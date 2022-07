Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in der Südpfalz, insbesondere im Raum Bad Bergzabern/Landau zu zahlreichen Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick oder falsche Polizeibeamter handelt. In den meisten bekannt gewordenen Fällen, versuchen die Betrüger an Geld zu kommen, indem sie am Telefon von einem schlimmen, familiären Schadensereignis berichten. So soll Betroffenheit bei den Angerufenen erzeugt werden, oft ist der Einstieg ins Gespräch ein vermeintlich schwerer Verkehrsunfall.

Die Polizeidirektion Landau empfiehlt dringend:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben oder überweisen Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.