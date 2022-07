Flächenbrand bedrohte Rinder auf angrenzender Weide

Erneut waren die Feuerwehren aus Stutensee und Bruchsal bei einem Flächenbrand gefordert. Am westlichen Ortsrand von Spöck, unweit der dortigen Sportanlagen, war aus unbekannter Ursache ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Das Feuer bedrohte auch eine Rinderherde, deren Weide nur durch den Feldweg getrennt neben der Brandstelle ist. Unter der Leitung des Spöcker Abteilungskommandanten Stefan Friedle kamen 34 Feuerwehrangehörige aus Stutensee und Bruchsal mit sechs Löschfahrzeugen zum Einsatz. Die Feuerwehrleute konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. In dem üppigen Strohbelag auf dem Stoppelfeld hatte sich das Feuer rasch entwickelt. Durch den Wendevorgang des Mähdreschers war auch Stroh auf dem Feldweg gelagert. „Nur ein Meter vor dem ebenfalls sehr abgetrockneten Gras der Rinderweide konnte die Feuerwehr auch diesen Brand löschen und das mögliche Übergreifen verhindern“, stellte der ebenfalls zur Einsatzstelle geeilte Landwirt fest. Insgesamt dehnte sich das Feuer auf ca. 3.000 qm aus.

Die Polizei war vom Revier Karlsruhe-Waldstadt mit einer Streife und zwei Beamten im Einsatz. Das Großtanklöschfahrzeug aus Bruchsal musste nicht mehr eingesetzt werden. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

Ettlingen – Brand in Baustofffirma – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Durch bislang Unbekannte wurden am frühen Mittwochmorgen

mehrere Paletten mit Dämmmaterial im Industriegebiet Ettlingen angezündet. Der

entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Ein Übergreifen

auf das Firmengebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Eine aufmerksame Zeugin meldete den Brand in der Siemensstraße gegen 02.40 Uhr

der Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannten 17 Paletten auf denen

Säcke mit Schüttdämmung gelagert waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde

das Material offenbar mutwillig entzündet.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Straßenbahn touchiert Auto

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem

Pkw kam es am Dienstagnachmittag in der Kastenwörtstraße in Karlsruhe.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr eine 61-jährige

Fahrerin eines BMW gegen 14.50 Uhr an den Straßenrand um einer entgegenkommenden

Straßenbahn das Passieren zu ermöglichen. Als die Straßenbahn an dem wartenden

Auto vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen. Es

entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es bis etwa 15:45 Uhr zu Einschränkungen des

Bahnverkehrs.

Karlsruhe – Einbruch in Büroräume

Karlsruhe (ots) – Nach einem Einbruch in die Büro- und Geschäftsräume

verschiedener Firmen eines in der Erzbergerstraße gelegenen Bürokomplexes sucht

das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind dort in der Nacht zum Montag möglicherweise über ein

Fenster gewaltsam eingedrungen. Im Innern sind Türen und Schränke von mehreren

dort untergebrachten Unternehmen aufgebrochen und durchsucht worden. Bislang

ließ sich lediglich ein Diebstahlsschaden von wenigen Euro aus einer Kasse

feststellen. rminet Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 entgegen.