Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei „CBD-Automaten“ aufgebrochen, mehrere Tatverdächtige festgenommen – Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 3 Uhr

wurde ein Zeuge auf eine dreiköpfige Personengruppe an einer Tankstelle in der

Landstraße aufmerksam, welche gerade dabei war, einen „CBD-Automaten“

aufzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei, welche umgehende

Fahndungsmaßnahmen nach der inzwischen mit einem schwarzen Kleinwagen

geflüchteten Personengruppe einleitete. Im Rahmen der Fahndung stellten

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ebenfalls an einer Tankstelle in der

Bergstraße einen weiteren aufgebrochenen Automaten fest, welcher CBD-Produkte

beinhaltete. Kurz nach 3 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten

schließlich einen PKW auf der Landstraße (L541) zwischen Großsachsen und

Heddesheim. Im Fahrzeug befanden sich drei junge Männer zwischen 17 und 19

Jahren, welche auf die zuvor von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibungen

passten. Darüber hinaus konnte bei der Durchsuchung des schwarzen

Kleinfahrzeuges vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen

müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten. Die an den Tatorten gesicherten Spuren werden nun weiter

ausgewertet. Zeugen, welche an den Tatörtlichkeiten in der Land- oder

Bergstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zur

Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gebüsch in Brand geraten –

Zeugen gesucht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend wurden Polizei und

Feuerwehr wegen eines Feuers im Wald bei Dielheim alarmiert. Gegen 21.45 Uhr war

an einem Waldwirtschaftsweg in einem Waldstück zwischen Dielheim und Horrenberg

aus ungeklärten Gründen ein Aststapel in Brand geraten. Die Flammen konnten

durch die Freiwillige Feuerwehr Dielheim, die mit zwei Fahrzeugen und 11

Wehrleuten vor Ort kamen, rasch gelöscht werden. Auf einer Fläche von rund 10

Quadratmetern hatten Gestrüpp und Hecken gebrannt.

Bereits am Freitag zuvor war in einem Feldgebiet bei Gauangeloch ein Holzstapel

in Brand geraten. Auch hier konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer

wird rabiat – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer wurde am

frühen Montagnachmittag in Plankstadt rabiat. Ein 57-jähriger Mann war am

Montag, kurz vor 13 Uhr, mit seinem Audi auf der K4147 hinter einem weißen Smart

von Eppelheim in Richtung Plankstadt unterwegs. Als im Gegenverkehr ein dunkler

Audi auf riskante Art und Weise überholte, mussten sowohl der 57-Jährige als

auch der Smart-Fahrer nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit

dem Überholenden zu vermeiden. Da der Audi anschließend einfach davonfuhr,

wendete der 57-Jährige und folgte dem rücksichtslosen Audi-Fahrer. Als dieser

seinen Audi in der Grenzhöfer Straße auf einem Parkplatz abstellen wollte,

stellte ihn der 57-Jährige zur Rede und wollte mit seinem Mobiltelefon ein Foto

des Fahrzeugs fertigen. Daraufhin fuhr der Unbekannte mit dem Audi auf den

57-jährigen Mann zu und touchierte ihn mit der Fahrzeugfront, wodurch der Mann

leichte Verletzungen erlitt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon.

Der Fahrer des Fahrzeugs wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 18 Jahre alt

Hellblonde, kurze Haare

Schlank

Trug eine Brille

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi Avant mit getönten Scheiben

gehandelt haben. Ca. fünf bis zehn Jahre alt, mit silberner Dachreling.

Möglicherweise handelte es sich um einen Audi A4.

Im Fahrzeug saßen weitere Personen, die der Geschädigte nicht näher beschreiben

konnte.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum gesuchten Fahrzeug und dessen Insassen geben können. Insbesondere wird die

Fahrerin oder der Fahrerin des weißen Smart gesucht, der vor dem Audi des

57-Jährigen fuhr und ebenfalls ausweichen musste. Diese werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Fußpflegestudio;

Wer kann Hinweise geben?

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag, 11.07.2022 auf

Dienstag, 12.07.2022 brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein

Fußpflegestudio in der Wasserturmstraße ein und entwendeten einen niedrigen

dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend ergriffen der oder die Täter die

Flucht in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06221 34180 zu melden.

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscher in Tiefgarage

entleert; mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei ermittelt

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, den 12.07.2022 gegen 21:00

Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, nachdem er aus einer in der

Franziskusstraße befindlichen Tiefgarage weißen Rauch aufsteigen sah. Wie sich

herausstelle, aktivierten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen

Feuerlöscher und verteilte den Inhalt auf insgesamt vier Fahrzeugen. In

unmittelbarer Nähe zur Tiefgarage konnte der Zeuge eine Gruppe Jugendlicher

feststellen. Ob diese allerdings im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist bislang

noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens St.

Leon-Rot. Auch die entstandene Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht

bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06227 881600 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Popcornmaschine gerät in Brand,

Kinobesucher evakuiert

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es zu

einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in einem Walldorfer

Kino. Während des Betriebes begann die Popcornmaschine im Verkaufsbereich zu

rauchen. In der Folge entstand innerhalb der Maschine ein Kleinbrand, welcher

geistesgegenwärtig von Mitarbeitern des Kinos gelöscht wurde. So konnte ein

Übergreifen des Brandes auf anderes Inventar vermieden werden. Die rund 70

anwesenden Kinobesucher wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht. Nach

derzeitigem Stand wurden keine Personen durch die Rauchentwicklung verletzt.

Sinsheim: Tresor bei Firmeneinbruch entwendet; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Während des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitagnachmittag

und Montagvormittag, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der

Straße „In der Au“, unweit des Schwimmbadweges ein und entwendeten den

Firmentresor mit einer noch unbekannten Bargeldsumme. Dazu brachen sie den fest

verankerten Tresor aus dem Boden heraus und transportierten ihn ab. Wie hoch der

Schaden ist, lässt sich noch nicht näher beziffern.

In dasselbe Objekt wurde bereits zweimal in der Vergangenheit eingebrochen.

Sowohl zwischen dem 12. und 15. November 2021 als auch vom 28. auf den 29.

November 2021 hatten es die Einbrecher auf den Tresor der Firma abgesehen.

Ein Tatzusammenhang aller drei Taten ist anzunehmen und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen, denen Verdächtiges im Bereich des Fußweges der Bahnhaltestelle

Museum/Arena und der Einmündung Schwimmbadweg zwischen Freitag, dem 8. Juli und

Montag, dem 11. Juli auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 zu melden.