Rad-/Fußweg in Richtung Mertesheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Zweiradfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Wachenheim: Verkehrsunfall unter Alkohol

Wachenheim (ots) – Am Sonntagabend, 10.07.2022, kam es am Ortausgang Wachenheim, Fahrtrichtung Bad Dürkheim, zu einem Verkehrsunfall bei welchem der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und unter anderem mit einer Straßenlaterne kollidierte. Die Polizei wurde mit zeitlichem Verzug von Zeugen verständigt als das verunfallte Fahrzeug bereits abgeschleppt wurde. In dem Unfallfahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen (18 und 19 Jahre alt), welche bei antreffen beide alkoholisiert waren. Welche Person das Auto geführt hat ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise sind die Personen im Bereich der Wachtenburg losgefahren.

Hinweise zu dem Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):