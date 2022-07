Kaiserslautern, Neustadt: Zugausfall und Schienenersatzverkehr vom 18. Juli bis 29. August 2022

Bauarbeiten zwischen Kaiserslautern und Neustadt/W - Kein Zugverkehr an den Wochenenden

Kaiserslautern / Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund von Gleiserneuerung durch die DB Netz AG, zwischen Kaiserslautern und Neustadt, fallen die Züge der Linien S 1 (Homburg – Osterburken), S 2 (Kaiserslautern – Mosbach), RE 1 (Koblenz – Mannheim), RE 6 (Kaiserslautern – Karlsruhe) und einige S-Bahnen der Linien S 3 (Germersheim – Karlsruhe) und S 44 (Ludwigshafen – BASF) vom 18. Juli bis 29. August, an den Wochenenden, jeweils Freitag 23:15 Uhr bis Montag 4:30 Uhr, sowie in den Nachtstunden (Montag bis Donnerstag) ab Montag, 18. Juli (22:15), bis Donnerstag, 4. August (23:30 Uhr), aus.

Am Montag, 1. August 2022, fallen die Züge zwischen Kaiserslautern und Neustadt (Weinstr) Hbf ganztägig aus. Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf eingerichtet.

An den oben genannten Wochenenden und am Montag (1. August) verkehren die Busse zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf im 10-Minuten-Takt in beide Richtungen.

Zu beachten sind die vom Zug/S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse.

Hinweis: Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen.

Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist leider nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.

Alle Fahrplangaben ohne Gewähr.