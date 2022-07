Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schlägerei auf Festwiese – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Beteiligten auf dem Parkplatz Festwiese. Ein Zeuge beobachtete hierbei, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Dritten eintraten. Anschließend entfernten sich alle Beteiligten fußläufig in verschiedene Richtungen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Anhand der Sprache geht der Zeuge davon aus, dass es sich bei den Männern um Osteuropäer handelt. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel. 06321-8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Hungrige Pferde will man nicht warten lassen

Neustadt/Weinstraße – Geinsheim (ots) – Bei der Kontrolle eines mit Pferdefutter beladenen Lkw am 07.07.2022 auf der B39 bei Geinsheim stellten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt fest, dass der Fahrer keine gültige Berufskraftfahrerqualifikation besaß. Noch schlimmer: die Kontrolleure mussten zudem registrieren, dass der Fahrer des 16-Tonners nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des schweren Güterverkehrsfahrzeugs war. Diese war bereits seit fast einem Jahr abgelaufen. Die Fahrt endete vorerst. Dem Fahrzeugführer können ersten Ermittlungen zufolge 169 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis nachgewiesen werden. Neben ihm wird sich auch sein Arbeitgeber in dieser Angelegenheit verantworten müssen. Denn der hat Sorge dafür zu tragen, dass seine Fahrzeuge nur von qualifiziertem Personal mit entsprechenden Berechtigungen geführt werden. Nach einigen Telefonaten von der Kontrollörtlichkeit aus konnten die Fahrzeugschlüssel zeitnah an einen herbeigeeilten Ersatzfahrer mit gültigen Dokumenten übergeben werden, der dafür sorgte, dass das Futter seine hungrigen Konsumenten zeitnah erreichte.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):