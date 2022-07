Mannheim: Autoaufbrecher festgenommen und sogleich inhaftiert

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde in den E-Quadraten ein Skoda

aufgebrochen und aus ihm eine Handtasche entwendet. Neben einem geringen

Bargeldbetrag und persönlichen Gegenständen, wurden auch sogenannte „Airpods“

entwendet.

Aufgrund der eingebauten Ortungsfunktion konnten die „Airpods“ im Bereich des

Hauptbahnhofs geortet werden. Gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers

Innenstadt machte sich die Geschädigte auf die Suche nach ihrem In-Ear-Headset.

Aufgrund eines Signalgebers in den „Airpods“ konnte der vermeintliche Dieb

festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nachdem seine Identität zweifelsfrei festgestellt worden war, kam zudem noch ans

Tageslicht, dass nach dem 23-jährigen Franzosen, der ohne festen Wohnsitz in

Deutschland umherreiste, einschlägig per Haftbefehl gefahndet wurde. Er wurde

sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Geschädigte bekam ihre Airpods zurück, wo ihre Handtasche mit dem restlichen

Inhalt blieb, ist unbekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Mannheim: 59-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 59-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, am Montagabend im Mannheimer Mühlauhafen einen

versuchten Mord und eine gefährliche Körperverletzung begangen sowie unerlaubt

Schusswaffen besessen zu haben.

Der Geschädigte suchte den 59-jährigen Tatverdächtigen in den Abendstunden vor

dessen Wohnanschrift im Bereich des Mannheimer Mühlauhafens auf. Dabei soll es

zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern

gekommen sein. In deren weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige das Feuer

eröffnet und aus nächster Nähe mehrfach auf den Geschädigten geschossen haben.

Dieser erlitt dabei unter anderem eine Schusswunde im Bauchbereich. Der

59-Jährige begab sich anschließend zurück in seine Wohnung, wo er wenig später

durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen wurde. Bei ihm wurden zwei

scharfe Schusswaffen aufgefunden.

Das Opfer wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert und musste sich dort

einer Notoperation unterziehen. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand

jedoch keine Lebensgefahr.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er

wurde am Dienstag, 12.07.2022, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Mannheim – Wohlgelegen: Brand auf Klinikgelände – Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht Zeugen

Mannheim – Wohlgelegen (ots) – Am Montagabend gegen 21:50 Uhr waren Polizei und

Feuerwehr aufgrund eines Brandes auf einem an die Cheliusstraße angrenzenden

Geländes im Einsatz. Das Gelände und die darauf befindlichen Gebäudekomplexe

sind einem in der Röntgenstraße befindlichen Klinikenkomplex zugehörig.

Die Brandausbruchstelle lag im Inneren eines der Lagergebäude. Ein angrenzendes

Silo mit Sauerstoff musste zur Vermeidung einer Explosion durch die Feuerwehr

gekühlt werden. Nachdem das Feuer vollständig gelöscht worden war konnten in

unmittelbarer Nähe zum Brandherd durch die eingesetzten Kräfte mehrere

durchwühlte Spinde festgestellt werden. Es wurden durch den Brand keine Personen

verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Ob

und was entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen des zuständigen Dezernats des Kriminalkommissariats Mannheim

dauern derzeit an.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen um das Gelände in der

Cheliusstraße / Röntgenstraße herum gemacht haben, oder Hinweise auf den oder

die Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: 17-Jähriger geht auf Fahrkartenkontrolleur los – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bereits am Freitagvormittag, 24.06.2022 ging in der

Straßenbahn der Linie 3 ein 17-jähriger Jugendlicher tätlich auf einen

Fahrkartenkontrolleur los. Der 17-Jährige befand sich gegen 11 Uhr in der

Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Sandhofen. Als in Höhe des Neuen Messplatzes

sein Fahrschein überprüft werden sollte, schlug er auf den 39-jährigen

Fahrkartenkontrolleur ein, um sich dieser Kontrolle zu entziehen. Durch eine

hinzugerufene Polizeistreife wurde der Jugendliche festgenommen und zum

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen und Verständigung der Eltern wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen den 17-Jährigen wird wegen Körperverletzung und des Verdachts des

Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Da der Sachverhalt bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht

die Polizei Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Vogelstang: unbekannter Verkehrsteilnehmer verliert Fahrzeugteil – mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Dienstagmittag verlor ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer auf der B 38 bei Mannheim ein Fahrzeugteil, wodurch im

Anschluss mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Das Fahrzeugteil, vermutlich das

Verbindungsrohr einer Abgasanlage, war auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn

der B 38 in Höhe der Abzweigung zur Gorxheimer Straße liegengeblieben. Gegen 13

Uhr überfuhr ein BMW-Fahrer das Teil, das dadurch in die Luft geschleudert wurde

und anschließend gegen die Frontscheibe eines nachfolgenden Lastwagens prallte

und diese durchschlug. Danach rollte oder flog das Rohr über den Lastwagen, wo

es wieder auf der Fahrbahn liegenblieb. Der Fahrer eines dahinter befindlichen

Opel konnte noch rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Der BMW und der Lastwagen wurden durch das Fahrzeugteil beschädigt, wobei

Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstand. Am Opel konnten bislang

keine Beschädigungen festgestellt werden.

Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer, der das beschriebene Teil verloren und

liegengelassen hat, konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die

diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen – Verursacher vermutlich unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Lindenhof (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen

ein zunächst unbekannter Porsche-Fahrer und flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. Ein Porsche-Fahrer wollte gegen 8.45 Uhr von der Feldbergstraße in

die Steubenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen querenden Fahrradfahrer und

erfasste diesen am Hinterrad. Der 29-jährige Radler stürzte auf die Fahrbahn und

zog sich leichte Verletzungen an beiden Beinen zu. Der Porsche-Fahrer fuhr

anschließend einfach weiter, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern.

Jedoch konnte sich der Radler das Kennzeichen merken. Eine Überprüfung an der

Wohnanschrift des Fahrzeughalters verlief ohne Erfolg. Jedoch plagte den

62-jährigen Fahrer des Porsche offenbar sein schlechtes Gewissen und er meldete

sich kurz vor 10 Uhr bei der Polizei. Als eine Polizeistreife ihn aufsuchte,

bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ihm wurden anschließend auf

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau Blutproben entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen

Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Mannheim-Suebenheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Suebenheim (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch. Ein 19-jähriger Mann war gegen Mitternacht mit seinem

hochmotorisierten Mercedes AMG auf der Schwabenstraße von Suebenheim in Richtung

Seckenheim unterwegs. Dabei erkannte er, vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit, den Kreisverkehr in Höhe der Suebenheimer Allee zu spät und

fuhr geradeaus auf die steinerne Böschung des Kreisverkehrs auf und prallte dort

gegen einen Baum, wo das Fahrzeug liegenblieb. Der 19-Jährige sowie dessen

gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein

Krankenhaus eingeliefert. Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol oder

Drogen konnte bei dem Fahrer nicht festgestellt werden.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 70.000

Euro. Das Fahrzeug musste mit einem Kranfahrzeug geborgen und schließlich

abgeschleppt werden.

Mannheim-Feudenheim: Sprengung eines Geldautomaten,

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:10 Uhr, sprengten

bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Hauptstraße auf.

Durch die Detonation wurden das Gerät sowie der Vorraum, in welchem der

Geldautomat stand, vollständig zerstört. Auch ein in der Nähe geparkter Fiat

wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Da nicht ausgeschlossen werden

konnte, ob durch die Explosion möglicherweise die Statik des Mehrparteienhauses

in Mitleidenschaft gezogen wurde und Beschädigungen an den Leitungen entstanden,

wurden neben einem Statiker auch die Feuerwehr und die MVV hinzugezogen. Die

Untersuchungen dauern derzeit noch an.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung führte bislang nicht zum Aufgreifen der

Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an der Tatausführung mehrere Täter

beteiligt, die mit einem schwarzen Audi vom Tatort geflüchtet sind.

Schätzungsweise dürfte ein sechsstelliger Gesamtsachschaden entstanden sein. Die

Höhe des Stehlgutschadens ist hingegen noch nicht bekannt und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des

Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und

Auswertung der Spuren miteingebunden.

Täterbeschreibung:

Bislang ist nur bekannt, dass die Täter dunkel gekleidet waren und

Maskierungsmittel sowie Stirnlampen getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtfahrzeug und/oder

deren weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim: Überfall auf Wettbüro; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagabend wurde ein Wettbüro in der Haderslebener

Straße im Stadtteil Schönau überfallen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz nach 18 Uhr das Wettbüro, bedrohte

eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Mit wenigen hundert Euro, die der Täter in einer Plastiktüte verstaute,

flüchtete er in Richtung Sonderburger Straße.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 23-25 Jahre; ca. 170-175 cm; auffällig große

Nase; sehr helle Haut, helle Haare. Er trug eine graue Kapuzenjacke mit weißem

Reißverschluss, eine blaue Jogginghose und braune, ältere Schuhe und eine helle

Sonnenbrille mit verspiegelten Regenbogengläsern. Er sprach Deutsch ohne Akzent

und gab sich überaus freundlich.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang zu weiteren, ähnlich gelagerten

Überfällen besteht, wird geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.